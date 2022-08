Die iPhone 14-Serie könnte in einer beeindruckenden Auswahl an Farben kommen

Wenn du gehofft hast, dass die iPhone 14-Reihe in einer breiten Farbpalette auf den Markt kommt, hast du vielleicht Glück, denn der neueste Leak deutet darauf hin, dass alle vier Modelle in acht verschiedenen Farben angeboten werden.

Das geht aus Bildern von inoffiziellen iPhone-Hüllen hervor, die Majin Bu (opens in new tab) - ein Leaker mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz - auf Twitter geteilt hat.

Obwohl die Hüllen inoffiziell sind, handelt es sich offenbar um identische Klone der offiziellen iPhone 14-Hüllen. Außerdem stimmen die Farben der iPhone-Hüllen manchmal mit den Farben überein, in denen du die Smartphones bekommst. Wir können also spekulieren, dass zumindest einige der hier gezeigten acht Farben mit den Farbvarianten des iPhone 14 übereinstimmen könnten.

Konkret würde das bedeuten, dass du die Wahl zwischen Midnight (Schwarz), Succulent (Blassgrün), Chalk Pink, Rot, Lila, Sun Glow (Gelb), Stormblue (Blau) und Elderberry (Lila) hast.

Laut früheren Tweets (opens in new tab) von Bu werden Hüllen in diesen Farben für alle vier iPhone 14-Modelle hergestellt - das Standard-iPhone 14, das iPhone 14 Max, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max, was darauf hindeutet, dass alle vier Smartphones in denselben acht Farben angeboten werden könnten.

Wir würden dies jedoch mit Vorsicht genießen. Zum einen ist sich Majin Bu nicht ganz sicher, ob es sich dabei um die offiziellen Gehäusefarben handelt - und selbst wenn es so ist, heißt das nicht, dass sie alle mit den Farben übereinstimmen, in denen die Smartphones verkauft werden.

Zum anderen stimmen diese Farben nicht ganz mit früheren Leaks überein, die davon ausgingen, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Max in Lila, Grün, Schwarz, Weiß, Blau und Rot erhältlich sein werden, während das iPhone 14 Pro und das Pro Max in Gold, Lila, Grün, Graphit und Silber erscheinen sollen.

Wenn dieser letzte Leak stimmt, könnte die Gesamtauswahl an Farben in diesem Jahr also kleiner sein, aber da sie für alle Smartphones gleich sind, würde jedes einzelne Gerät in einer größeren Auswahl erscheinen. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass du nur Hüllen in diesen Farben bekommst, die sich von den Smartphones selbst unterscheiden.

Analyse: Das scheint nicht wahrscheinlich zu sein

Wir sind sehr skeptisch, dass diese Farben die Auswahl für das iPhone 14 sein werden. Diese Farben stimmen nicht nur nicht mit früheren Leaks überein, sondern es wäre auch ungewöhnlich, dass Apple alle iPhone 14-Modelle in denselben Farben anbietet, denn normalerweise gibt es die Pro-Smartphones in einer etwas anderen Farbauswahl.

Acht Farben sind auch mehr, als das Unternehmen normalerweise für ein einzelnes Modell bereithält. Daher halten wir es für unwahrscheinlich, dass diese Auswahl für alle iPhone 14 Modelle angeboten wird, geschweige denn für alle.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass einige dieser Farben richtig sind. Schwarz und Rot zum Beispiel waren beides Farben des iPhone 13 (opens in new tab) und werden von Apple häufig angeboten, und wir haben viele Gerüchte über einen lila Farbton gehört. Aber wir wären sehr überrascht, wenn alle hier gezeigten Farben mit den nächsten Smartphones von Apple übereinstimmen würden.