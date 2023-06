Das Barock-Soulsborne Lies of P hat endlich ein Veröffentlichungsdatum – und einen brandneuen Trailer!

Das Summer Game Fest hat einige Ankündigungen zu bereits bekannten, aber auch neuen Titeln im Gepäck. Zu meinen persönlichen Highlights zählen aber die neuen Bilder, die uns zum Steampunk-Soulsborne Lies of P offenbart wurden.

Noch viel besser war aber die Tatsache, dass der Titel zusammen mit dem Trailer nun auch ein Releasedatum spendiert bekam. Am 19. September ist es demnach soweit und Lies of P erscheint für PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One sowie PC. Damit weicht das offizielle Datum nur minimal vom antizipierten Release im August diesen Jahres ab.

Der Trailer selbst hält einmal mehr düstere Bilder im barocken Stil bereit, die bezüglich ihres Designs auch an Titel wie Nier: Automata oder Bioshock erinnern. Uhrwerkähnliche Geschöpfe und weitere technologische oder groteske Wunderwerke erwarten den Spieler im Pinocchio-Actiontitel.

Und wer jetzt schon richtig heiß auf den September ist, der darf sich mit einer Demo noch einmal so richtig Appetit holen. Selbige ist für Lies of P nämlich ab sofort auf den Release-Plattformen erhältlich. Eben diese besteht aus den ersten beiden Kapiteln des Spiels und erlaubt so ein erstes 'Look and Feel' des kommenden Soulslikes.

Eine Neuigkeit haben wir zum Schluss aber immer noch.

Entsprechend kann man inzwischen auch einen ersten Blick auf die physischen Editionen werfen, die zu Lies of P vorbestellbar sind. Neben einer Standard-Edition des Titels wird es so auch eine Deluxe-Variante geben.

Letztere kommt mit einer Steelbook-Hülle, einem Hardcover-Artbook sowie dem Spielsoundtrack in physischer Form daher. Eine Reihe von digitalen Inhalten darf aber natürlich ebenso wenig fehlen. Und als besonderes Schmankerl gibt es dann noch einen 72-stündigen Frühzugang zum Spiel on top.



Meine Meinung: Den Kauf kann man definitiv in Erwägung ziehen, wenn man vom bisherigen Videomaterial und der Demo angetan ist!

Der Spielesommer hat einiges in petto und das Summer Game Fest ist der beste Beweis dafür. Wer die Veranstaltung nicht verfolgen konnte, aber trotzdem wissen will, was ihn die kommenden Monate erwartet, der sollte sich zumindest die Neuigkeiten rund um Final Fantasy 7 Rebirth sowie Alan Wake 2 nicht entgehen lassen. Und keine Sorge: Die kannst du natürlich auch bei uns nachlesen!