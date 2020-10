Bester 15 Zoll Laptop 2020: Unser 15 Zoll Notebook Vergleich

15-Zoll-Laptops sind im Grunde das Goldlöckchen der Notebooks. Sie sind nicht zu groß und nicht zu klein – sondern haben genau die richtige Größe. Zwischen den riesigen 17-Zoll-Notebooks und den kompakteren 11- bis 13-Zoll-Laptops positioniert, sind diese 15-Zoller die häufigsten tragbaren Computer auf dem Markt – und die beliebtesten.

Das liegt daran, dass die besten 15-Zoll-Notebooks gerade genug Anzeigefläche für Produktivitätsaufgaben bieten und gleichzeitig so tragbar sind, dass sie überall hin mitgenommen werden können, da die meisten von ihnen schlank und leicht sind. Außerdem bieten sie ausreichend Platz, um leistungsstärkere Komponenten – von High-End-Prozessoren bis hin zu Spitzen-Grafikkarten – unterzubringen, sodass sie mehr als gut genug für intensive Aufgaben wie Videobearbeitung und Spiele sind.

Wir haben die besten 15-Zoll-Laptops von 2020 herausgesucht, von denen wir jeden einzelnen selbst getestet und überprüft haben. Egal, ob du nach vielseitigen Hybrid-Laptops, robusten Business-Maschinen oder leichten Chromebooks suchst – wir haben etwas für dich auf dieser Liste.

Wir haben die besten 15 Zoll Laptop-Preise ausfindig gemacht, die im Moment verfügbar sind, aber wenn du noch etwas länger warten kannst, dann kannst du am Amazon Prime Day, der am 13. und 14. Oktober dieses Jahres stattfindet, vielleicht ein großartiges Schnäppchen ergattern.

Die besten 15-Zoll-Laptops im Überblick

Die besten 15-Zoll-Laptops 2020

1. Dell XPS 15 (2020) Der ultimative Laptop ist endlich da CPU: 10. Generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | RAM: 8 GB – 64 GB | Display: 15,6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Entspiegelt 500 cd/m2 – 15,6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch entspiegelt 500 cd/m2 Display | Speicher: 256 GB – 2 TB M.2 PCIe NVMe 2.533,48 € Anzeigen bei Amazon Tolle Lautsprecher Schönes Display Bequeme Tastatur Die GTX 1650 Ti ist etwas schwach

Der Dell XPS 15 könnte gut genug sein, um selbst Hardcore-Mac-Nutzer zu überzeugen. Es ist einfach das beste Ultrabook 2020 und in vielerlei Hinsicht auch der beste Laptop. Punkt. Mit seiner Kombination aus atemberaubender Leistung in einem stylischen, dünnen und leichten Gehäuse geht dieser Laptop keine Kompromisse ein, was Komponenten und Features angeht, die dein Computer-Erlebnis insgesamt verbessern. Dazu gehört das schöne Display mit einer Helligkeit von 500 cd/m², eine extrem angenehme Tastatur, eindrucksvolle Lautsprecher und ein tolles Trackpad. Wir behaupten nicht, dass dieser Laptop perfekt ist, aber dieser Laptop hat unsere selten vergebene 5-Sterne-Bewertung nicht grundlos erhalten.

Lies die vollständige Bewertung: Dell XPS 15

The Acer Swift 3 is an excellent alternative if affordability is a priority. (Image credit: Asus)

2. Asus TUF A15 The new affordable gaming king CPU: 8. Generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8 GB – 16 GB | Bildschirm: 13,9 Zoll 3K (3.000 x 2.080) | Speicher: 1 TB HDD – 256 GB/512 GB/1 TB PCIe Gen3 SSD 876,34 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Tolle 1080p-Performance Neue AMD-Prozessoren Sehr gute Akkulaufzeit Laute Lüfter Nicht der leistungsfähigste Gaming-Laptop

Gib uns einen Laptop mit einem der neuen AMD Ryzen 4000 Mobilprozessoren und wir gehen damit liebend gerne auf Probefahrt. Was wir im Asus TUF A15 gefunden haben, ist jedoch nicht nur seine fantastische Gaming-Performance, sondern für den Preis ein insgesamt solides Gaming-Gerät mit langer Akkulaufzeit und Haltbarkeit in Militärqualität. Mithilfe von Nvidias leistungsfähigster 1080p-Grafikkarte, ist dieser Ryzen 4000 betriebene Laptop ein ideales Gerät, wenn du unterwegs zocken willst, ohne dein Sparschwein schlachten zu müssen. Ein weiterer Pluspunkt des TUF A15 ist sein großes 1080p-Display in 15,6 Zoll und mit 144 MHz Bildwiederholrate. Egal, ob du viel kompetitiv spielst, oder einfach einen der besten 15-Zoll-Laptops suchst, bist du hier an der richtigen Adresse.

