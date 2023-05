Das zukünftige Kamera-Update für das Galaxy S23 wird deine Porträtaufnahmen verbessern

Wenn du dein Galaxy S23-Kamerasystem heute magst, wirst du es nächsten Monat vielleicht noch mehr mögen, denn Samsung wird anscheinend einen 2x-Zoom für den Porträtmodus einführen.

Diese Information stammt von einem Moderator in den offiziellen koreanischen Samsung-Foren (Öffnet sich in einem neuen Tab), der auf die Frage eines anderen Nutzers nach Korrekturen für die Porträtfotografie des Flaggschiffs antwortete. Laut einer Übersetzung von Android Police (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird der 2fach-Zoom mit dem nächsten Software-Update kommen, das voraussichtlich Ende des Monats erscheint.

Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, kannst du dir den 2x-Zoom als Paradiesmodus für die Porträtfotografie auf Smartphones vorstellen. Der 1fach-Zoom des S23 eignet sich hervorragend für Weitwinkelaufnahmen, während der 3fach-Zoom für Nahaufnahmen oder das Fotografieren von weit entfernten Sehenswürdigkeiten gut ist. Für Porträtaufnahmen sind beide jedoch nicht geeignet. Mit dem 2fach-Zoom hast du eine gute Zwischenlösung, die genau richtig ist. Einen ähnlichen Modus gibt es auch beim iPhone 14 Pro, und er war einer der Gründe, warum uns die Kamera so gut gefallen hat.

Es ist nicht bekannt, ob alle Smartphones der S23-Reihe diese Funktion erhalten sollen, da nur das Standardmodell ausdrücklich erwähnt wird. Auf die Frage, ob der Modus auch für das Galaxy S22 Ultra verfügbar wäre, antwortete der Moderator, dass dies möglich sei, obwohl noch nichts feststeht, da der 2x-Zoom erst für das Galaxy S23 eingeführt werden muss.

Wir haben uns bei Samsung erkundigt, ob der 2x-Zoom für die Flaggschiffe kommt. Wir aktualisieren diesen Artikel, wenn wir eine Antwort erhalten.

HDR-Fehlerbehebungen

Doch damit nicht genug der Korrekturen. Einem aktuellen Leak des Brancheninsiders Ice Universe (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter zufolge arbeiten die Samsung-Entwickler daran, ein Problem mit der HDR-Funktion (High Dynamic Range) des Galaxy S23 Ultra zu beheben. Bei dem Fehler handelt es sich um einen Bug, der dazu führt, dass Bilder von Objekten, die bei schlechten Lichtverhältnissen oder in Innenräumen aufgenommen wurden, einen seltsamen Schimmer (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben. Der Effekt wird noch verstärkt, wenn die Hauptlichtquelle im Bild ist. Außerdem gehen Objektdetails verloren, wodurch die Dinge plastisch wirken. Berichten zufolge (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird dies durch einen Fehler im "Belichtungswertrahmen und der lokalen Tonwertzuordnung" des S23 Ultra verursacht.

Der Text in Ice Universe's Leak ist auf Koreanisch, aber laut einer anderen Übersetzung von SamMobile heißt es: "Verbesserungen sind in Arbeit und werden in der nächsten Version enthalten sein", was sich anscheinend auf den Patch bezieht, der noch in diesem Monat erscheint.

Im Jahr 2023 gab es eine ganze Reihe von Kameraverbesserungen für das Galaxy S23, wie z. B. die Verbesserung der Stabilität von Videoaufnahmen, aber es gibt noch mehr zu tun. Bereits im März beschwerten sich die Nutzer über unscharfe Fotos (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit dem Smartphone aufgenommen wurden. Es scheint, dass Samsung das Problem noch nicht gelöst hat, denn aktuelle Reddit (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Beiträge zeigen, dass die Leute immer noch mit diesem Problem zu kämpfen haben. Es ist nicht bekannt, ob der Tech-Riese an einer Lösung für dieses Problem arbeitet. Hoffentlich ist das der Fall.