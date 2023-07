Stray Gods wird wegen verrücktem Domino-Effekt verschoben

David Gaiders kommendes Musical-Rollenspiel Stray Gods: The Roleplaying Musical wurde verschoben, um nicht mit Baldur's Gate 3 von Larian Studios zusammenzustoßen. So erscheint das Spiel laut Entwickler Summerfall Studios nun am 10. statt dem 3. August.

"Wir wollen, dass jeder genügend Zeit hat, Stray Gods auszuprobieren, wenn es auf den Markt kommt", so Summerfall Studios. "Baldur's Gate 3 wird mit Spannung erwartet (auch von uns!), und wir wollen unseren Fans Raum geben, Stray Gods zu feiern" (via PC Gamer).

Allerdings wurde das PC-Veröffentlichungsdatum von Baldur's Gate 3 vor nicht allzu langer Zeit verschoben, um eine Überschneidung mit Bethesdas kommendem Sci-Fi-Rollenspiel Starfield zu vermeiden, das am 6. September erscheinen soll. Da Baldur's Gate 3 ursprünglich Ende August kommen sollte, schien dies ein kluger Schachzug für Larian Studios zu sein, um ihrem eigenen Rollenspiel Zeit zu geben, sich auf dem PC-Markt durchzusetzen. Das führte zu dem merkwürdigen Domino-Effekt, den Stray Gods nun ausbaden muss. Zum Glück für die Fans hat die Verzögerung auch einige Vorteile.

In der Ankündigung der Verzögerung sagte Summerfall Studios: "Wir wollen auch, dass jeder zum Start auf seinem bevorzugten Gerät spielen kann. Das ist für jedes Team ein riesiges Unterfangen, ganz zu schweigen von einem Indie-Unternehmen, das seinen ersten Titel veröffentlicht. Diese zusätzliche Woche ermöglicht es uns, die Leistung auf allen Plattformen so weit wie möglich anzugleichen."

Da Stray Gods für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint, ist die zusätzliche Optimierungswoche eine willkommene Verschnaufpause für die Entwickler.

In Stray Gods schlüpfen die Spieler in die Rolle der Studienabbrecherin Grace, die vom Geist einer der antiken griechischen Musen mit Kräften ausgestattet wird. Stray Gods ist eine urbane Fantasy-Geschichte, in der die Spieler ihren eigenen Weg durch die Geschichte finden und Entscheidungen treffen können, die das Schicksal der Spielwelt und der Charaktere beeinflussen.

Darüber hinaus ist das Spiel auch ein Musical mit "vollständig interaktiven Musiknummern, die von einer Starbesetzung aufgeführt werden." So etwas haben wir noch nie gesehen, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Gaiders neuestes Projekt unsere Neugierde mehr als geweckt hat.

Während wir auf Stray Gods warten, findest du in unserer Liste der besten Indie-Games jede Menge Titel, die du in der Zwischenzeit genießen kannst. Derlei kleine Titel empfehle ich immer gerne. Alternativ kannst du dir auch unsere Liste der besten RPGs ansehen - die füllen deine Zeit garantiert.