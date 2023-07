Zeit aufzuatmen, verehrte Min-Maxer – in Baldur's Gate 3 werdet ihr reichlich Möglichkeiten zum respeccen haben!

Baldur's Gate 3-Entwickler Larian Studios hat bestätigt, dass Spieler den eigenen Charakter sowie dessen Werte im kommenden Rollenspiel beliebig anpassen und umgestalten können.

Im Livestream zum Panel From Hell-Showcase bestätigte Lead Systems Designer Nick Pechenin, dass es im Spiel einen NPC geben wird, der es deinem Charakter erlaubt, sein Bild vollumfänglich zu verändern, Werte neu anzuordnen oder aber mit Multiklassenoptionen herumzuexperimentieren.

Einfach so wird dir diese Option allerdings nicht bereitgestellt. Viel mehr musst du diese – wie auch viele andere Möglichkeiten der Welt – gezielt erkunden und erst einmal aufspüren, bevor du in den Genuss dieser Vorzüge kommst.

"Es gibt einen Charakter, denn du womöglich – sogar höchstwahrscheinlich – triffst und mit dem du deine Klasse zurücksetzen und alle Stufen neu investieren kannst", so Pechenin im Live-Stream (via PC Gamer).

Gerade das fleißige Herumprobieren mit Multiklassen-Optionen empfiehlt Pechenin hierbei, bietet es doch "viele wirkliche coole Kombination, aber auch einige, die nicht ganz funktionieren". Ausprobieren ist da die Devise und die Respec-Option soll hierbei unterstützend wirken!

Im Klartext heißt das aber nur das Folgende: Du hast noch mehr Freiheiten in Baldur's Gate 3 der Abenteurer zu sein, der du schon immer sein wolltest. Im Gegensatz zu den Vorgängern sind deine Limitierungen also nicht permanent durch deine Klassen- und Fertigkeitswahl somit nicht vorgegeben.

Für jemanden wie mich, der nur allzu gern mitten im Spieldurchlauf sein komplettes bisheriges Build über den Haufen wirft, tönt diese Botschaft wahrlich wie Musik in meinen Ohren. Am Ende gewinnt aber zweifelsfrei ein jeder Spielertyp. Bist du Gelegenheitsspieler und hast sonst nicht viel mit RPGs am Hut? Dann probiere dich doch erst einmal durch die Möglichkeiten durch und finde einen Spielstil, der dir taugt. Bist du ein waschechter Min-Maxer, der sich über jeden weiteren Schadenspunkt, den deine Fähigkeitenkombination austeilt, tierisch freut? Auch dann wirst du mit Baldur's Gate 3 dein reinstes Vergnügen haben!

Ich jedenfalls kann es kaum noch abwarten, dass Baldur's Gate 3 endlich den Early Access verlässt und noch Anfang August, genauer gesagt am 3. August, vollständig auf dem PC erscheint. Und auch PS5- sowie Xbox Series X|S-Fans dürfen sich allmählich schon einmal einstimmen, auch wenn hier die Wartezeit noch etwas üppiger ausfallen wird, um "technische Hürden" vollumfänglich zu überwinden.

