Moon Knight hat einen guten Start hingelegt, aber es gibt eine Marvel-Serie, die unangefochten bleibt

Moon Knight (opens in new tab), die neueste Serie der Marvel Studios, hat einen guten Start bei den Zuschauern hingelegt.

Die Fernsehserie spielt in der Gegenwart und folgt Steven Grant (Oscar Isaac), einem Angestellten in einem Museumsshop, der ein scheinbar normales Leben führt, aber unter schrecklichen Blackouts leidet. Nach einem solchen Blackout stellt er fest, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, einer psychischen Erkrankung, bei der eine Person mehrere Persönlichkeiten hat.

Seine andere Persönlichkeit ist ein skrupelloser Söldner namens Marc Spector, ein irdischer Avatar von Khonshu, dem ägyptischen Gott des Mondes und der Rache. Als Khonshus Vollstrecker auf Erden hat Spector übermenschliche Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, sich in den Moon Knight zu verwandeln.

Die Serie wurde am Mittwoch (30. März) erstmals auf Disney+ (opens in new tab) ausgestrahlt. Nun liegen die ersten Daten zu den Einschaltquoten des Streamingdienstes (opens in new tab) vor. Nach Angaben von Samba TV (opens in new tab), das die Sehgewohnheiten von drei Millionen Smart-TV-Haushalten in den USA misst, haben 1,8 Millionen US-Haushalte Moon Knight in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung gesehen.

International wurde Moon Knight in den ersten fünf Tagen nach der Veröffentlichung von 277.000 Haushalten in Großbritannien, 88.000 in Deutschland und 11.000 in Australien gesehen. Damit liegt die Serie gleichauf mit The Falcon and the Winter Solider (opens in new tab), etwa 100.000 vor WandaVision (opens in new tab) und 300.000 vor Hawkeye (opens in new tab).

Nicht schlecht für einen relativ unbekannten Comic-Helden. Allerdings gibt es immer noch eine Figur, die man berücksichtigen muss und die bis jetzt unangefochten bleibt.

Wen konnte Moon Knight nicht in den Schatten gestellt?

Loki (opens in new tab). In den ersten fünf Tagen, in denen die Serie mit Tom Hiddleston auf Disney+ zu sehen war, schalteten 2,5 Millionen Haushalte ein.

Außerdem hält Loki mit 1,9 Millionen Haushalten den Rekord für das meistgesehene Serienfinale auf dem Streamingdienst.

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Ist das ein schlechtes Omen für Moon Knight?

Auf keinen Fall. Tom Hiddleston ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil des Marvel Cinematic Universe (opens in new tab) und sein Charakter hat einen enormen Bekanntheitsgrad. Wir haben ihn kürzlich sogar zu unserem Lieblings-Bösewicht von allen Marvel-Schurken (opens in new tab) gekürt.

Oscar Isaacs Moon Knight hingegen ist ganz neu im MCU und hatte noch keinen Auftritt in einem früheren Film oder einer Serie. Alles in allem ist ein zweiter Platz für eine brandneue Figur also ziemlich gut.

Auch die Kritiker haben die Serie gelobt. Die Serie hat auf Rotten Tomatoes (opens in new tab) mit 87 % eine sehr gute Bewertung erhalten.

Wie bei allem, was Marvel heutzutage macht, gibt es einen langfristigen Plan für die Figur, aber Isaacs Vertrag geht nicht über die sechs Folgen der Serie hinaus (opens in new tab). Mit solchen Zahlen wird das Superheldenstudio jedoch sehr ermutigt sein.