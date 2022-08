Echte Fotos des Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 tauchen online auf

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Samsung Galaxy Z Flip 4 sind in den letzten Monaten vor ihrer offiziellen Enthüllung am 10. August ausgiebig geleakt worden, aber jetzt gibt es etwas Neues in Sachen Vorab-Leaks: echte Fotos der faltbaren Handys.

Diese Bilder wurden von @noh_tech (opens in new tab) auf Twitter (opens in new tab) gepostet (via 9to5Google (opens in new tab)) und geben uns einen guten Blick auf die beiden Samsung-Smartphones, aus verschiedenen Blickwinkeln und in einer scheinbar blau-grauen Farbe.

Da bereits so viele Informationen über die Foldables aufgetaucht sind, sagen uns diese Fotos eigentlich nicht viel Neues. Dennoch ist es interessant, die Geräte vor ihrer großen Enthüllung am Mittwoch dieser Woche in Augenschein nehmen zu können.

Kleine Verfeinerungen

Auf den Fotos sind einige kleine Designänderungen zu erkennen, die die Geräte leicht von ihren Vorgängern unterscheiden. Wie gemunkelt wurde, sehen die Bildschirmfalten diesmal kleiner aus, gut gemacht, Samsung.

Außerdem sieht es so aus, als ob das Galaxy Z Fold 4 im Vergleich zum Galaxy Z Fold 3 ein kleineres äußeres Scharnier haben wird - ein weiteres Zeichen dafür, dass die Hersteller die komplexen Komponenten, die in diesen Smartphones verbaut werden, immer besser herstellen.

Bei der großen Samsung Unpacked-Veranstaltung, die in wenigen Tagen stattfindet, geht es nicht nur um faltbare Smartphones, denn wir werden höchstwahrscheinlich auch einige Smartwatches und kabellose Kopfhörer sehen. Das Event beginnt am 10. August um 15 Uhr.

Analyse: Was wir bisher zu wissen glauben

Wie wir bereits erwähnt haben, sind diese beiden Smartphones bereits ausgiebig geleakt worden. Wenn diese Leaks stimmen, wird uns Samsung am Mittwoch bei dem nächsten Unpacked-Event nicht mehr viel überraschen können.

Es sieht so aus, als ob das Galaxy Z Fold 4 einen 7,6-Zoll-Hauptbildschirm haben wird, der genauso groß ist wie das Display seines Vorgängers. Es gibt auch Gerüchte über ein optisches Zoom-Upgrade für das hintere Kameramodul, während das Smartphone wahrscheinlich von einem Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz angetrieben wird und mit bis zu 1 TB Speicherplatz ausgestattet sein könnte.

Das Smartphone Galaxy Z Flip 4 wird voraussichtlich etwas dicker sein als das Foldable, das es ersetzt, obwohl der Bildschirm mit 6,7 Zoll gleich groß bleibt. Das Scharnier soll diesmal weniger klobig sein, und Gerüchten zufolge könnte eine bessere Akkulaufzeit zu den wichtigsten Verbesserungen gehören.

Über die Preise dieser Smartphones sind wir uns nicht ganz sicher, aber wir erwarten nicht, dass sie besonders günstig sein werden. Kürzlich haben wir auch gehört, dass sie den Zusatz "Z" in ihrem Namen dieses Jahr weglassen könnten, was es zumindest einfacher machen würde, über sie zu schreiben und zu sprechen.