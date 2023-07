Backbone One PlayStation Edition im Test: Guter Smartphone-Controller, der am besten für die Konkurrenz performt

Mit dem Backbone One PlayStation Edition machst du nicht viel verkehrt. Es handelt sich um einen grundsoliden Mobile-Controller, der sowohl in iOS- als auch Android-Variante hält, was er verspricht. Während im Test aber die hakelige Steuerung von PlayStation Remote Play ein Wermutstropfen war, so konnte doch gerade die Kombi aus Game Pass und Backbone One begeistern.

Mit dem Backbone One in der PlayStation Edition erscheint nun eine neue, offiziell lizenzierte Variante des Smartphone-Controllers, die wahlweise für iOS- oder aber Android-Geräte zur Verfügung steht. Im Ersteindruck ein vielversprechendes Gamepad, was auch nach dem ersten Hands-On durch tolle Verarbeitungsqualität und nützliche Extras wie dem USB-C-Anschluss oder einen 3,5-mm-Klinkensteckeranschluss für Audiogeräte überzeugt.

Auch die Bedienung begeistert, wo doch die nötigen Applikationen wie PS Remote Play oder aber der Xbox Game Pass – je nachdem zu welchen Lager du dich zählst – ohne Probleme ansteuerbar sind. Irritierenderweise schwächelt aber gerade der Mix aus PS Remote Play und Backbone durch einige behäbige Kontrolllimitierungen, die den Zugriff auf Karten, Pausenmenüs und Co. im Spielfluss erschweren. Wieso es demnach beim lizenzierten Controller keine separate Steueroption oder anderweitige Lösung für Touchpad-Zugriffe gibt, bleibt mir schleierhaft.

Eingabeverzögerung ist glücklicherweise aber weder bei der Nutzung des Sony-Dienstes noch der Microsoft-Alternativen groß spürbar – zugegebenermaßen sei hier aber trotzdem eine flotte Internetverbindung vorausgesetzt. Empfehlen würde ich zudem eher den Rückgriff auf gemächliche Titel, weil die Erfahrung bei schnellen Shootern oder Fighting-Games entlang multipler Signalübertragung dann doch etwas leidet.

Insgesamt ist der Backbone One PlayStation Edition zweifelsfrei eine solide Wahl für Smartphone-Gaming, vor allem dann, wenn du eine verhältnismäßig preisgünstige und kompakte Controller-Lösung für den Gaminggenuss auf deinem Mobilgerät suchst!

Backbone One PlayStation Edition: Preis und Verfügbarkeit

Kompakte Lösung für dein Smartphone-Gaming-Vergnügen: Der Backbone One in der PlayStation Edition (Image credit: Future)

Insofern du am Backbone One PlayStation Edition gefallen gefunden hast, kannst du ihn direkt im offiziellen Store des Herstellers erwerben. Damit er hierbei zweifelsohne auch noch langfristig mit den besten Smartphones funktioniert, gibt es diesen Backbone One wahlweise in einer Android- oder aber iOS-Variante.

Preislich nehmen sich die Varianten aber kaum etwas und so sind beide Alternativen für jeweils 119,99 Euro zu erwerben.

Bonustipp: Entscheidest du dich für den Erwerb bei Backbone, erhältst du neben dem Controller selbst auch noch eine dreimonatige Mitgliedschaft für Discord Nitro spendiert. Allerdings ist dieser Vorteil nur noch bis zum 31. Juli gültig!

Backbone One PlayStation Edition: Design

Designtechnisch ähnelt dieser Backbone One zweifelsfrei dem großen Vorbild des DualSense von Sony (Image credit: Future)

Insofern du der weißen Farbgebung der aktuellen PlayStation-5-Generation etwas abgewinnen kannst, wirst du auch vom entsprechenden Backbone-Controller entzückt sein. Mit elegantem weißem Finish passt sich dieser nämlich ideal dem restlichen Ensemble von Sony an.

Und ähnlich wie der DualSense, weiß auch der Backbone One PlayStation Edition gut in der Hand zu liegen und mit gut verarbeiteten Triggern, Analogsticks sowie Facebuttons zu begeistern – auch wenn all diese natürlich nicht an die erstgenannte Lösung heranreichen können.

Kein wirkliches Highlight ist hingegen das D-Pad des Backbone One. Das wirkt irgendwie fast schon billig und wie als hätte der Hersteller sich hier bewusst nur noch wenig Mühe gegeben. Ist aber nur ein kleines Manko, was das große Gesamtbild wohl kaum trüben kann und durch schicke Extras wie USB-C-Port und Klinkenanschluss mehr als ausgeglichen wird.

