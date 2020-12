Offizielle Samsung Galaxy S21 Ultra Marketing-Bilder erstmals geleakt

Wir konnten wahrlich keine Engpässe bei Samsung Galaxy S21 Leaks verzeichnen, aber es gibt noch mehr zu sehen. Jetzt ist uns etwas in die Hände gespielt wurden, was offenbar erste offizielle Marketing-Bilder des Samsung Galaxy S21 Ultra zeigt.

Sie wurden von Roland Quandt (einem Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) auf WinFuture geteilt und zeigen das Handy zum ersten Mal in "Phantom Silver". Und während wir Leaks immer mit einer Prise Vorsicht genießen (und auch dich dazu aufrufen, dasselbe zu tun), wurde das gleiche Design auch von Evan Blass (ein Leaker mit einer ähnlich guten Erfolgsbilanz) geteilt, der das neue Samsung Smartphone auch in Schwarz präsentierte.

Aber abgesehen von den Farben haben wir es größtenteils schon in Renderings und einem geleakten Video-Teaser gesehen. Du erkennst einen großen Bildschirm, der anscheinend 6,8 Zoll groß ist, und eine Quad-Linsen-Kamera, von der Quandt behauptet, dass sie einen 108MP Hauptsensor, zwei Zoom-Kameras, eine Ultra-Weitwinkel-Kamera und einen Laser-Autofokus beinhaltet (was das fünfte linsenähnliche Ding auf den Bildern sein könnte).

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020