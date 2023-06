ViewSonics "Designed for Xbox" Beamer verspricht beste 4K-Gaming-Erfahrung – hat jedoch eine entscheidende Schwachstelle

Der neueste Streich von ViewSonic verspricht sich der perfekte Beamer für alle Gamer zu sein und kommt so sogar mit einer offiziellen Microsoft-Zertifizierung daher. Aber auch wenn "Designed for Xbox" draufstehen mag und eine Veröffentlichung des X2 schon für den Juli geplant sein mag, gibt es da doch noch einen nicht unwesentlichen Haken, der meine Freude in Grenzen hält.

Und hierbei spreche ich nicht einmal vom Preis. Selbiger ist nämlich mit 1.699 Euro sogar noch recht fair für das Versprechen von 4K-Gaming in bester Qualität. Ebenso wenig spreche ich von den Kompatibilitätsfeatures, wo selbige doch sogar Lautstärkensteuerung über die Konsole selbst gewähren (mittels HDMI Consumer Electronics Control-Standards).

Das eigentliche Problem ist viel mehr, dass hier schlichtweg nicht an alle Gamer gedacht zu sein scheint. Und das wird beim Blick auf die Spezifikationen deutlich, welche offenbaren, dass lediglich ein pobliger HDMI-Anschluss mit 2.0-Standard vorliegt.

2.0? Euer Ernst? In Kombi mit den gebotenen 60 Hertz – ja, nur 60 – ist das ein fatales K.-o.-Kriterium für Fans der zahlreichen Titel, die auf Xbox Series-Konsolen inzwischen mit butterweichen 120 FPS performen. Das mag bei aktuellen Ankündigungen wie Starfield, die ohnehin auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt sind, nicht stören, bei flotten Action-Titeln oder Ego-Shootern kann das aber für viele Interessenten bereits ein Ausschlusskriterium sein.

Und auch alle Fans von knackigen Bildern und Kontrasten müssen jetzt stark sein: Zwar unterstützt der Projektor HDR/HLG, Support für Dolby Vision bleibt aber aus. Und damit killt man dann auch schon das zweite, wichtige Verkaufsargument der aktuellen Xbox-Generation.

Vielleicht übertreibe ich hier etwas, ich halte es aber dennoch für äußerst plausibel, dass allein das Fehlen dieser Gaming-Funktion für viele Gamer eine herbe Enttäuschung sein dürfte. Weiterhin bin ich besonders bestürzt in Anbetracht dessen, dass der Rest des Projektors eigentlich sehr gut bestückt wurde. 2.900 Lumen LED-Licht, Lebensdauer von 30.000 Stunden – das klingt auf dem Papier doch grandios. Und auch die Harman Kardon-Lautsprecher dürften bei Nutzung des Kurzstreckenbeamers begeistern.

Während allerdings mit Wi-Fi Screen Mirroring und Bluetooth-Konnektivität tolle Versprechen gemacht werden, bleibt es in puncto Xbox-Branding-Maßnahme lediglich bei selbiger – bei einer Maßnahme.

Den Volltreffer nur beinahe gelandet ...

Es ist schon etwas niederschmetternd, dass ein so großartiges Vorhaben scheinbar nicht bis zum Ende durchdacht wurde. Ich möchte ViewSonic aber nicht nur kritisieren. Und ich bin auch nicht abgeneigt zu glauben, dass es für den X2-Kurzstreckenbeamer eine gewisse Klientel geben wird – vielleicht ist dieses sogar größer als ich jetzt annehme.

Allerdings bin ich noch nicht davon überzeugt, dass der X2 in dieser Form die bestmögliche Option für Gamer sein kann. Klar, Gaming auf einer XXL-Bildfläche mit ansprechender Audio-Qualität und einer Handvoll Komfort-Funktionen klingt auf dem Papier famos. Was aber, wenn ich das erste Mal durch Limitierungen der Hardware in der nächsten Runde Call of Duty: Warzone das Nachsehen habe? Was ist, wenn mich die 60 Hertz-Limitierung nach Nutzung von (zahlreichen) 120-Hertz-Bildschirmen sowie -TV-Modellen doch stört?

Dann bin ich 1.600 Dollar los ... und frustriert.

Und trotzdem ist da dieser Funke, dieser kleine Glaube daran, dass es eben doch funktionieren könnte. Ob dieser allerdings etwas Größeres entfachen kann oder im Juli dann doch im Keim erstickt wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

