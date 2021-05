Exklusiv: OnePlus Nord CE 5G ist offiziell, und es wird günstiger als das OnePlus 9 sein

OnePlus wird in Kürze neue Android-Handys als günstigere Alternativen zum OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ankündigen. Das erste heißt OnePlus Nord CE 5G und wird von einem weiteren Gerät namens OnePlus Nord N200 5G ergänzt, wie TechRadar bestätigen kann.

OnePlus-CEO Pete Lau sprach mit TechRadar und hat die Existenz der beiden neuen Smartphones sowie einige weitere Details über die kommenden günstigeren Alternativen zu den Flaggschiffen des Unternehmens bestätigt.

Das OnePlus Nord CE 5G - das CE steht für Core Edition - ist eine überarbeitete Version des Nord Modells aus dem letzten Jahr. Lau sagt: "Wir haben das originale Nord auf seine Kernelemente reduziert und ein paar zusätzliche Funktionen hinzugefügt, um ein großartiges Alltags-Smartphone zu einem noch günstigeren Preis zu schaffen."

Das Gerät wird am 10. Juni angekündigt und sowohl in Europa als auch in Indien auf den Markt kommen. Wir haben noch keine Details zum Preis oder zu den technischen Daten des Modells erfahren.

Das Unternehmen hat auch das OnePlus Nord N200 5G bestätigt, das exklusiv in den USA und Kanada erhältlich sein wird. Es soll nicht auf dem OnePlus-Event am 10. Juni vorgestellt werden, sondern wir müssen uns noch ein wenig gedulden, um mehr über das Gerät zu erfahren.

OnePlus hat noch keine Spezifikationen für diese beiden Geräte bekannt gegeben, aber es hat uns ein paar Hinweise geliefert, als wir mit Lau gesprochen haben. Es ist wahrscheinlich, dass du bis zum 10. Juni warten musst, um ein vollständiges Bild des Nord CE zu bekommen, während du beim N200 5G vermutlich mehr Geduld brauchst.

Beide Smartphones sind, wie ihr Name bereits verrät, 5G-kompatibel. Das letztjährige OnePlus N100* war kein 5G Handy, also ist das ein Upgrade für das günstigere Gerät in diesem Jahr.

"Das charakteristische OnePlus-Erlebnis zugänglicher zu machen, ist ein Balanceakt", sagte Lau. "Aber es gibt bestimmte klassische Flaggschiff-Features, die wir in diesem Jahr auf die OnePlus Nord-Serie gebracht haben, um sicherzustellen, dass wir diese schnelle und reibungslose Erfahrung mit der Nord-Serie liefern."

Was genau diese Flaggschiff-Features sind, ist im Moment noch unklar und Lau ließ nichts weiter verlauten, abgesehen von 5G-Konnektivität. Es könnte sein, dass das Unternehmen die Features in den kommenden Wochen ankündigt, wie es das bei früheren Markteinführungen getan hat.

Lau fuhr fort: "Das OnePlus Nord CE 5G bietet ein schnelles und reibungsloses Erlebnis und leistungsstarke Kernfunktionen, die von der OnePlus-Qualität unterstützt werden, die die Nutzer kennen und lieben."

Das originale OnePlus Nord (Image credit: TechRadar)

Das OnePlus Nord war eine großartige Kombination aus einem preisgünstigen Smartphone mit einigen Top-Spezifikationen, und wir haben das ursprüngliche Gerät im Jahr 2020 mit 4,5 Sternen bewertet. Wir mochten besonders das Design, die vielseitige Kamera und die Leistung des Telefons.

Wenn das OnePlus Nord CE 5G bemerkenswert ähnliche Specs wie das letztjährige Smartphone hat, könnte dies ein Jahr später nicht mehr so beeindruckend sein, da die Konkurrenz um das OnePlus Nord besser geworden ist. Abgesehen davon klingt der Name "Core Edition" so, als ob es sich um ein günstigeres Gerät als das letztjährige Nord handeln könnte.

Lau sagte, dass die Reaktion auf die originalen OnePlus Nord Modelle diese Serie von Geräten beeinflusst hat. Er sagte: "Wir haben mehr darüber gelernt, was unseren Nutzern am Nord wirklich gefallen hat und haben auch ein tieferes Verständnis dafür gewonnen, was sie in einem erschwinglicheren Telefon suchen."

Lau behauptet, die Marke habe ein "noch zugänglicheres Produkt" geschaffen. Was genau Lau mit "zugänglich" meint, ist unklar, aber es könnte speziell um den Preis gehen und darum, dass diese Handys eine erschwingliche Alternative zu teureren Optionen auf dem Markt sind, einschließlich der eigenen Flaggschiff-Handys des Unternehmens.

Aber was ist mit dem OnePlus Nord 2?

Bedeutet das, dass es das OnePlus Nord 2 nicht gibt? Lau hat nicht bestätigt, dass das OnePlus Nord CE 5G ein direkter Nachfolger des letztjährigen OnePlus Nord ist, und seine Formulierungen in unserem Interview klingen so, als ob es sich um ein separates Gerät handeln könnte.

Ein Leak auf der OnePlus-Webseite in dieser Woche enthielt den Namen OnePlus Nord 2. Auch wenn Lau die Existenz des Geräts nicht bestätigt hat, kann es gut sein, dass es noch mindestens ein weiteres Smartphone aus dieser Serie geben wird.

Der 10. Juni könnte der Tag sein, an dem wir mehr Details erfahren, oder es könnte sein, dass das OnePlus Nord 2 erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint.

Was ist mit dem OnePlus Nord N200 5G?

Das OnePlus Nord N100 5G war eine kleine Überraschung im Jahr 2020, und es war ein noch günstigeres Produkt als das, was OnePlus mit dem originalen Nord Smartphone angeboten hat.

Lau wollte keine weiteren Details über das Nord N200 5G verraten. Er sagte: "Mit dem OnePlus Nord N200 5G haben wir dem N100-Nachfolger 5G-Fähigkeiten gegeben, um das Nutzererlebnis zu einem noch zugänglicheren Preispunkt weiter zu verbessern."

Er behauptete auch, dass Nutzer erwarten können, dass dies eines der erschwinglichsten 5G-Smartphones auf dem nordamerikanischen Markt ist." Das ist kein genauer Preis, aber wir sollten hoffentlich in naher Zukunft mehr von dem Unternehmen dazu hören.

Es kann gut sein, dass dieses Gerät dem OnePlus N100 sehr ähnlich ist, aber mit 5G-Konnektivität, aber was genau wir von diesem nächsten Smartphone erwarten können, ist im Moment noch sehr unklar.

