30 Jahre Kirby: Livestream-Konzert für den 11. August angekündigt

Zuletzt erfreute uns die kleine rosa Knutschkugel in ihrem neusten Abenteuer Kirby und das vergessene Land auf der Nintendo Switch. Nun steht eine große Party an, denn: Kirby wird 30 Jahre alt. Zur Feier dieses Jubiläums wird auf dem offiziellen japanischen Kirby-YouTube-Kanal ein Live-Konzert ausgestrahlt. In diesem werden unterschiedliche Musikstücke verschiedener Kirby-Titel abgespielt, während Spieleszenen dazu gezeigt werden.

Das Live-Konzert beginnt am 11. August um 11 Uhr (GT) und wird auch später als YouTube-Video zur Verfügung stehen, damit es auch jeder nachholen kann, der es versäumt hat. Nintendo merkt allerdings an, dass man das Event ausschließlich auf japanisch ausstrahle und es keine Übersetzung geben wird. Das sollte aber nicht so tragisch sein, schließlich geht es hier nur um die Musik. Feierst du am Donnerstag mit?