Achtung ChatGPT, Clyde von Discord kommt und will deine KI-Chatbot-Krone

Clyde, das Cartoon-Maskottchen von Discord, bekommt ein AI-Upgrade. Am Donnerstag hat die beliebte Chat-Plattform eine riesige Sammlung neuer AI-Tools und Experimente vorgestellt, darunter auch ein Update für einen Chatbot, der von OpenAI angetrieben wird.

Vielleicht nutzt du Discord nicht jeden Tag oder gar nicht, aber es ist ein beliebtes Ziel für Leute geworden, die in Gruppen über Themen wie Gaming, Haustiere, Anime, Codierung und andere nerdige Sachen reden wollen. Laut Discord chatten jeden Monat 150 Millionen Menschen auf der Plattform. Es ist auch zu einem wichtigen Ort für die Erstellung von AI-Inhalten geworden, wo laut Discord jeden Monat 30 Millionen Nutzer AI-Apps auf der Plattform erlebt haben.

Während die meisten Leute mittlerweile mit OpenAI's DALL-E 2 AI-Bildgenerierungstool vertraut sind, haben Discord-Nutzer schon genauso lange Bilder mit Midjourneys generativen AI-Bildwerkzeugen erstellt. Der Unterschied bei Discord ist jedoch die Gemeinschaftserweiterung, die sich um die Erstellung von AI-Inhalten dreht.

Wie Discord-CEO Jason Citron es am Dienstag erklärte, bietet Discord "AI direkt zur Hand, zusammen."

Nächste Woche startet Discord das OpenAI-verbesserte Clyde als kostenloses öffentliches Experiment.

Discord Clyde AI (Image credit: Discord)

Wie Bings neuer Chatbot nutzt Clyde ChatGPT's großes Sprachmodell, um Gespräche zu führen. Du rufst Clyde auf, meldest dich an, um ihn auf deinem Server und in deiner Gruppe zu nutzen und kannst dann Clyde Fragen stellen, genauso wie du mit ChatGPT sprechen würdest.

Der Unterschied besteht darin, dass Clyde in der Chat-Umgebung von Discord arbeitet und sich der Gruppendiskussionsdynamik bewusst sein muss. Clyde wird nicht einfach in eine Gruppenunterhaltung platzen und sie unterbrechen, aber wenn du ihn erwähnst, kann Clyde dazukommen. Clyde agiert wie ein echtes Discord-Mitglied und kann in seinen Antworten GIFs und Emojis enthalten (ChatGPT in Bing kann Emojis, aber keine GIFs verwenden). Clyde kann Informationen suchen, um einen Streit beizulegen oder bei einem Gruppenprojekt zu helfen. Wie alles andere auf Discord können Admins Clyde leicht deaktivieren.

Obwohl wir schon viel Missbrauch von AI Chatbots (Öffnet sich in einem neuen Tab) gesehen haben, betonte Discords Citron bei der Ankündigung, wie hart sie daran arbeiten, dass alles "in einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung" abläuft.

Weitere AI-Experimente

Abseits vom Chat verbreitet Discord aktiv AI-Fähigkeiten auf der Plattform, wobei viele davon nächste Woche als begrenzte Experimente starten.

Um Server-Moderatoren zu helfen, verbessert Discord sein AutoMod-Tool, das bereits voreingestellte Schlüsselwörter verwendet, um Inhalte aus Gruppenchats aktiv zu verbannen, mit AI, die proaktive Moderation noch einen Schritt weiterführt.

Discord AutoMod AI (Image credit: Discord)

Wenn du zum Beispiel in deinem Gruppenchat postest, dass die Gruppe keine Eigenwerbung oder Themen außerhalb des Kernthemas, das zum Beispiel Segelboote sein könnte, erlaubt, kann AutoMod AI diesen Post verwenden, um Posts zu verbieten, die gegen diese Regeln verstoßen. Es kann das sogar tun, wenn der Post in einer anderen Sprache verfasst ist.

(Image credit: Discord)

Discord-Chats sind oft sehr aktiv und da niemand 24/7 auf sie aufpassen kann, fügt Discord ein Conversations Summary Experiment hinzu. Wie der Name schon sagt, kann es mit einem Hinweis durch vorherige Discord-Diskussionen lesen, um herauszufinden, wer gechattet hat und in welchem Kontext alle Nachrichten stehen. Wenn dich zum Beispiel am Ende eines langen Chats jemand fragt, ob du zu "dem Event am Samstag" kommst, kannst du die AI bitten, die vorherige Chat-Aktivität zusammenzufassen, um herauszufinden, um welches Event es sich handelt - und ob du teilnehmen möchtest.

Discord Avatar Remix AI (Image credit: Discord)

Wir haben auch einen Blick auf ein paar interessante AI-Tools geworfen, eines mit Fokus auf Produktivität und das andere größtenteils aus Spaß an der Freude. Es gibt die Avatar Remix App, mit der du mithilfe eines Hinweises ein generatives Bildupdate auf das Avatar eines Gruppenmitglieds anwenden kannst.

Discord hat uns gezeigt, wie es leicht einem Avatar-Bild einen Geburtstags-Hut hinzufügen oder einem anderen einen Schnurrbart geben konnte. Der Effekt ist realistisch und ziemlich clever.

Natürlich gibt es hier möglicherweise Bedenken bezüglich Missbrauchs von Bildern, aber zumindest ist das Tool nur auf Personen anwendbar, die bereits in deine Gruppe eingetreten sind. Discord plant, den Open-Source-Code auf GitHub zu platzieren, damit Entwickler den Remix-Code verzweigen, mischen und erweitern können.

(Image credit: Discord)

Es gibt auch eine mächtig aussehende neue integrierte Whiteboard mit AI. Es wird der erste gemeinsam genutzte, Echtzeit-Whiteboard-Space innerhalb von Discord sein. Die AI-Integration ermöglicht es dir, einfache Skizzen und Texthinweise zu verwenden, um reichhaltige und ausdrucksstarke Bilder zu generieren.

Discord behauptet, dass es das "Leere-Leinwand-Syndrom" lösen kann, unter dem viele Menschen mit diesen AI-Bildgenerierungstools leiden. Um eines dieser AIs auszuprobieren, musst du jedoch auf Discord sein. Das bedeutet, ein Konto einzurichten, einem Server beizutreten und eigene Gruppen zu finden oder zu erstellen. Es ist nicht schwer, aber für Ungeübte kann Discord überwältigend sein. Diese coolen Tools könnten dich jedoch dazu inspirieren, es auszuprobieren.

