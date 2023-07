ChatGPT für Android startet diese Woche - so kannst du dich vorab registrieren

iPhone-Besitzer können ChatGPT für iOS schon seit ein paar Monaten nutzen, doch auch Android-User müssen nicht mehr lange darauf verzichten - nur noch bis nächste Woche, um genau zu sein.

Das teilte der ChatGPT-Entwickler OpenAI in einem Tweet mit und im Google Play Store ist die App auch bereits gelistet. Du kannst sie zwar noch nicht herunterladen, aber dein Interesse bekunden, indem du auf die Schaltfläche Vorregistrierung tippst. So erhältst du eine Benachrichtigung, sobald die App verfügbar ist.

Die Details sind im Moment noch recht spärlich, aber den Screenshots und der Beschreibung nach zu urteilen, sieht sie der iOS-Version sehr ähnlich. Diese lässt sich sowohl mit kostenlosen als auch mit kostenpflichtigen Plus-ChatGPT-Konten nutzen.

Es gibt noch keinen Hinweis darauf, ob ChatGPT für Android in allen Ländern gleichzeitig startet - es hat etwa eine Woche gedauert, bis ChatGPT für iOS außerhalb der USA verfügbar war. Unsere Kollegen in Großbritannien konnte sich jedoch schon erfolgreich für die Android-App vorregistrieren.

Die übliche ChatGPT-Erfahrung

Das mobile ChatGPT-Erlebnis ist fast identisch mit dem am PC, nur auf einem kleineren Bildschirm. Deine Unterhaltungen werden mit allen Geräten synchronisiert, auf denen du eingeloggt bist, und du kannst alles Mögliche fragen, von Geschenkideen bis zu alten Geschichten.

Es ist noch nicht klar, ob du bei ChatGPT für Android genauso wie bei ChatGPT für iOS die Spracheingabe nutzen kannst - aber wir werden die App so bald wie möglich ausprobieren und dich über alles informieren, was sie bietet. OpenAI hat seine App gut in iOS integriert, und wir hoffen, dass das auch bei Googles mobiler Plattform der Fall ist.

Für die Nutzung von ChatGPT auf Android gelten die üblichen Vorbehalte: Denk daran, dass der KI-gesteuerte Chatbot zu Halluzinationen und Ungenauigkeiten neigt, und du solltest es vermeiden, persönliche oder sensible Informationen in deinen Unterhaltungen zu teilen.

Da Apple Berichten zufolge an einem eigenen ChatGPT-Konkurrenten arbeitet und Google damit beschäftigt ist, KI in fast alle seine Produkte einzubauen, weiß OpenAI, dass es ChatGPT aktuell halten muss - und die Bereitstellung des Bots für die Milliarden von Smartphones, die weltweit unter Android laufen, sollte dabei sicherlich helfen.