Lies den kompletten Testbericht: Asus TUF A15

Der HP Spectre x360 15T (2019) ist unheimlich vielseitig. (Image credit: Future)

Wenn du ein extrem vielseitiges 15-Zoll-Covertible suchst, musst du den beliebten HP Spectre x360 berücksichtigen. Es ist ein wunderschöner Laptop mit elegantem Design, wenn auch mit ein paar Besonderheiten, darunter ein ungünstig positioniertes Trackpad. Dieser Laptop ist jedoch nicht nur hübsch – hinter diesem guten Aussehen verbirgt sich auch genug Leistung, um alle Computeraufgaben zu bewältigen, die du erledigen möchtest. Natürlich ist es hilfreich, dass die allerneueste Version dieses Hybrids seine Hexacore-CPU auf einen Intel Core i7-9750H der neunten Generation aktualisiert hat.

Kreative werden auch den mitgelieferten Tilt Pen zu schätzen wissen, der zum Zeichnen und Gestalten auf dem exquisiten 4K-IPS-Touchscreen verwendet werden kann. Dieses 2-in-1-Gerät enthält auch eine diskrete GTX 1650-Grafikkarte, was bedeutet, dass es sogar 1080p-Spiele bewältigen kann.

Wie wir bereits sagten, bietet dieser 15,6-Zoll-Laptop eine große Vielseitigkeit, aber er ist auch nicht gerade günstig. Zumindest ist er erschwinglicher als Microsofts Surface Book 2.

Lies den kompletten Test: HP Spectre x360 15T (2019)

Dieses Jahr hat Apple die Leistung des MacBook Pro 15-Zoll gesteigert. (Image credit: Future)

4. Apple MacBook Pro (15 Zoll, 2019) Der beste 15-Zoll-Laptop für Kreative CPU: Intel Core i7 – i9 | Grafik: AMD Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB – 32 GB | Bildschirm: 15,4-Zoll 2880 x 1800 IPS | Speicher: 256 GB – 4 TB SSD Check Amazon Schnellere Performance als je zuvor Option mit 32GB RAM Nützliche Touch Bar Hoher Preis

Wenn du ein leistungsstarkes 15-Zoll-Notebook suchst, das sich ideal für den kreativen Einsatz eignet – wie z.B. Videobearbeitung oder Photoshop – dann bist du mit dem größeren MacBook Pro gut bedient, wenn du MacOS gegenüber Windows bevorzugst.

Dieses Jahr erhöht Apple die Leistung des MacBook Pro 15-Zoll mit der neuen 9. Generation von Intel-Prozessoren, mit Optionen, die bis zu einem mächtigen 8-Kern Intel Core-i9 gehen. Es wird also wahrscheinlich nicht an Leistung mangeln, denn unsere Test-Benchmarks zeigen, dass das 2019er MacBook wesentlich leistungsstärker ist als sein Vorgänger.

Mit einer Auswahl an AMD Radeon Pro Grafikkarten und der Möglichkeit, das Notebook auf 32 GB RAM zu erweitern, ist dieses 15-Zoll-Notebook ideal für die Bearbeitung von anspruchsvollem Material. Außerdem darf man nicht das hochwertige Retina-Display und die verbesserte Touch Bar vergessen, die sich bei kreativen Anwendungen als sehr nützlich erweisen können.

Lies den kompletten Test: Apple MacBook Pro (15-Zoll, 2019)

Das Asus VivoBook S15 (S532F) bietet ein 15,6-Zoll-Display, ohne Kompromisse bei seinem schlanken Design zu machen. (Image credit: Asus)

5. Asus VivoBook S15 (S532F) Dünn, leicht und leistungsfähig CPU: Intel Core i5-8265U – Intel Core i7-10510U | Grafik: Intel UHD 620 | Bildschirm: 15,6” Full HD (1920 x 1080) 16:9 mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD 479,99 € Anzeigen bei idealo DE Heller, farbenfroher 15,6-Zoll-Bildschirm Wiegt nur 1,8 kg Lediglich durchschnittliche Akkulaufzeit.

