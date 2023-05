Keine Sorge, Spider-Man 2 sollte "bald" einen Releasetermin haben.

Marvel's Spider-Man 2 closed out this week's PlayStation Showcase with a bang, but fans expecting a release date were eft disappointed.

Currently, Marvel's Spider-Man 2 is slated for a 'Fall 2023' launch. That'll most likely be between the months of September and December, assuming the anticipated PS5 game isn't delayed into next year. The good news is that developer Insomniac Games was quick to share its response on Twitter.

The official account tweeted that it's "eager to share more soon, including news about the release date, pre-orders, and accessibility features." Hopefully, we won't need to wait much longer for a firm launch date.

By the sounds of it, it sounds like Marvel's Spider-Man 2 will have a Deluxe or Collector's Edition ready for more enthusiastic buyers. It'll be great to hear more about the game's accessibility features, too, as this is an area where PlayStation Studios typically excel, with The Last of Us Part 2 even winning awards for its accessibility suite.

Marvel's Spider-Man 2 beendete das PlayStation Showcase in dieser Woche mit einem Paukenschlag. Aber Fans, die ein Veröffentlichungsdatum erwartet hatten, wurden enttäuscht.

Derzeit ist Marvel's Spider-Man 2 für den "Herbst 2023" geplant. Das dürfte wahrscheinlich zwischen September und Dezember sein, vorausgesetzt, das heiß erwartete PS5-Spiel verschiebt sich nicht auf das nächste Jahr. Die gute Nachricht ist, dass der Entwickler Insomniac Games schnell auf Twitter geantwortet hat.

Auf dem offiziellen Account wurde getwittert, dass "wir bald mehr erfahren werden, unter anderem über das Veröffentlichungsdatum, Vorbestellungen und barrierefreie Features". Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange warten, bis das Spiel endlich auf der PS5 erscheint.

So wie es sich anhört, wird es für Marvel's Spider-Man 2 eine Deluxe oder Collector's Edition für begeisterte Käufer geben. Es wäre schön, mehr über die barrierefreien Features des Spiels zu erfahren, denn das ist ein Bereich, in dem sich die PlayStation Studios normalerweise hervorheben: The Last of Us Part 2 wurde sogar für seine Barrierefreiheit ausgezeichnet.

Watching your reactions today has been spectacular. We know you have tons of questions about Marvel's Spider-Man 2 and we're eager to share more soon, including news about the release date, pre-orders, and accessibility features.May 24, 2023 See more

Es ist sicher nicht das erste Mal, dass wir etwas länger auf ein Veröffentlichungsdatum für einen PlayStation Studios-Titel warten müssen. God of War Ragnarök ließ uns ebenso wie Ghost of Tsushima eine ganze Weile im Stich. Zum Glück wurden beide Titel schließlich von allen Seiten gelobt und es ist schwer vorstellbar, dass es bei Marvel's Spider-Man 2 anders sein wird.

Das Fehlen eines festen Termins war so etwas wie ein Trend während des PlayStation Showcase, die meisten der angekündigten Titel hatten nämlich keines. Viele gaben stattdessen bestenfalls vage Veröffentlichungszeiträume an. Wir haben kaum eine Ahnung, wann Spiele wie Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Revenant Hill oder Sword of the Sea auf der PS5 erscheinen werden.

Alan Wake 2 hingegen war ein willkommener Blickfang, denn der Trailer enthielt mehr als nur CGI-Flair, nämlich die Geschichte, echtes Gameplay und vor allem ein hübsches Erscheinungsdatum am 17. Oktober.

Falls du das Event verpasst hast, findest du hier alle Ankündigungen des PlayStation Showcase sowie alle angekündigten PSVR 2-Spiele, wenn du zu den Early Adopters des Headsets gehörst.