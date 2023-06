Neues Alan Wake 2-Footage zeigt mehr Atmosphäre als je zuvor

Der neueste Blick auf Alan Wake 2 demonstriert die beklemmende Atmosphäre des kommenden Remedy-Titels. Wie von den Entwicklern nicht anders zu erwarten, verbindet das Spiel eine atemberaubend schöne Grafik mit intensiver Deckungsjagd und der klassischen Taschenlampenmechanik, für die die Serie bekannt ist.

Wenn du ein Fan von einigen der besten Horrorspiele bist, sollte Alan Wake 2 ganz oben auf deiner Liste stehen. Das Spiel erscheint am 17. Oktober 2023. Das unbearbeitete Material zeigt einer Begegnung mit einem Monster in einer gruseligen Hütte im Wald, das wir in kürzerer Form bereits in dem PlayStation-Showcase-Trailer gesehen haben. Dass in einer solchen Hütte die Dinge selten gut ausgehen, dürften wir spätestens aus Evil Dead gelernt haben.

Alan Wake 2 ist sicher eines der spannendsten Spiele, die bisher angekündigt wurden. Obwohl die E3 2023 in diesem Jahr nicht stattfindet, gibt es in der Summer Game Saison so viel zu entdecken.

Weitere Informationen zu den Spielen, die diese Woche veröffentlicht werden, findest du hier.