Das Asus VivoBook S15 wurde zwar so konzipiert, dass es 2020 zu den besten ultra-portablen Geräten auf dem Markt gehört, bietet aber auch ein ausreichend großes Display für diejenigen, die es benötigen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber dieser leistungsstarke Laptop hat es mit guten Noten geschafft. Er verfügt über ein 15,6-Zoll-Display und eine solide Leistung, ohne dabei sein schlankes Design zu beeinträchtigen. Vielleicht kann man damit nicht so viel spielen, aber für Bildbearbeitung reicht das Asus VivoBook S15 allemal.

Lies den kompletten Test: Asus VivoBook S15 (S532F)

(Image credit: Microsoft)

6. Microsoft Surface Book 3 Ein extrem hochwertiges Stück CPU: Intel Core i5-1035G7 – i7-1065G7 der 10. Generation | Grafik: Intel Iris Plus Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti mit Max-Q Design | RAM: 8 GB – 32 GB 3733Mhz LPDDR4x | Bildschirm: 13,5-Zoll 3000 x 2000 (267 PPI) – 15-Zoll 3240 x 2160 (260 PPI) PixelSense Display | Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB, oder 2 TB PCIe SSD 1.549 € Anzeigen bei idealo DE Schönes Design Komfortable Tastatur Wunderschöner Buldschirm Schwacher Prozessor der U-Serie Winziges Trackpad Schwache Lautsprecher

In vielerlei Hinsicht ist das Surface Book 3 ein Beispiel dafür, wie weit die besten Laptops in nur wenigen Jahren gekommen sind. Es ist ein extrem hochwertig ausgestattetes Stück - mit einem der besten Displays, die wir von einem Laptop gewohnt sind, einer Tastatur, die die neuen Magic Keyboards des MacBook Pro in den Schatten stellen wird, und einem Hybrid-Design mit einem abnehmbaren Bildschirm. Dieser Nachfolger des herausragenden Surface Book 2 ist wirklich eines der besten 2-in-1-Laptops, die 2020 zu bieten hat. Leider wird es durch einen schwächeren Prozessor (neben seinen Konkurrenten), mangelnde Lautsprecher und einen hohen Preis zurückgehalten. Trotzdem ist es ein hervorragendes tragbares Gerät, wenn du es dir leisten willst.

Lies auch den umfassenden 2 in 1 Laptop Test: Microsoft Surface Book 3

Das Razer Blade 2019 ist eines der besten Gaming-Notebooks auf dem Markt. (Image credit: Future)

7. Razer Blade 2019 Das bisher schärfste Blade CPU: Intel Core i7-8750H – Intel Core i7-9750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 16 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll FHD (1,920 x 1,080) 144 Hz – OLED 4K (3,840 x 2,160) Touch 60 Hz | Speicher: 256 GB – 512 GB SSD Unglaublich leistungsfähig Schlankes Aussehen Sehr teuer

Mit Intel Core-Prozessoren der 8. und 9. Generation, ganz zu schweigen von der leistungsstarken Grafik und einem wunderschönen Display – das Razer Blade ist nicht nur eins der besten Gaming-Notebooks auf dem Markt. Es ist auch einer der besten 15-Zoll-Laptops, die man in Betracht ziehen sollte, wenn man sein alterndes Gaming-Notebook ersetzen möchte. Das ist mehr als beeindruckend für einen so dünnen Laptop, der auch aufrüstbar ist. Du wirst für all das zwar viel bezahlen müssen, aber du zahlst für Style und Leistung, die eine Weile halten.

