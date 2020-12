Samsung Galaxy S21: Veröffentlichungsdatum und Details von offiziellem Store bestätigt

Es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte, dass das Samsung Galaxy S21 am 14. Januar angekündigt wird, und jetzt ist es dank eines Samsung-Stores in Indien mehr oder weniger bestätigt worden.

In einem Gespräch mit Android Authority sagten "Führungskräfte" des Samsung Opera House Stores in Bengaluru, Indien, dass das Samsung Galaxy S21, das Samsung Galaxy S21 Plus und das Samsung Galaxy S21 Ultra alle an diesem Tag angekündigt werden und dann etwa eine Woche später in Indien in den Verkauf gehen.

Sie geben das genaue Verkaufsdatum nicht an, und es könnte in anderen Ländern sowieso variieren, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass du dein neues Samsung Smartphone ab Ende Januar in die Hände bekommen wirst.

Farboptionen und Kameras

Der Store behauptet auch, dass das Samsung Galaxy S21 in den Farben Grau, Pink, Lila und Weiß erhältlich sein wird, das Galaxy S21 Plus in den Farben Pink, Lila, Silber und Schwarz und das Samsung Galaxy S21 Ultra in den Farben Schwarz oder Silber. Diese Farben decken sich weitgehend mit dem, was wir bereits gehört haben.

Zusätzlich haben sie gesagt, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra über eine 108MP Hauptkamera, zwei 10MP Kameras (von denen eine einen 10-fachen optischen Zoom ermöglicht) und einen Laser-Autofokus verfügt. Diese Kamera-Spezifikationen sind nicht neu, obwohl Gerüchten zufolge auch ein 12MP-Sensor enthalten sein soll.

Es gibt hier also keine allzu großen Neuigkeiten, aber aus einem Samsung-Shop kommend, ist dies einer Bestätigung sehr nahe. Vermutlich handelt es sich jedoch um Informationen, die der Laden nicht hätte preisgeben dürfen, so dass wir sie trotzdem mit einer winzigen Prise Vorsicht genießen würden, bis Samsung eine offiziellere Erklärung abgibt.