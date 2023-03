Samsung arbeitet daran, deine Galaxy S23-Kameras noch besser zu machen

Die Kameras der Samsung Galaxy S23 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Reihe haben uns bei ihrer Vorstellung im Februar beeindruckt, aber es sieht so aus, als hätte Samsung noch Verbesserungsbedarf. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem neuen Update für seine Flaggschiff-Serie, das die Kameraleistung deutlich verbessern soll.

Die Nachricht stammt aus einem Beitrag in Samsungs koreanischen Community-Foren (Öffnet sich in einem neuen Tab), in dem ein Moderator jede der neun Änderungen im Detail erklärt. Laut einer Übersetzung von SamMobile (Öffnet sich in einem neuen Tab) konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Bildqualität und die Stabilität der Aufnahmen zu verbessern und einige Fehler in der gesamten Serie zu beheben, zu der auch das Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra gehören. Alles andere bleibt gleich, so dass das Bild des Mondes (Öffnet sich in einem neuen Tab), das du aufgenommen hast, immer noch das Produkt von KI-Tricksereien ist.

Beginnend mit den Änderungen an der Bildqualität wird Samsung seinen "Autofokus-Algorithmus" optimieren und den Nutzern mehr Kontrolle über die Kamera des Galaxy S23 geben. Jetzt kannst du Fotos auch dann aufnehmen, wenn das Motiv unscharf ist, anstatt auf ein scharfes Bild warten zu müssen; dies kann jedoch über die Kamera-Assistent-App wieder auf die alte Version zurückgestellt werden.

Apropos Schärfe: Die Videoqualität wurde im Super Steady-Modus verbessert, wenn du das Ultraweitwinkelobjektiv in einer schwach beleuchteten Umgebung verwendest. Außerdem hat das Unternehmen eine Diskrepanz zwischen der Bildauflösung, die abnimmt, wenn der Nachtmodus ausgeschaltet ist und der Kamera-Assistent auf Geschwindigkeit eingestellt ist, behoben.

Fehlerkorrekturen und stabile Videos

Zu den Verbesserungen der Gerätestabilität gehört, dass die Kamera-App weniger von sich bewegenden Motiven innerhalb eines Bildes beeinflusst wird. Videos, die mit der Auflösung Full HD (1920x1080 Pixel) 60fps und deaktivierter Auto FPS aufgenommen werden, sind ebenfalls stabiler.

Es gibt insgesamt drei Fehlerbehebungen. Im Fotomodus wurde bei der Aufnahme von Bildern eine grüne Linie auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Das wurde korrigiert. Außerdem hat das Unternehmen einen Fehler bei der Gesichtserkennung behoben, bei dem die Funktion "nach dem Beenden eines Videoanrufs" in einer Drittanbieter-App nicht funktionierte. Und schließlich hat Samsung ein Problem mit Streifen behoben, das bei hochauflösenden Fotos auftrat, die bei schwachem Umgebungslicht aufgenommen wurden.

Es gibt eine neue Funktion in dem Update, aber die ist eher klein. Die Galerie-App ermöglicht es den Nutzern jetzt, Fotos, die gerade aufgenommen wurden und noch verarbeitet werden, sofort zu löschen.

Patch-Rollout

Wie du sehen kannst, handelt es sich um einen ziemlich großen Patch. Aus einer Twitter-Benachrichtigung von Samsung (Öffnet sich in einem neuen Tab) geht hervor, dass das Update fast ein Gigabyte groß ist und am 1. April in Südkorea eingeführt werden soll. Eine internationale Markteinführung wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir haben Samsung für weitere Informationen kontaktiert. Wir werden diese Meldung zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren.

Dank Samsung könnte es schon nächstes Jahr übrigens ein MacBook Air mit OLED-Display geben. Weitere Informationen gibt es hier.