Sehr wohl geschadet wird dem Gesamtbild aber durch die ungünstige Positionierung der Tasten selbst. Irgendwas wirkt hier ... einfach nicht richtig. Manchmal sind die Abstände zu groß gedacht, sodass du deine Finger schon anspannen musst, um beispielsweise auf die Touchpad-Funktionen zuzugreifen, andere Male sind die Tasten derart eng beieinander, dass man schon genau hinschauen muss, um nicht versehentlich den Charakter in den Abgrund zu manövrieren.

Dieser Trend setzt sich leider auch bei den Zusatztasten für Menü-, Screenshot- und Sharing-Shortcuts durch und macht die Steuerung manchmal zum Zerstörer jedweder Immersion, die unterwegs, im Zug, auf der Couch oder gemütlich im Bett aufkommen könnte.

Und wie bereits eingangs erwähnt, wäre da eben noch die Problematik mit dem Touchpad, die glücklicherweise aber gerade bei der Xbox-Konkurrenz ausbleibt – selbige hat sich hierfür nämlich eine deutlich bequemere Lösung ausgedacht. Und so empfehle ich den Backbone tatsächlich eher für Fans von Team-Microsoft.

Backbone One PlayStation Edition: Performance

Im Test garantiert der Backbone One in der PlayStation Edition ein Spielvergnügen, wie ich es mir von einem Smartphone-Controller erhoffe! (Image credit: Future)

In puncto Leistung gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. So macht der Backbone genau, was er soll und war stets zuverlässig. Ingame-Feedback ist bei entsprechender Internetverbindung recht flott und so sind Input-Lags kaum spürbar. Es knarzt nicht groß etwas, das Spielgefühl ist dem großen Vorbild bestmöglich nachgeahmt ... kurzum: Alles so wie es sein soll.

Aber Achtung: Wirklich flotte Titel würde ich für die nächste Gaming-Session mit dem Backbone One PlayStation Edition dann doch nicht empfehlen, zumindest nicht im Multiplayer.

Gerade bei Beat'em'ups wie Street Fighter 6 oder flotten Shootern wie Call of Duty: Warzone wirst du hier nämlich sonst schnell deine Frustgrenze erreichen. Immer dann, wenn es wirklich einmal auf die Millisekunde und genaue Tastenkombinationen ankommt, merkt man die Schwächen von Cloud-Gaming oder Remote Play dann nämlich doch.

Einer entspannten Single-Player-Session mit Stardew Valley, dem nächsten Rennen in Gran Turismo 7 sowie atmosphärischen Erzählungen wie A Plague Tale: Requiem steht aber kaum etwas im Weg.

Solltest du den Backbone One PlayStation Edition kaufen?

Ist der Backbone One in der PlayStation Edition eine sinnvolle Ergänzung deines PlayStation-Setups? (Image credit: Backbone One)

Kauf den Backbone One PlayStation Edition Smartphone-Controller, wenn...

Du ein überschaubares Budget hast Du willst unbedingt auf einen Smartphone-Controller zurückgreifen, aber keine mehrere hundert Euro investieren? Dann greif zum Backbone One, wo er doch überaus faire Preis-Leistung in sich vereint.

Du nach einer Lösung für diverse Lösungen des Smartphone-Gamings suchst Kannst du dich nicht zwischen Xbox und PlayStation entscheiden, ist der Backbone in jedem Fall eine gute Wahl. Zusätzlich unterstützen auch immer mehr Applikationen die Nutzung von Controllern, womit sich das kompatible Spielangebot stetig vergrößert.

Kauf ihn lieber nicht, wenn...

Du große Hände hast und fummelige Controller hasst Insofern dir manchmal sogar schon der Dualsense zu klein und fummelig ist, wirst du mit dem Backbone One wohl kaum glücklich. Schau dich in diesem Fall lieber nach einer entsprechend größeren und komfortablen Alternative um.

Wenn du einen Controller suchst, der für mehr als nur dein Smartphone zu gebrauchen ist Wenn du den Controller nur gelegentlich für Remote Play oder Cloud Gaming nutzt, bist du mit einer vollwertigen Controller-Alternative wie dem DualSense oder Microsoft Xbox Series X Controller besser beraten. Kostet weniger und taugt auch auf Konsole!

So habe ich den Backbone One PlayStation Edition getestet

In Kombination mit dem iPhone XR wie auch unseren Android-Testgeräten wusste der Backbone One zu überzeugen und konnte entlang mehrerer Wochen Testzeit sowohl bei PS5 Remote Play als auch Xbox Game Pass und nativem Spielen von Google Play Store-Applikationen punkten.

Kleinere Indie-Hits wie Hollow Knight machten hier besonders viel Freude, actionreiche Abenteuer wie in Wo Long: Fallen Dynasty oder der flotte Racing-Spaß von Gran Turismo 7 konnten aber ähnlich stark begeistern.