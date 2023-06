Neue Switch Joy-Cons kommen in hübschen Pastellfarben

Nintendo hat seit 2017 mehrere Joy-Con-Farbvarianten herausgebracht, aber diese neuen Sets sind vielleicht die besten bisher. Die neuen Controller kommen in zwei angenehmen Pastellfarben daher, die perfekt sind, wenn du eine deiner Lieblingsfarben in einem helleren Farbton haben möchtest. Es gibt ein Set in Rosa und Gelb und eines in Lila und Grün. Leider musst du, wenn du z. B. eine Kombination aus Rosa und Lila bevorzugst, wahrscheinlich beide Sets kaufen, um sie miteinander kombinieren zu können.

Beide Joy-Con-Sets sind ab dem 30. Juni weltweit erhältlich. Die Preise werden in dem Tweet nicht genannt, aber auf den regionalen Nintendo-Webseiten sind die Controller bereits erhältlich und kosten genauso viel wie andere limitierte Auflagen: 69,99 €. Das bedeutet auch, dass sie nicht gerade die neueste Hardware sind. Sei dir also des gefürchteten Drifts bewusst, der auch diese neuen Controller plagt. Das ist sehr bedauerlich, denn diese neuen Sets gehören definitiv zu den angenehmeren Farben, die Nintendo bisher für seine Switch gewählt hat.

Kick off your summer in style with this new line of pastel Joy-Con controllers, available 6/30. Which color is your fave? #Nintendo pic.twitter.com/PFGHvstoN7June 2, 2023 See more

Es ist zwar immer schön, neue Joy-Con-Farben zu sehen, aber es wäre schön, wenn sich der Kauf der Controller überhaupt lohnen würde. Sicherlich ist es praktisch, ein Ersatzpaar für Multiplayer-Games im Haus zu haben, aber der winzige Formfaktor und die schwache Verarbeitungsqualität rechtfertigen nicht gerade den überraschend hohen Preis.

Mit dem Nintendo Switch Pro Controller oder Alternativen von Drittanbietern wie dem wunderbaren 8BitDo Ultimate bist du wahrscheinlich immer noch besser dran. Und obwohl wir die Joy-Cons aufgrund ihrer Vielseitigkeit in unseren Guide für die besten Nintendo Switch-Controller aufgenommen haben, gibt es viel bessere Optionen, wenn du allein unterwegs bist. Vor allem für große Singleplayer-Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mit denen du mindestens 100 Stunden verbringst.

In anderen Hardware-bezogenen Nachrichten überraschte Evercade die Fans mit einer umfangreichen Präsentation, in der sie ihre Pläne für 2023 und darüber hinaus vorstellten. Die Begeisterung wurde jedoch schnell gedämpft, als bekannt wurde, dass die Marke für die Ankündigung des Duke Nukem-Remasters KI-generierte Grafiken in Auftrag gegeben hatte.