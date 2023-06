Hyper Light Breaker wird mit neuem Trailer während Day of the Devs vorgestellt

Der mit Spannung erwartete Indie-Titel Hyper Light Breaker wird noch in diesem Jahr im Early Access verfügbar sein. Das wurde während des Day of the Devs Showcase angekündigt, der Teil der Ankündigungssaison der E3 2023 und dem Summer Game Fest ist. Das 3D-Actionspiel ist der neueste Teil der beliebten Indie-Reihe und verlagert die Handlung in eine vollständig dreidimensionale Welt mit freischaltbaren Charakteren, einem scheinbar tiefgründigen Kampfsystem und einer Vielzahl von Gegnern, die es zu bekämpfen gilt.

Ein Veröffentlichungsdatum für Hyper Light Breaker wurde noch nicht bekannt gegeben, aber du kannst Spiel bereits auf Steam wishlisten. Es ist auch noch unklar, auf welchen Plattformen Hyper Light Breaker erscheinen wird. Wahrscheinlich wird es aber nach der Early Access-Phase auf Steam für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Wie schon bei Hyper Light Drifter und Solar Ash besticht das Spiel durch einen sehr speziellen Grafikstil. Helle, leuchtende Farben beherrschen den Tag, aber es gibt auch eine Reihe von düsteren Umgebungen, durch die du dich bewegen kannst. Der Entwickler des Spiels, Heart Machine, beschreibt seine Welt als "lebendig, aber düster" und fügt hinzu, dass sie "brutal und schön zugleich" sein kann. Die Hoffnung ist groß, dass wir nicht mehr allzu lange auf Hyper Light Breaker warten müssen. Auf der Steam-Seite ist das Spiel als "Early Access" gekennzeichnet, also wird es wahrscheinlich zunächst in diesem Zustand veröffentlicht werden.

Hyper Light Breaker brachte eine Menge Energie in den Day of the Devs Showcase, aber es gab noch viele andere Highlights während der Präsentation. Helskate sieht aus wie ein teuflisch cooler Nachfolger der Tony Hawk-Reihe. Für den mit Spannung erwarteten Indie-Titel Viewfinder gab es einen fesselnden neuen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum. Wenn du ein Recap für die vergangenen Events brauchst, kannst du dir gerne unsere Artikel zum Xbox Showcase oder der PC Gaming Show durchlesen.