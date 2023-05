FromSoftware hat vielleicht eine Bloodborne-PC-Version vor uns versteckt

Ein bekannter Soulsborne-Datenschürfer, Lance McDonald, hat die Möglichkeit eines verschollenen Bloodborne-PC-Anschlusses aufgedeckt. Für viele Fans ist es immer noch ein Rätsel, warum FromSoftware nie eine PC-Portierung von Bloodborne veröffentlicht hat, vor allem, wenn man den Erfolg des Action-RPGs bedenkt und weiß, dass die anderen Soulsborne-Spiele Elden Ring und Dark Souls 3 auf dem PC erhältlich sind. Die Fans des Gothic-Rollenspiels betteln schon seit Jahren um eine Art Remaster, sei es für die PS5 oder den PC. Bis jetzt gab es jedoch nur Gerüchte und schwache Theorien. Bis McDonald in einem Tweet einige sehr interessante Erkenntnisse teilte.

McDonald beschrieb Screenshots von der Bloodborne-Wikiseite, die den "Windows-Build" des Spiels zeigen, der vom Environment Artist Macros Domenech erstellt wurde. Um Salz in die Wunde zu streuen, stammen diese Bilder nicht einmal aus einer früheren Entwicklungsphase. Stattdessen kannst du an dem Ladesymbol in der Ecke erkennen, dass diese Bilder aus der Vollversion von Bloodborne stammen. Das bedeutet, dass während der gesamten Entwicklung an einer PC-Portierung gearbeitet wurde.

Bloodborne: The Old Hunters Edition running on PC spotted. pic.twitter.com/dbtdkVvUVgMay 21, 2023 See more

Das ist zwar eine wichtige Entdeckung für alle Fans, die seit Jahren auf eine PC-Version von Bloodborne warten, aber leider kein Grund, sich zu freuen. Diese Bilder wurden bereits vor mehreren Jahren hochgeladen, was es unwahrscheinlich macht, dass sie etwas Bestimmtes ankündigen.

Da die Screenshots jedoch vom Bloodborne-DLC Fishing Hamlet stammen, bedeutet das wahrscheinlich, dass jemand in der Entwicklungsabteilung über eine funktionierende PC-Version des gesamten Spiels und zusätzlicher Inhalte verfügt. Es ist unklar, warum Bloodborne nach all der Arbeit immer noch nicht für den PC erhältlich ist. Wahrscheinlich hat es etwas mit der Lizenzvereinbarung zwischen Sony und FromSoft zu tun, die bei der Entwicklung des Spiels zusammengearbeitet haben.

Diese Entdeckung ist zwar etwas frustrierend, aber sie ist der erste Beweis seit Jahren, dass eine PC-Version von Bloodborne in Produktion war und vielleicht bereits fertiggestellt wurde. Auch wenn wir uns noch eine Weile gedulden müssen, hoffen wir, dass wir eines Tages Bloodborne in höherer Qualität und mit besseren Spezifikationen sehen können, während wir vor einem PC sitzen - oder zumindest an der PS5.