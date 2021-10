Wird es Squid Game Staffel 2 geben? Netflix meldet sich zu Wort

Laut Netflix Head of Global Productions könnte es eine zweite Staffel der Erfolgsserie Squid Game geben.

In einem Interview mit Vulture hat Bela Bajaria die Möglichkeit einer Fortsetzung der erfolgreichen Fernsehserie des Streaminganbieters angedeutet. Ob dies der Fall sein wird, hängt jedoch von ihrem Schöpfer und Showrunner Hwang Dong-hyuk ab.

Die Survival-Dramaserie ist derzeit in mehreren Ländern die Nummer eins auf Netflix und war zeitweise in 90 Ländern die erfolgreichste Serie. Es ist also klar, dass die Nachfrage nach einer zweiten Staffel entsprechend hoch ist.

Wie stehen also die Chancen, dass eine Fortsetzung auf Netflix erscheint? Bajaria deutete an, dass eine zweite Staffel nicht ausgeschlossen ist, versuchte aber, die Erwartungen zu dämpfen, indem er sagte, dass Squid Game Staffel 2 noch in weiter Ferne liegen könnte.

"Er [Hwang] hat einen Film und andere Dinge, an denen er arbeitet. [Er will] mit anderen Autoren zusammenarbeiten. Wir versuchen, die richtige Struktur für ihn zu finden", erklärte Bajaria.

Wie wir letzte Woche berichtet haben, ist Squid Game auf dem besten Weg, die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten zu werden. Laut Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, liegt Bridgerton Staffel 1 mit 82 Millionen Haushalten, die das Drama in den ersten 28 Tagen nach der Veröffentlichung eingeschaltet haben, an der Spitze. Angesichts der derzeitigen Vorherrschaft in der Streaming-Branche scheint Squid Game jedoch nach der Krone zu greifen.

Wann könnte Squid Game Staffel 2 auf Netflix veröffentlicht werden?

(Image credit: YOUNGKYU PARK)

Das ist schwer zu sagen. Wie Bajaria sagte, ist Hwang mit anderen Projekten sehr beschäftigt. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, um welche Produktionen es sich dabei handelt.

Netflix hat also mit einer möglichen zweiten Staffel einen schwierigen Spagat vor sich. Einerseits will der Streaming-Riese von der Begeisterung der Zuschauer für die Serie profitieren. Bei so vielen Fernsehsendungen und Filmen, die jede Woche erscheinen, (vor allem bei Streaming-Diensten) steigt das Publikum schnell auf die nächste große Sache um, wenn sie anläuft. Es ist also im Interesse von Netflix, Squid Game für eine zweite Staffel zu verlängern und so schnell wie möglich mit der Arbeit daran zu beginnen.

Hwang arbeitet allerdings nicht nur an zahlreichen anderen Projekten, sondern hat auch sechs Monate gebraucht, um gerade mal zwei Folgen von Staffel 1 zu schreiben. In einem Gespräch mit Variety sagte Hwang, dass das Umschreiben dieser Beiträge zu geistiger und körperlicher Erschöpfung geführt hat, sodass er sich bei zukünftigen Produktionen nicht mehr so ins Zeug legen würde.

Die Hoffnung von Netflix, dass Hwang für eine zweite Staffel mit anderen Drehbuchautoren zusammenarbeitet, ist ebenfalls in der Schwebe. Hwang sagte gegenüber Variety, dass er "nicht gut im Teamwork" ist. Als alleiniger Schöpfer seiner Projekte ist es kein Wunder, dass Hwang so lange braucht, um seine Visionen zum Leben zu erwecken.

Für Netflix und die Fans der Serie mag das keine gute Nachricht sein. Angesichts der Tatsache, dass viele Beschäftigte in der Kreativbranche regelmäßig offenbaren, wie ausgebrannt sie sind, sollte man Hwang dafür loben, dass er sich mit seinen originellen Werken Zeit lässt.

Abgesehen davon hat Hwang angedeutet, dass er einen Writers' Room in Betracht ziehen würde und mehrere erfahrene Regisseure haben möchte, wenn er sich bereit erklärt, Squid Game Staffel 2 zu produzieren.

Es ist also wahrscheinlich, dass es eine Fortsetzung geben wird. Allerdings rechnen wir nicht vor 2023 mit ihr. Bevor die Dreharbeiten und die Postproduktion beginnen können, muss noch eine Menge Vorarbeit geleistet werden. Wenn man bedenkt, dass wir uns in den letzten Monaten des Jahres 2021 befinden, würde es mehr als ein Jahr dauern, bis das alles erledigt ist.

Squid Game Staffel 2 könnte schon bald grünes Licht bekommen, aber wenn das der Fall ist, wird das Veröffentlichungsdatum noch eine Weile in der Schwebe bleiben.