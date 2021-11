Squid Game - Staffel 2 erhält grünes Licht von Schöpfer Hwang Dong-hyuk

Es ist offiziell: Der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hat bestätigt, dass eine zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie in Entwicklung ist.

Der südkoreanische Regisseur sagte in einem Interview mit The Associated Press: "Es gibt so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine Wahl lasst! Aber ich kann sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Sie ist bereits in meinem Kopf. Ich bin gerade in der Planung".

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqyNovember 9, 2021 See more

Netflix (Geldgeber und Produktionsstudio der Serie) hat die Rückkehr von Squid Game für eine zweite Staffel noch nicht offiziell bestätigt, obwohl das Unternehmen anscheinend auf Hwangs Zustimmung und Bereitschaft gewartet hat, die Geschichte der Serie fortzusetzen.

In einem Interview mit Vulture sagte Bela Bajaria (Head of Global Productions bei Netflix), dass Hwang "einen Film und andere Dinge hat, an denen er gerade arbeitet", aber dass der Streaminganbieter "versucht, die richtige Struktur für ihn zu finden", was Squid Game Staffel 2 angeht. Jetzt haben Bajaria und Co. grünes Licht bekommen, sodass eine offizielle Auftragsankündigung von Netflix nur noch eine Frage der Zeit ist.

Im Interview mit The Associated Press spekulierte Hwang nicht allzu sehr darüber, was eine zweite Staffel von Squid Game beinhalten könnte, bestätigte aber die Rückkehr einer Hauptfigur: Ich denke, es ist noch zu früh, um zu sagen, wann und wie [eine zweite Staffel] stattfinden wird, aber ich verspreche euch eines: Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun".

Wird es Squid Game Staffel 2 geben? Netflix meldet sich zu Wort

Neue Netflix-Filme 2021: Alle bestätigten Veröffentlichungstermine und Trailer

Netflix hat wohl ein Squid Game Videospiel in der Planung

Wohin könnte Squid Game als nächstes gehen?

Hwang sagte gegenüber The Hollywood Reporter, dass er daran interessiert wäre, Gi-huns Rachefeldzug gegen die Organisatoren des Spiels zu erforschen, was sich mit seinen jüngsten Kommentaren gegenüber AP deckt.

"Wir könnten mehr darüber herausfinden, wie er mit den Leuten, die die Spiele entwickeln, abrechnet", sagte der Autor gegenüber THR und fügte hinzu, dass er auch daran interessiert wäre, die Geschichte der beiden Brüder weiterzuentwickeln.

Interessanterweise hat Hwang auch die Möglichkeit angedeutet, den geheimnisvollen Anwerber noch genauer zu verfolgen. "Ich könnte auch auf die Geschichte des Anwerbers im Anzug eingehen, der mit Gi-hun Ddakji spielt und ihm in der ersten Folge die Karte gibt", sagte er im selben Interview mit THR.

Es ist also klar, dass Gi-hun zwar im Mittelpunkt von Squid Game Staffel 2 stehen wird, aber es gibt auch noch viele andere Handlungsstränge zu erforschen.

Mit der zweiten Staffel von Squid Game ist frühestens im Jahr 2023 zu rechnen. Immerhin hat Hwang mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, um Staffel 1 zu schreiben...