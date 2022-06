Samsung Galaxy S23: keine Änderung der Kameras

Wenn du auf eine Kamerarevolution beim Samsung Galaxy S23 oder Samsung Galaxy S23 Plus gehofft hast, dann hast du Pech gehabt, denn das neueste Leak deutet darauf hin, dass mindestens einer der Sensoren mit dem des Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) identisch sein wird - und es gibt Grund zu der Annahme, dass dies auch für einen weiteren Sensor gelten könnte.

Laut GalaxyClub werden das Samsung Galaxy S23 und das Galaxy S23 Plus beide mit einer 10-MP-Telekamera ausgestattet sein, genau wie das Galaxy S22 und das Samsung Galaxy S22 Plus.

Die Website weiß nicht, ob es sich um einen identischen Sensor handelt und ob er denselben 3-fachen optischen Zoom bietet. Da er aber anscheinend die gleiche Megapixelzahl hat, ist es wahrscheinlich, dass er auch in diesen Punkten identisch ist.

Da es für Samsung Galaxy S23-Leaks noch sehr früh ist und nicht klar ist, woher die Quelle diese Informationen hat, würden wir sie mit Vorsicht genießen, aber es ist durchaus glaubwürdig.

Die Seite weist darauf hin, dass die 10-Megapixel-Telekamera des Samsung Galaxy S22 erst in diesem Jahr eingeführt wurde - die beiden Vorgängermodelle hatten eine andere Teleobjektivkamera. Samsung ist nicht jemand, der jedes Jahr alle Komponenten austauscht und aufrüstet, also sieht das Unternehmen wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr Lebenszeit für den 10MP-Sensor.

Nach der gleichen Logik könnte es sein, dass das Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus den gleichen 50-MP-Primärsensor wie das Galaxy S22 und S22 Plus verwenden, da auch dieser dieses Jahr neu war. Allerdings gibt es diesbezüglich noch keine Gerüchte - das ist reine Spekulation.

Es ist jedoch möglich, dass die Ultrawide-Kamera, die seit einigen Jahren mit 12 Megapixeln auflöst, aufgerüstet wird, und auch bei der Selfie-Kamera (opens in new tab) gibt es Gerüchte.

Ein Samsung Galaxy S22 Ultra

Analyse: Größere Upgrades könnten im Samsung Galaxy S23 Ultra zu finden sein

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist dem Rest der S22-Reihe in Sachen Kamera bereits weit voraus, aber das S23 Ultra könnte weitere Upgrades erhalten.

Samsung hat das neuste Modell mit den gleichen Kameras ausgestattet wie das Samsung Galaxy S21 Ultra. Daher könnte das Samsung Galaxy S23 Ultra zumindest in einigen Bereichen aufgerüstet werden, damit es nicht zu altbacken wirkt.

Wir haben auch schon eine Idee, was eines dieser Upgrades sein könnte, denn Samsung hat einen 200-MP-Sensor vorgestellt, und zumindest eine Quelle vermutet, dass dieser im Samsung Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommen könnte.

Auf dem Papier hört sich das nach einem ziemlichen Upgrade des 108-MP-Hauptsensors an, aber wir hoffen, dass auch der Rest der Kameras ein wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wenn das der Fall ist, wird Samsungs nächstes Ultra mit Sicherheit zu den besten Kamera-Smartphones gehören.

