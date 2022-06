Neue iPad Pro-Alternative? Das Samsung Galaxy Z Fold 4 hat große Ziele

Mit jedem neuen Samsung Galaxy Z Fold 4-Leak klingt es weniger nach einem Smartphone und mehr nach einem Tablet - und ein neues Leak ist ein weiterer Beweis dafür.

Laut SamMobile (opens in new tab) plant Samsung die Veröffentlichung einer Version des Tablets mit 1 TB Speicherplatz. Es ist nicht ganz klar, woher die Website diese Information hat, aber das ist doppelt so viel wie der maximale Speicherplatz des Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab).

Wenn ein Gerät über so viel Speicherplatz verfügt, ist es für professionelle Nutzer sehr nützlich - du kannst viele Videodateien und Fotos speichern und bearbeiten oder mit Games herumspielen.

Das sind Dinge, die du normalerweise auf einem Tablet oder einem anderen Gerät mit großem Bildschirm machst - nur sehr wenige Nutzer brauchen ein Smartphone mit 1 TB Speicherplatz.

Die meisten Geräte mit 1 TB Speicherplatz sind Tablets, wie das iPad Pro, auf denen du viele Dateien speichern kannst, um unterwegs zu arbeiten, und auf die du auch viele Apps herunterladen kannst. In dieser Hinsicht könnte das Galaxy Z Fold 4 also eine Alternative zum iPad sein - und da es wahrscheinlich auch sehr leistungsstark sein wird, mit einem Top-Chipsatz wie dem Snapdragon 8 Gen 1, entspricht es am ehesten den iPads der Pro-Klasse.

Leider ist es auch wahrscheinlich, dass ein Samsung Galaxy Z Fold 4 mit 1 TB sehr teuer sein wird - und damit wäre eine weitere Parallele zu den iPad Pro-Modellen geschaffen.

Analyse: Ein Tablet unter jedem anderen Namen

Es gibt noch ein paar andere geleakte Aspekte des Galaxy Z Fold 4, abgesehen von denen, die wir oben beschrieben haben, die es wie ein Tablet im Kleinformat aussehen lassen.

Erstens wird es offenbar mit Samsungs S Pen Stylus kompatibel sein und könnte sogar einen Steckplatz für diesen haben.

Außerdem soll es eine oder sogar zwei Under-Display-Kameras haben, die dafür sorgen, dass das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse größer ist und du so ein besseres Seherlebnis hast.

Natürlich ist auch die Größe des Bildschirms ein wichtiger Faktor für das Tablet-ähnliche Design: Leaks zufolge wird das Hauptdisplay (wenn das Gerät aufgeklappt ist) 7,6 Zoll groß sein, also nur ein bisschen kleiner als das iPad mini (2021). Das ist viel größer als jedes Standard-Smartphone auf dem Markt.

Als faltbares Smartphone wird das Samsung Galaxy Z Fold 4 in jeder Hinsicht ein Smartphone sein - aber es klingt so, als ob es auch einige beliebte Tablet-Funktionen haben könnte.

Damit wäre es ein verlockender Kauf für alle, die ein Smartphone und ein Tablet haben wollen, aber keine Lust haben, für zwei Geräte Geld auszugeben. Aber wir müssen abwarten, wie das Gerät aussieht, wenn es im August auf den Markt kommt, um sicher zu sein.