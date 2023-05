Kostenloser Real Madrid gegen Manchester City Livestream: So kannst du das Halbfinale der UEFA Champions League online live streamen

Nach dem Sieg gegen Leeds in der Premier League am Wochenende und dem FA-Cup-Finale im Juni ist Manchester City weiter auf dem Weg zu einem historischen Triple - aber jeder weiß, dass Pep Guardiola eigentlich nur die Champions League will. Der ehemalige Trainer des FC Barcelona hat die prestigeträchtigste Trophäe des europäischen Fußballs seit der Trennung von Messi und Co. nicht mehr gewonnen, aber die Cityzens sind derzeit wohl das beste Team in Europa und seit Anfang Februar in 20 Spielen ungeschlagen. Außerdem haben sie drei der letzten vier Begegnungen mit Real Madrid gewonnen. Können sie heute Abend das vierte von fünf Spielen für sich entscheiden?

Real Madrid vs Manchester City Livestream Datum: Dienstag, 09.Mai Anpfiff: 21 Uhr Austragungsort: Estadio Santiago Bernabéu Livestream: Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Real Madrids jüngste Form ist mit zwei Niederlagen in den letzten vier Spielen weniger beeindruckend, aber sie haben in dieser Saison bereits eine Trophäe gewonnen: Am Samstag schlugen sie Osasuna und gewannen zum 20. mal die Copa Del Rey. Da Barcelona in La Liga 14 Punkte Vorsprung hat, kann sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti nun voll und ganz auf die Titelverteidigung in der Champions League konzentrieren. Die Spanier haben in dieser Saison bereits zwei englische Mannschaften in der K.O.-Phase des Wettbewerbs besiegt und in den letzten drei Spielen keine Gegentreffer kassiert, aber dieser Rekord wird heute Abend auf die Probe gestellt, wenn Man City mit seinem langhaarigen norwegischen Torjäger kommt.

Folge unserem Leitfaden, um dir Real Madrid gegen Manchester City im Live-Stream anzusehen und die Champions League von überall aus online zu streamen.

Formel 1 Live-Stream 2023: So kannst du jeden Großen Preis online von überall aus streamen (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Um die UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video streamen zu können, musst du Prime Kunde sein. Du hast bereits ein Abonnement und kannst dich neben kostenlosem Versand und 1-Tages-Lieferung an vielen weiteren Vorteilen erfreuen? Perfekt!

Du hast bisher gezögert? Dann nutze jetzt die Chance und sichere dir die besten Plätze in deinem Heim-Stadion und genieße die UEFA Champions League live und exklusiv - mit Prime Video und einem kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum!