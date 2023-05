Disney Plus und Hulu tun sich zusammen, um Netflix die Stirn zu bieten

Disney Plus und sein Schwester-Streamer Hulu sind hinter Netflix her.

Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und seine nur in den USA verfügbare Schwester Hulu werden sich bis Ende des Jahres zu einem Super-Streamingdienst zusammenschließen, um Netflix' Dominanz in der Branche zu bekämpfen. Das kündigte Disney-CEO Bob Iger während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2023 an (Motley Fool (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtete).

Das bedeutet, dass die Nutzer von Disney Plus ab einem noch nicht bekannt gegebenen Zeitpunkt das umfangreiche Angebot an Filmen und Serien von Hulu auf Disney Plus sehen werden. Iger hofft, dass sein sogenanntes "One-App-Erlebnis" dem Unternehmen dabei helfen wird, Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) in den nicht enden wollenden Streaming-Kriegen zu stürzen.

Diese Ankündigung hat jedoch ihre Tücken. Erstens werden die beiden Streaming-Plattformen von Disney den Verbrauchern weiterhin getrennt angeboten. Iger bestätigte, dass Disney "Disney Plus, Hulu und ESPN Plus weiterhin als eigenständige Optionen anbieten wird".

Außerdem wird Disneys neuer Super-Streamer nur in den USA starten. Hulu ist in anderen Ländern nicht verfügbar, so dass Disney Plus-Abonnenten in Deutschland von der Änderung wahrscheinlich nicht betroffen sein werden. Derzeit werden die Hulu-Originale, wie z. B. Only Murders in the Building und Barbarian, bei Disney Plus über Disney Plus Star angeboten, den du sicher kennst, wenn du selbst Abonnent bist.

Unklar ist, ob Disney Plus Star außerhalb der USA in Hulu umbenannt wird, wenn Disney Plus und Hulu zu einem einzigen Dienst zusammengefasst werden. Auf der einen Seite würde dies Disneys Streaming-Abteilung weltweit vereinfachen. Andererseits könnte es die Zuschauer (zumindest anfangs) verwirren, dass Hulu außerhalb der USA Star auf Disney Plus ersetzt. Wir haben uns bei Disney erkundigt, wie sich der Zusammenschluss von Disney Plus und Hulu auf Disney Plus außerhalb der USA auswirkt, und werden berichten, wenn wir eine Antwort erhalten.

Die Nachricht vom Zusammenschluss von Disney Plus und Hulu fällt in eine weitere turbulente Zeit für The Walt Disney Company. Laut dem Ergebnisbericht des Unterhaltungskonzerns für das zweite Quartal 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) verliert Disney Plus zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 1. April 2023 sage und schreibe vier Millionen Abonnenten, was vor allem auf einen starken Rückgang der indischen Abonnenten zurückzuführen ist, die den Dienst Disney Plus Hotstar nutzen. Dieser jüngste Rückgang kommt, nachdem Disney Plus seine magische Anziehungskraft bei den Zuschauern verloren hat und im ersten Quartal 2023 einen Rückgang der Nutzerzahlen um 2,4 Millionen verzeichnete.

Es gibt jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für Disney, denn die Einnahmen aus dem Direktvertrieb (DTC) stiegen um 12 % auf 5,5 Mrd. US-Dollar. Disney feierte diesen Gewinnanstieg, indem es bestätigte, den Preis für sein werbefinanziertes Abonnement in naher Zukunft zu erhöhen und es demnächst auch in Europa einzuführen. Du weißt also, dass Disney trotz sinkender Abonnentenzahlen immer noch Geld verdient...

Bei Hulu und ESPN Plus ist die Zahl der Abonnenten leicht gestiegen - bei Hulu um 200.000 und bei ESPN Plus um 400.000. Disneys Präsentation (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bestätigte außerdem, dass The Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) die bisher meistgesehene Disney Plus-Serie des Jahres 2023 ist. Auf der Kinoleinwand spielte Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) weltweit 289 Millionen Dollar an den Box Offices ein - ein Beweis dafür, dass Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Filme immer noch ein großes Publikum anziehen können.

Eine neue Art von Streaming-Krieg

Der bevorstehende Zusammenschluss von Disney Plus und Hulu markiert eine neue Ära im Kampf um die Vorherrschaft im Streaming-Bereich. Disneys Ankündigung eines eigenen Super-Streamers kommt weniger als einen Monat, nachdem Warner Bros. Discovery (WBD) seinen Mega-Streamingdienst Max vorgestellt hat, der HBO Max und Discovery Plus zu einem einzigen Unternehmen zusammenfassen und am 23. Mai wird.

Mit ihren Plänen, Super-Streaming-Plattformen zu schaffen, wollen WBD und Disney Netflix den Rang ablaufen. Wie das obige Tortendiagramm (von Parrot Analytics) zeigt, ist Netflix mit Abstand der beliebteste und Streaming-Dienst (Öffnet sich in einem neuen Tab). Auf die Plattform des Unternehmens entfallen fast 38 % der weltweiten Nachfrage nach Streaming-Originalen.

Im Gegensatz dazu liegen Disney Plus (9,4 %), Hulu (5,1 %) und HBO Max (4,5 %) weit hinter ihren Konkurrenten zurück. Sogar Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), das bei den Verbraucher wohl nicht so beliebt ist wie dieses Trio, wenn es darum geht, an welchen Streamer du zuerst denkst, hat mit einem Anteil von 10,4 % ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen. Durch die Zusammenlegung von Disney Plus und Hulu würde Disneys Gesamtanteil also auf 14,5 % steigen - das ist zwar immer noch etwas weniger als Netflix, aber immerhin ein kleiner Rückstand.

Durch den Zusammenschluss von Disney Plus und Hulu würde Disney noch besser dastehen, wenn es um sein Angebot an Filmen und Serien sowie lizenzierte Inhalte von Dritten geht. Wie das Balkendiagramm von Parrot Analytics zeigt, hätte das Unternehmen durch die Zusammenlegung der beiden Dienste einen uneinholbaren Nachfrageanteil von 25,2 % auf dem gesamten Streaming-Markt. Max (HBO Max und Discovery Plus zusammen) käme mit 18,7 % auf den zweiten und Netflix würde mit 17,9 % auf den dritten Platz verdrängt.

Es liegt also auf der Hand, dass es sich für die Walt Disney Company lohnt, die beiden zu einem einzigen Unternehmen zu vereinen, auch wenn es nur in den USA ist. Wenn dies bedeutet, dass Disney endlich die Chance hat, Netflix zu verdrängen, werden sie sich diese Chance nicht entgehen lassen. Jetzt muss Disney nur noch seine Nutzer und potenziellen neuen Abonnent davon überzeugen, dass sich eine kombinierte Plattform lohnt. Aber da das Unternehmen seine Produktion von Originalfilmen und -serien (laut Boardwalk Times (Öffnet sich in einem neuen Tab)) verlangsamt, ist es unklar, ob es neue Nutzer mit weniger Streaming-Inhalten überzeugen kann, sich zu registrieren.

Wenn du mehr über das Streaming erfahren möchtest, kannst du herausfinden, welche Filme und Serien stark vom Autorenstreik betroffen sind (Öffnet sich in einem neuen Tab). Außerdem findest du hier die besten Netflix Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab).