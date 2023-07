Baldur's Gate 3: Das wissen wir bisher

Das Erscheinungsdatum von Baldur's Gate 3 wurde bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben, hat sich aber jüngst noch einmal verändert - und zwar zum Positiven, wenn du PC-Spieler bist.

Im Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Abenteurers in einer Fantasy-Welt, der seine Gruppe ungewöhnlicher Gefährten auf ein gefährliches Abenteuer führt. In diesem spirituellen Nachfolger der gleichnamigen klassischen Serie von BioWare wechseln sich rundenbasierte, isometrische Kämpfe mit cineastischen Zwischensequenzen ab.

Mit Hunderten von verschiedenen Optionen zur Charakteranpassung, fesselnden Dialogen und verzweigten Handlungssträngen bietet Baldur's Gate 3 ein individuelles Fantasy-Epos, in dem du dich für eine herrlich lange Zeit verlieren kannst.

Wenn du mehr über Larians ambitioniertes CRPG-Abenteuer wissen willst, bist du hier genau richtig. Lies weiter, um alles zu erfahren, was wir bisher über Baldur's Gate 3 wissen, einschließlich eines Blicks auf das Veröffentlichungsdatum, Gameplay, Klassen und mehr.

Baldur's Gate 3: Auf den Punkt

Was ist es? Ein Fantasy-CRPG, das in der Welt von Dungeons and Dragons spielt.

Ein Fantasy-CRPG, das in der Welt von Dungeons and Dragons spielt. Wann kann ich es spielen? 03. August für PC & 06. September für PS5

03. August für PC & 06. September für PS5 Wo kann ich es spielen? PC, PS5 und irgendwann Xbox Series

Baldur's Gate 3: Release & Plattformen

(Image credit: Larian Studios)

Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass Baldur's Gate 3 für den PC bereits am 03. August erscheint. PS5-Besitzer müssen sich allerdings noch bis zum 6. September gedulden und was die Xbox betrifft, sind die Dinge noch ein bisschen komplizierter. In einer Erklärung an IGN sagte das Studio:

"Wir haben schon seit einiger Zeit eine Xbox-Version von Baldur's Gate 3 in der Entwicklung. Hierbei sind wir jedoch auf einige technische Probleme gestoßen, die uns davon abgehalten haben, sie zu 100 % anzukündigen, bis wir sicher sind, die richtigen Lösungen gefunden zu haben. Insbesondere konnten wir nicht erreichen, dass der Splitscreen-Koop sowohl auf Series X als auch auf der Series S nach demselben Standard funktioniert, was eine Voraussetzung für die Veröffentlichung ist."

Das bedeutet, dass für Baldur's Gate 3 zwar eine Veröffentlichung auf der Xbox geplant ist, das Studio aber kein Datum bekannt geben wird, bis bestimmte technische Probleme behoben sind. Wir werden diese Seite aktualisieren, sobald mehr Informationen bekannt sind.

Wer Baldur's Gate 3 jetzt auf Steam kauft, kommt in den Genuss des ersten Akts des Spiels sowie einer großen Auswahl an Charakteranpassungen und Dialogoptionen. Allerdings befindet sich das Spiel noch immer im Early Access. Auch wenn das ungewöhnlich ist, wirst du während deines Durchspielens wahrscheinlich auf unfertige Zwischensequenzen und andere fehlende Features stoßen.

Baldur's Gate 3: Trailer

Der neueste Trailer zu Balder's Gate 3 wurde auf der PC Gaming Show im Rahmen des Summer Game Fest gezeigt. Er stellt Jason Isaacs Charakter vor und bietet neben einigen Einblicken in die Dynamik zwischen den Charakteren auch Material hinter den Kulissen. Auch wenn es sich nicht direkt um einen Spieltrailer handelt, so freuen wir uns dennoch über jedes Info-Häppchen, da wir seit Februar nicht mehr viel bekommen hatten.

Weitere Trailer

Auf der State of Play im Februar 2023 bekamen wir zwei Minuten lang köstliches Bildmaterial zu sehen und wurden in die Haupthandlung des Spiels eingeführt. Dazu gab es ein paar Dialogfetzen einiger der wichtigsten Charaktere des Titels, darunter die Gruppenmitglieder Shadowheart, Gale und Lae'zel.

In den letzten Momenten des Trailers sehen wir etwas, was nach dem letzten Kampf der Heldenbande gegen den Antagonisten Ketheric aussieht. Du kannst dir den kompletten Trailer unten ansehen.

Obwohl wir in diesem Artikel eine Reihe von Baldur's Gate 3-Trailern gezeigt haben, findest du auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Larian Studios noch viele weitere und einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Spiels.

Baldur's Gate 3: Story und Setting

Baldur's Gate 3 erzählt die Geschichte eines unglücklichen Abenteurers aus dem Land Faerûn. Unser Protagonist wurde von finsteren Mindflayern entführt und mit einem ihrer Tadople infiziert, einem schrecklichen kleinen Parasiten, der ihn nach und nach in eine tentakelartige Abscheulichkeit verwandelt. Die Aufgabe ist einfach: Finde ein Heilmittel.

Auf dieser Mission triffst du auf ein Ensemble von Charakteren, die sich selbst in einer ähnlichen Situation befinden und dir anbieten, sich deiner Gruppe anzuschließen. Im ersten Akt reist du über die Schwertküste und suchst an den gefährlichen Stränden und in den geheimnisvollen Ruinen nach allen Hinweisen, die du finden kannst.

Begleitet wirst du dabei von einer Reihe denkwürdiger Charaktere, die alle ihre eigenen Perspektiven mitbringen. Obwohl im Early Access nur fünf Gruppenmitglieder zur Verfügung stehen, können wir davon ausgehen, dass in der Vollversion noch mehr Gefährten auftauchen werden.

