Nintendo eShop Februarfest: Schnapp dir diese Switch-Spiele zum Hammerpreis

Hellau und Alaaf! Auch der Nintendo eShop feiert Fasching. Und am allerbesten geht das mit Angeboten für ganz besondere Titel. Bis zum 26. Februar kannst du bei einer riesigen Menge an Nintendo Switch-Spielen mit reduzierten Preisen von bis zu 60% oder noch mehr rechnen. Wenn du ein richtiger Schnäppchenjäger bist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um ordentlich zuzuschlagen.



Im nachfolgenden Artikel findest du eine Auswahl an Spielen, die während des Februarfestes im Nintendo eShop für den kleinen Taler erhältlich sind und jetzt mehr denn je ihr Geld wert sind. Eine detaillierte Übersicht über alle derzeitigen und zukünftigen Angebote findest du auf der offiziellen Webseite des Nintendo eShops.

Nintendo eShop Februarfest: Unsere Top Tips

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

€59,99 €44,99 (-25%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Begib dich in diesem kunterbunten Abenteuer mit Mario, Luigi, Peach, Bowser und den verrückten Rabbids auf eine galaktische Reise, und bekämpfe das heimtückische Wesen Misera, das ich ganze Galaxie in Gefahr bringt. Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist eine grandiose Fortsetzung einer wirklich ulkigen, aber auch charmanten Spielreihe, die wir dir wärmstens empfehlen können. Vor allem, wenn du zu Karneval und Fasching eher zu Hause rumsitzen willst.

Spyro Reignited Trilogy

€39,99 €15,99 (-60%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



In der Spyro Reignited Trilogy stürzt du dich in der Rolle des wohl coolsten lila Drachen der Videospielgeschichte durch seine ersten drei Abenteuer, die auf der allerersten Playstation-Konsole ihren Ursprung fanden. Erkunde die aufpolierte Trilogie in wunderschöner neuer Pracht und rette das Drachenreich vor den Gefahren, die in der Dunkelheit lauern.

New Pokémon Snap

€59,99 €39,99 (-33%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Der ein oder andere Pokémon-Fan kann vermutlich immer noch nicht so wirklich fassen, dass es endlich einen zweiten Teil der niedlichen Pokémon-Safari gibt. In New Pokémon Snap trittst du eine Reise in die Lentil-Region an, und hast dort die Aufgabe, Fotos der dort lebenden Pokémon zu schießen. Es wird Zeit, die Kamera einzupacken. Bitte recht freundlich!

Bayonetta 2 + Bayonetta

€59,99 €39,99 (-33%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Sofern Bayonetta 3 dein Einstieg in die Serie der sogenannten "Klimax-Action" gewesen ist, hast du jetzt die Gelegenheit, die Ursprünge der Umbra-Hexe mit diesem Bundle zu erleben. Begleite die grazile und kämpferische Zauberin auf ihrer Mission durch die dämonische Unterwelt, mit dem Ziel, die Wahrheit über ihre Vergangenheit aufzudecken.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

€59,99 €14,99 (-75%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Jeder von uns wollte mal Superheld sein. Warum also nicht einfach der urkomischen Truppe Coon and Friends beitreten und die bescheuertsten Abenteuer in South Park erleben? In der Rolle des "Neuen" verkörperst du einen Superhelden, der an der Seite von Stan, Kyle, Cartman und Co. die Stadt vor Bösewichten beschützt. Selbstverständlich darf der derbe South-Park-Humor voller Beleidigungen, übertriebenen Gags und Sprüchen nicht fehlen. Klingt nach etwas für dich? Zuschlagen!

Super Meat Boy

€12,99 €4,93 (-62%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Wenn es einen Preis für das seltsamste Pärchen in Videospielen gäbe, würden diesen wohl Meat Boy und Bandage Girl bekommen. Doch bei der glücklichen Beziehung der beiden bleibt es nicht. Der gemeine Dr. Fetus hat Bandage Girl entführt. Nun liegt es an Meat Boy seine Herzensdame aus den Fängen des ulkigen Bösewichts zu retten. Dabei muss der arme, kleine Fleischwürfel schreckliche Gebiete volle Sägen, Salz-Seen und anderen Fallen durchqueren. Super Meat Boy ist ein knackiger Plattformer, der weit mehr als 300 Level bietet, die dir den letzten Nerv rauben werden.

The Messenger

€19,99 €7,99 (-60%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Während der Belagerung seines Heimatdorfes durch eine finstere Dämonenarmee schreitet ein junger und unerfahrener Ninja eine epische Reise an. Seine Aufgabe: eine Schriftrolle überbringen, um seinen Clan zu retten. Der unbekannte Shinobi ahnt allerdings noch nicht, welche großartigen Abenteuer vor ihm liegen werden. Was als linearer und klassischer Action-Plattformer beginnt, entwickelt sich in ein umfangreiches Metroidvania-Abenteuer voller Zeitreisen, Spannung und jeder Menge Humor.

Subnautica

€29,99 €9,89 (-67%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Durch eine unerwartete Notlandung strandest du auf einem unbekannten Ozeanplaneten und hast fortan nur noch ein Ziel: Überleben. Die unendlich scheinenden Gewässer von Subnautica bergen viele Geheimnisse, wunderschöne Korallenriffe, aber auch tückische Tiefseegräben voller Gefahren. Sammle Nahrung und andere Rohstoffe, um dir Ausrüstung zu bauen, mit der du immer weiter in die Tiefen des fremden Planeten hinabtauchen kannst. Survival und Unterwasser sind voll dein Ding? Dann gönn dir Subnautica zum Schnäppchenpreis. Und wenn dir der Sprung ins kühle Nass gefällt, kannst du dir das Sequel Subnautica: Below Zero ebenfalls zum reduzierten Preis schnappen.

God Eater 3

€59,99 €9,59 (-84%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



God Eater 3 ist Bandai Namco Entertainments Antwort auf Capcoms Monster Hunter. Ein Hack-'n-Slash-Gemetzel, bei dem du Jagd auf die sogenannten Aragami machst. Fiese Monster, die Charakteristiken von Tieren mit übernatürlichen Kräften und Körperteile von Kampfrobotern in sich vereinen. Im Kampf gegen die schrecklichen Kreaturen steht dir ein großes Arsenal an unterschiedlichen Waffen – wie zum Beispiel Schwerter, Sensen oder diverse Fernkampfwaffen – zur Verfügung. Leider ist die extrem sexualisierte Anime-Optik vieler weiblicher Charaktere sehr befremdlich. Wenn du darüber allerdings hinwegsehen kannst und mit Monster Hunter schon viel Spaß hattest, dürfte God Eater 3 vielleicht das Richtige für dich sein.

Bloodstained: Ritual of the Night

€39,99 €15,99 (-60%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 26. Februar.



Bloodstained: Ritual of the Night ist ein Metroidvania, das sich vor allem von Castlevania-Titeln der alten Tage hat inspirieren lassen. Eine übernatürliche Macht hat aus dem Nichts heraus eine dämonenverseuchte Burg heraufbeschwört, die Kristallscherben von unglaublich starker Magie beherbergt. Miriam – eine Waise – scheint sich, seit dem Erscheinen des geheimnisvollen Schlosses, selbst in Kristall zu verwandeln. Um die Menschheit und auch sich selbst zu retten, begibt sie sich in die Burg, um den Beschwörer Gebel zu stellen und seine dunkle Magie zu stoppen.

