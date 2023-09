ChatGPT liefert endlich brandaktuelle Antworten aus dem World Wide Web – und so geht's

OpenAI ist mit der Entwicklung von ChatGPT nicht zu bremsen: Nur wenige Tage, nachdem der KI-Chatbot den Support von Bildanfragen und Sprachkonversationen bereitgestellt hatte, kann ChatGPT fortan (wieder) das Internet durchsuchen und dir brandaktuelle Antworten zu all deinen Fragen liefern!

"ChatGPT kann jetzt das Internet durchsuchen, um dir aktuelle und verlässliche Informationen mit direkten Links zu den Quellen zu liefern", heißt es in dem OpenAI-Post auf X. "Er ist nicht mehr auf Daten vor September 2021 beschränkt."

Was im Beitrag nicht erwähnt wird: Das ist genau die gleiche Funktion, die ChatGPT bereits zum Jahresanfang einmal kurzzeitig hatte, bevor sie erst im Juli eingestellt wurde – Nutzer konnten mithilfe des Features allerdings die Bezahlschranke umgehen und so kostenfrei auf sonst kostenpflichtige Inhalte zugreifen. Eine Lücke, die OpenAI inzwischen geschlossen hat.

Wie zuvor nutzt ChatGPT dabei die Unterstützung von Bing für die Websuche – keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie eng Microsoft und OpenAI in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Laut OpenAI eignet sich die Funktion fortan bestens, um "Aufgaben, die aktuelle Informationen erfordern" schnell und zuverlässig zu bearbeiten. Hierzu gehört beispielsweise auch die Planung des Urlaubs oder die ein oder andere technische Recherche.

So funktioniert's

ChatGPT weiß inzwischen auch über den Release des iPhone 15 bestens Bescheid! (Image credit: Future)

Im Moment musst du ChatGPT Plus-Abonnent sein, um dem Dienst Zugang zum Web zu gewähren, was dich 20 US-Dollar pro Monat kosten wird. Enterprise-Nutzer erhalten den Vorzug der neuen Funktion ebenfalls ab sofort, für alle anderen wird der Zugang zum OpenAI-Feature erst "bald" bereitgestellt.

Die Nutzung erfolgt über die GPT-4-Engine. Daraufhin kannst du "Mit Bing browsen" im Menü auswählen, was sich darunter öffnet. Die anschließende Unterhaltung mit dem Bot nutzt fortan Daten, auf die selbiger durch sein reguläres Training bereits Zugriff hat sowie Informationen, die aus dem World Wide Web stammen.

Im kurzen Test konnten wird ChatGPT so prompt dazu bringen, uns zu sagen, wann das iPhone 15 auf dem Markt gekommen ist – und es hat uns sogar zu seriösen Tech-Webseiten verwiesen, die uns mit weiteren Infos versorgt haben. Das ist allerdings nur ein Beispiel von vielen, zeigt jedoch die beeindruckende Überarbeitung des GPT-Bots.

Wie immer gilt allerdings, dass du dich noch auf Fehler einstellen musst, wo sich das Feature doch derzeit noch immer in einer Beta-Phase befindet. Mit voranschreitender Zeit und entsprechendem Feedback der Community dürfte der Dienst aber immer weiter an Relevanz und Effizienz gewinnen. Wichtig: Die Suchergebnisse sind natürlich nur so genau wie auch Bing selbst. Heißt im Umkehrschluss: Wenn Bing sich bei der Antwort nicht sicher ist, wirst du auf mögliche Infoquellen verwiesen, die dir aushelfen können – immerhin noch recht praktisch!