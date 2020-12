Samsung Galaxy S21 Farben: Welche Farbtöne kannst du erwarten?

Wir werden nicht mit Sicherheit wissen, in welchen Farben die Samsung Galaxy S21 Serie erhältlich sein wird, bis Samsung die Reihe ankündigt - was Gerüchten zufolge am 14. Januar geschehen soll. Allerdings haben wir bereits eine sehr gute Vorstellung von den wahrscheinlichen Samsung Galaxy S21 Farben, dank einer Reihe von Leaks und Gerüchten.

Der Großteil der Farb-Leaks stammt von zwei großen Leaks, die größtenteils übereinstimmen, und ein drittes Leak stellt ähnliche Behauptungen auf. Und neben den Gerüchten, die sagen, in welchen Farben die Galaxy S21-Reihe wahrscheinlich angeboten wird, gab es auch einige, die genau zeigen, wie alle Farben aussehen könnten.

Unten sind alle Farben, die wir erwarten, aus denen du bei deinem neuen S21 Smartphone wählen kannst, auf Basis dessen, was wir bisher gehört haben. Beachte jedoch, dass die Verfügbarkeit der verschiedenen Farben wahrscheinlich je nach Region variieren könnte, so dass du möglicherweise nicht in der Lage bist, deine Wunschfarbe zu kaufen.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom Black

(Image credit: @OnLeaks / Voice)

Schwarz ist eine der Standardfarben, in denen die meisten Handys angeboten werden, und die Samsung Galaxy S21-Reihe wird dabei wahrscheinlich keine Ausnahme machen.

Allerdings deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass es nur das Samsung Galaxy S21 Plus und das Samsung Galaxy S21 Ultra in diesem Farbton geben wird.

Die Farbe soll "Phantom Black" heißen, aber wir sind uns nicht sicher, wie viel Bedeutung diese Vorsilbe wirklich hat, vor allem, da alle gemunkelten Farbtöne der S21 Serie diese enthalten.

Es ist gut möglich, dass sie ähnlich wie das "Cosmic Black" der Samsung Galaxy S21-Reihe aussieht. Das obige Rendering, das von einem Leaker geteilt wurde*, legt dies jedenfalls nahe.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom White

Samsung Galaxy S21 5G Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey & Phantom White Official High Quality Renders (Watermark-less)Beautiful IMO. Great way to use the camera bump and frame for a dual tone finish. #Samsung #GalaxyS21 #GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wG18Y9uJvvDecember 17, 2020

Weiß ist ein weiterer Standard-Smartphone-Farbton, aber im Fall der Galaxy S21-Serie wirst du anscheinend nur das Standard-Samsung Galaxy S21 in diesem Farbton erwerben können.

Im Tweet kannst du sehen, wie das möglicherweise aussehen soll - im Grunde ist es einfach ein normales Weiß und ähnelt sehr dem Cloud White Ton des Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom Silver

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020

Silber ist fast so häufig wie Schwarz und Weiß, und wir haben gehört, dass das Samsung Galaxy S21 Plus und S21 Ultra in dieser Farbe erscheinen sollen.

Oben kannst du einen Blick darauf werfen, wie dies auf dem Galaxy S21 Ultra aussehen wird - im Wesentlichen wahrscheinlich genau so, wie du es dir vorstellst.

Es ist erwähnenswert, dass es von keinem der Samsung Galaxy S20-Modelle eine silberne Version gibt. Während es also ein allgemeiner Farbton ist, könnte er dieses Jahr neu für die Galaxy S-Reihe sein.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom Violet

(Image credit: Android Police)

Phantom Violet ist ein weiterer gemunkelter Farbton, und einer, der so klingt, als könnte er ein bisschen interessanter und anders zu den oben genannten sein. Es ist auch eine Farbe, die nicht ähnlich wie eine der Nuancen erscheint, die du bei der S20 Serie bekommen kannst.

Dennoch haben wir eine sehr gute Vorstellung davon, wie es wahrscheinlich aussehen wird, denn ein durchgesickertes - scheinbar offizielles - Teaser-Video zeigt das Samsung Galaxy S21 Plus in einem sehr violetten Farbton. Du kannst ein Standbild aus diesem Video oben sehen. Die gleiche Farbe ist auch in einem nachfolgenden Leak zu sehen.

Im Gegensatz zu den anderen geleakten Farben ist hier auch eine ganz andere Farbe auf dem Kamerablock zu sehen - ein auffälliges und wahrscheinlich umstrittenes Gold (auch in unserer Redaktion waren wir uns bezüglich der Attraktivität nicht ganz einig).

Neben dem S21 Plus ist Phantom Violet Gerüchten zufolge auch eine der Optionen für das Standard-Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom Pink

Phantom Pink ist ein Farbton, der Gerüchten zufolge für das Samsung Galaxy S21 und - je nachdem, welchem Leak man glaubt - möglicherweise auch für das Samsung Galaxy S21 Plus angeboten werden soll. Dies ist eine der wenigen wirklichen Unstimmigkeiten zwischen Leakern bisher, wenn es um die Farben der S21-Reihe geht.

Unser bester Blick darauf kommt bislang von hochqualitativen Renderings, die von Ishan Agarwal (einem Leaker mit einer soliden Erfolgsbilanz) geteilt wurden, die du oben neben dem Phantom White Ton sehen kannst. Allerdings zeigt ein anderes Leak einen scheinbar kräftigeren Rosa-Farbton, so dass wir nicht sicher sind, wie die Farbe dann letztendlich aussieht.

Samsung Galaxy S21 Farbe: Phantom Grey

(Image credit: @OnLeaks)

Schließlich gibt es Phantom Grey, einen Farbton, den du - möglicherweise - oben siehst, nach Renderings, die von @OnLeaks (einem Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) geteilt wurden.

Dies scheint ein ziemlich standardmäßiger Grauton zu sein, und einer, der dem Cosmic Gray der Samsung Galaxy S20-Reihe ähnlich ist. Es ist unaufdringlich und schick, aber wird wahrscheinlich nicht so ein Hingucker sein wie einige der bereits genannten Farben.

Abgesehen davon zeigt ein anderes Leak es in einer viel dunkleren, fast schon schwarzen Farbgebung, aber wir vermuten, dass das ein Fehler ist, da Schwarz eine separate Farbe sein soll - zumindest wurde es bisher so gemunkelt.

In jedem Fall soll dies nach derzeitigem Stand der Gerüchte nur beim Standard Samsung Galaxy S21 verfügbar sein.

* Link englischsprachig