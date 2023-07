Star Wars Outlaws führt neue Welten ein, kann dieser alten aber nicht entkommen

In einem brandneuen Video hat Ubisoft eine Reihe neuer Details zu dem kommenden Open-World-Titel Star Wars: Outlaws verraten. Vor allem ein Ort wird vielen Fans ins Auge fallen: Tatooine.

Das Video bietet einen fünfminütigen Blick hinter die Kulissen des Entwicklungsprozesses, einschließlich Konzeptzeichnungen, neuer Screenshots und gelegentlicher Spielausschnitte. Neben neuen Schauplätzen und Charakteren wird auch bestätigt, dass es eine Rückkehr nach Tatooine geben wird.

Für Uneingeweihte: Tatooine ist ein wichtiger Ort im Star Wars Universum und der Geburtsort von Anakin Skywalker. Außerdem treffen wir dort Luke Skywalker in Star Wars: Eine neue Hoffnung und es spielt eine gewisse Rolle in Star Wars-Serien wie The Mandalorian. Tatooine taucht auch in unzähligen Videospielen auf, darunter dem MMORPG Star Wars: The Old Republic und EAs Star Wars Battlefront 2. Es genügt zu sagen, dass Tatooine schon viele, viele Male in vielen verschiedenen Medien gezeigt wurde.

Trotzdem gibt es auch im kommenden Spiel viel Neues zu entdecken. "Wenn du Star Wars Outlaws spielst, hast du die Chance, die Unterwelt zu entdecken und dort Erfahrungen zu machen", sagt ein Entwickler. In dem Video wird auch erläutert, wie die Entwickler die Lucasfilm-Archive genutzt haben, um das Setting auf eine "neue, aber sehr authentische Weise" zum Leben zu erwecken.

"Es geht nicht nur darum, Tatooine so nachzubilden, wie du es kennst", sagt Benedikt Podlesnigg, Art- und World Director von Star Wars Outlaws. "Wir haben uns an den klassischen Quellen der Spaghetti-Western orientiert und versucht, eine authentische Stimmung und ein authentisches Gefühl zu schaffen, während wir neue Sehenswürdigkeiten errichten, die der bereits etablierten Geschichte folgen."

Das bedeutet, dass wir mit etwas Glück einen neuen Blick auf Tatooine werfen können, der über die bekannten Schauplätze hinausgeht und neue, interessante Orte bietet. Da Tatooine letztlich ein Vehikel für die bereits erwähnten Spaghetti-Western ist, ist es durchaus möglich, dass Ubisoft dem Planeten neues Leben einhaucht und sich dabei vielleicht ein Beispiel an Red Dead Redemption 2 nimmt.

Star Wars Outlaws soll im Jahr 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Wenn du aber in der Zwischenzeit schon etwas spielen willst, schau dir unsere Listen der besten Rollenspiele an, oder was sonst noch bald für Xbox und PlayStation erscheint.