Lies den kompletten Test: Razer Blade 2019

Die Gigabyte Aero 15 OLED liefert ein unglaubliches RTX-Spielerlebnis und dazu noch einen vernünftigen Preis. (Image credit: Future)

8. Gigabyte Aero 15 OLED Für ein großartiges RTX-Spielerlebnis CPU: 9. Generation Intel Core i7 – i9 | Grafik: Intel UHD Graphics 630 – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Bildschirm: 15,6" Thin Bezel Samsung UHD 3840 x 2160 AMOLED-Display | Speicher: 512 GB – 1 TB NVMe SSD 1.499 € Anzeigen bei Amazon Ray-Tracing-Ready Kante-zu-Kante-Bildschirm Core-i9 Performance gedrosselt

Wir dachten nicht, dass Gaming-Ultrabooks für RTX-Grafik bereit wären, bis uns das Gigabyte Aero 15 OLED das Gegenteil bewies. Es handelt sich hier nicht nur um ein solides Gaming-Notebook; es ist ein solides Gaming-Notebook, das ein unglaubliches RTX-Spielerlebnis bietet und das bei einem vernünftigen Preis. Es ist nicht so, dass es billig ist, besonders bei höheren Konfigurationen. Aber für das, was du bezahlst, bekommst du eine Menge Leistung für deine Spielanforderungen.

Lies den kompletten Test: Gigabyte Aero 15 OLED

Der Microsoft Surface Laptop 3 (15-Zoll) hält auf einer einzigen Akkuladung den ganzen Arbeitstag. (Image credit: Future)

9. Microsoft Surface Laptop 3 (15 Zoll) Ausdauernder als die meisten CPU: 10. Generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel Iris Plus | Bildschirm: 15-Zoll PixelSense Display 2496 x 1664 | Speicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB SSD

Wir hofften auf Großartiges für das nächste Surface-Laptop-Modell. Als jedoch die 2019er Version dieses 15-Zoll-Laptops herauskam, waren sowohl die Leistung als auch die Vielseitigkeit etwas zu niedrig. Wenn du jedoch mit den oben genannten Spezifikationen zufrieden bist und ein Gerät benötigst, das mit einer einzigen Akkuladung den ganzen Arbeitstag lang hält, dann könnte der Microsoft Surface Laptop 3 (15-Zoll) der beste 15-Zoll-Laptop für dich sein. In unserer Rezension hielt dieses Gerät in unserem TechRadar-Akkutest 10 Stunden und 18 Minuten lang. Solange du den Mangel an Anschlüssen verzeihen kannst.

Lies den kompletten Test: Microsoft Surface Laptop 3 (15-Zoll)

(Image credit: Future)

10. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Der beste 15-Zoll-Laptop für Unternehmen CPU: Intel Core i7-8750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (Max-Q) | RAM: 16 GB | Bildschirm: 15,6-Zoll 1920 x 1080 – 3840 x 2160 4K HDR | Speicher: 512 GB – 1 TB SSD 1.787,81 € Anzeigen bei Amazon Schnelle Performance Wunderschöner 4K-HDR-Bildschirm Alle möglichen Verfeinerungen Sehr teuer Ziemlich schwer

Die gute Nachricht für alle, die einen Business-Laptop im 15-Zoll-Format suchen, ist, dass mit dem ThinkPad X1 Extreme ein unglaubliches Gerät zur Verfügung steht. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass der Preis genauso extrem ist wie die hervorragende Leistung, die man mit diesem tragbaren Gerät erhält.

Man weiß nicht, wo man anfangen soll, zu beschreiben, wie gut dieses Gerät ist. Vielleicht beim 15,6-Zoll-Multitouch-Display, das in der 4K HDR-Option einfach umwerfend ist und von einer erstklassigen Farbgenauigkeit profitiert? Oder die schnelle Performance, die von einer Sechskern-CPU, GTX 1050 Ti-Grafik und der superschnellen NVMe-SSD angetrieben wird? Oder einfach nur die kleinen Dinge, wie die gut ausgestatteten Anschlüsse, die ausgefeilte Tastatur oder die Möglichkeit zur Aufrüstung?

Wie wir bereits erwähnt haben, kann der Preis dazu führen, dass sich die eine oder andere Augenbraue hebt oder der Kiefer runterklappt – möglicherweise beides – aber einige Unternehmen werden zweifellos das ultimative Business-Notebook für ihre geschäftskritischen Aufgaben haben wollen. Und das ThinkPad X1 Extreme erfüllt definitiv diese „ultimative“ Anforderung, und das wohl nicht nur in der 15-Zoll-Welt.

Lies den kompletten Test: Lenovo ThinkPad X1 Extreme