Neues Leak: Google Pixel 4a erscheint bald

Das Google Pixel 4a ist vielleicht das nächste große Telefon, das 2020 auf den Markt kommt, neben dem iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20 und dem OnePlus 8T. Aber eine große Frage, die mit dem Smartphone einhergeht, ist, wann es tatsächlich so weit ist. Nun scheint es ganz so, als hätten wir darauf endlich eine Antwort.

Der deutsche Blog Caschys scheint an interne Dokumente von Vodafone Deutschland gelangt zu sein, die besagt, dass das kommende Smartphone ab dem 22. Mai über das Netz verfügbar sein wird. Das wäre etwa in drei Wochen, also schon recht bald.

Der 22. Mai ist also wahrscheinlich der große Tag. Und da Google nicht dazu neigt, seine Produkteinführungen nach Ländern zu staffeln, könnte das bedeuten, dass das Telefon in drei Wochen nicht nur hier in Deutschland das Licht der Welt erblickt, sondern überall.

Wenn dieses Leak stimmt, dann folgt daraus, dass es noch vor dem 22. Mai ein digitales Launch-Event für das Google Pixel 4a geben wird. Im Oktober 2019 wurde das Google Pixel 4 genau eine Woche nach seiner Markteinführung zum Kauf angeboten - wenn also dasselbe für das Pixel 4a zutrifft, könnte es am 15. Mai eine solche Veranstaltung geben.

Natürlich ist es angesichts der andauernden Covid-19-Pandemie durchaus möglich, dass Google mehr Zeit zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung des Pixel 4a lässt oder dass es in einigen Ländern später in den Handel kommt. Das könnte bedeuten, dass dieses deutsche Datum nicht in allen Märkten gilt.

Das Google Pixel 4a wird eine günstige Version des Google Pixel 4 sein, mit einem niedrigeren Preis, der mit reduzierten Spezifikationen und Kamerafähigkeiten einhergeht. Sie entspricht dem Google Pixel 3a aus dem Jahr 2019, das eine günstige Variante des Pixel 3 war.

Es ist allerdings nicht ganz klar, wie Caschys an die internen Vodafone-Dokumente gekommen ist, also genieße dieses Leak bitte erst einmal mit einer gehörigen Portion Vorsicht. TechRadar wird ein Auge auf die neuesten Google Pixel 4a-News haben.