Nintendo veröffentlicht auch dieses Geschäftsjahr keine neue Hardware

Medienberichten zufolge plant Nintendo in diesem Geschäftsjahr keine neue Hardware zu veröffentlichen. Dass die Nintendo Switch wirtschaftlichen Aufschwung verloren hat, geht selbstverständlich nicht einfach an Nintendo vorbei. In den letzten 12 Monaten verkaufte das Unternehmen 17,97 Millionen Hybridkonsolen, wodurch das prognostizierte Verkaufsziel von mindestens 21 Millionen Geräten verfehlt wurde. Deswegen senkt der Mario-Konzern seine Prognose nun auf maximal 15 Millionen verkaufte Switch-Konsolen für das kommende Geschäftsjahr.



Aber selbst diese Zahlen könnten noch zu hoch gepokert sein, wie Nintendo-Präsident Shuntarō Furukawa zugibt: "Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist ein bisschen hochgesteckt. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage in der Weihnachtszeit zu steigern, damit wir dieses Ziel erreichen können."

Keine neue Nintendo Hardware bis März 2024

(Image credit: Nintendo)

Aus der Berichterstattung von Bloomberg geht hervor, dass es Nintendo bis März 2024 nicht vorsieht, neue Hardware anzukündigen bzw. zu veröffentlichen: "Die Nintendo Switch geht nun in ihr siebtes Jahr seit ihrer Markteinführung und auch wenn es schwieriger wird, die gleiche Verkaufsdynamik wie bisher aufrechtzuerhalten, ist es unser Ziel, dass so viele Verbraucher wie möglich ihre eigene Nintendo Switch kaufen, um den Umsatz zu maximieren", heißt es in einem Statement von Nintendo.



Neue Nintendo-Hardware ist also in nächster Zeit nicht vom japanischen Spielunternehmen vorgesehen. Fururkawa versichert aber, dass stetig an dieser weiter gearbeitet werde. Nur ist es derzeit einfach noch zu früh und man habe nichts Bahnbrechendes anzukündigen.



Der Verkaufsrückgang der Nintendo Switch kommt trotz der beiden Blockbuster Splatoon 3 und Pokémon Karmesin & Purpur, die sich beide zusammen 32,77 Millionen Mal verkauft haben. Und angesichts des mit Spannung erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das diese Woche erscheint, erwarten einige Analysten nicht, dass die Hardware-Verkäufe so stark anziehen werden wie in der Vergangenheit. Laut Bloomberg kann sich Nintendo nur noch durch eine neue Konsole aus der Abwärtsspirale befreien.