Baldur's Gate 3: Klassen

Bei der Erstellung deines Charakters in Baldur's Gate 3 kannst du aus einer Vielzahl von Klassen wählen, die alle aus dem klassischen Dungeons and Dragons stammen. Wenn du deinen Charakter erstellst, musst du dich für eine dieser Optionen entscheiden, also wähle mit Bedacht.

Kleriker : Kanalisieren die Macht der Götter, um mächtige Zaubersprüche zu wirken.

: Kanalisieren die Macht der Götter, um mächtige Zaubersprüche zu wirken. Kämpfer : Meister des Kampfes, die ihre Waffen mit unvergleichlichem Geschick führen.

: Meister des Kampfes, die ihre Waffen mit unvergleichlichem Geschick führen. Waldläufer : Späher, die sich mit List und Anmut durch die Wildnis bewegen.

: Späher, die sich mit List und Anmut durch die Wildnis bewegen. Schurken : Nutzen ihre Heimlichkeit, ihre Reflexe und ihre Vielseitigkeit, um fast alles in Angriff zu nehmen.

: Nutzen ihre Heimlichkeit, ihre Reflexe und ihre Vielseitigkeit, um fast alles in Angriff zu nehmen. Hexenmeister : Mächtige Zauberer, die Pakte mit eldrischen Wesen schließen.

: Mächtige Zauberer, die Pakte mit eldrischen Wesen schließen. Magier : Sie nutzen ihr Wissen über das Arkane, um verheerende Zauber zu wirken.

: Sie nutzen ihr Wissen über das Arkane, um verheerende Zauber zu wirken. Druiden : Sie machen sich die Kraft der Natur zunutze und kanalisieren die Macht der Wildnis.

: Sie machen sich die Kraft der Natur zunutze und kanalisieren die Macht der Wildnis. Zauberer : Sie zaubern durch die Magie ihrer mächtigen Blutlinie.

: Sie zaubern durch die Magie ihrer mächtigen Blutlinie. Barbaren : Sie verfügen über unübertroffene Körperkraft und nutzen ihre Rage.

: Sie verfügen über unübertroffene Körperkraft und nutzen ihre Rage. Barden : nutzen die Magie von Gesang und Sprache, um Verzauberungen zu weben.

: nutzen die Magie von Gesang und Sprache, um Verzauberungen zu weben. Paladine: Sie sind Krieger der Götter, die mit heilgen Kräften gesegnet sind.

Baldur's Gate 3: Gameplay

(Image credit: Larian Studios)

Ist Baldur's Gate 3 rundenbasiert?

Baldur's Gate 3 ist ein isometrisches Open World-Rollenspiel, in dem du einen Protagonisten und eine Gruppe von Abenteurern steuerst. Obwohl es optisch sehr an Diablo 4 erinnert, ist das Gameplay in Baldur's Gate zwischen Echtzeit- und rundenbasierten Abschnitten aufgeteilt.

Der Großteil des Spiels findet in Echtzeit statt. Du erkundest die Karte, löst Rätsel, findest Gegenstände und sprichst mit NPCs. Sollten die Dinge jedoch gewalttätig werden, wird die Zeit angehalten und die Charaktere wechseln sich höflich ab, um zu kämpfen. In diesen Momenten ähnelt Baldur's Gate 3 sehr einem taktischen Rollenspiel, in dem die Positionierung sowie der Einsatz von Fähigkeiten und Zaubern entscheidend sind, wenn du deine Gruppenmitglieder am Leben erhalten willst.

Wie bei früheren Spielen der Larian Studios wird auch in Baldur's Gate großzügig mit Umgebungseffekten gearbeitet. Wenn du mit einem Feuerzauber auf eine Ölpfütze triffst, entzündet sie sich und bringt den armen Unglückliche darin jede Menge Unannehmlichkeiten. Bewegung und Positionierung sind ebenfalls wichtig. Gegenstände können geworfen und Feinde geschubst werden, was eine Fülle von taktischen Möglichkeiten bietet.

Ist Baldur's Gate 3 nur online spielbar?

Ja und nein. Baldur's Gate 3 ist natürlich nur online spielbar, wenn du mit deinen Freunden zusammen spielen willst - aber du musst nicht ständig online sein, um entweder im Einzelspieler-Modus (PC oder PS5) oder im Splitscreen-Modus auf der PS5 zu spielen!

Baldur's Gate 3: News

(Image credit: Larian Studios)

Jason Isaacs wird als imposante Figur zum Cast stoßen

Auf dem Summer Game Fest wurde bekannt gegeben, dass Jason Isaacs die Stimme von Lord Envor Gortash, einem bedrohlichen Bösewicht und einem der zentralen Antagonisten in Baldur's Gate 3, übernehmen wird. Da ihm Schurkenrollen nicht fremd sind, hat Isaacs erklärt, dass es ihm viel Spaß gemacht hat, neue Wege zu finden, um den Charakter noch unsympathischer zu machen.

JK Simmons spricht einen der Hauptbösewichte des Spiels

Wie in einem Steam-Blogpost zu Baldur's Gate 3 bekannt gegeben wurde, wird JK Simmons den General Ketheric Thorm sprechen, einen scheinbar unbesiegbaren Nekromanten, der eine Armee der Toten gegen die Stadt Baldur's Gate führt.

Das ist alles, was du über Baldur's Gate 3 wissen musst. Mehr über die dieses Jahr erscheinenden Spiele findest du in unseren Artikeln zu den kommenden Xbox- und PS5-Titeln.