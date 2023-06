Bioware gibt Star Wars: The Old Republic ab und konzentriert sich auf Dragon Age und Mass Effect

Die laufende Betreuung, Verwaltung und Entwicklung von Star Wars: The Old Republic wird von Bioware in die Hände des Drittentwicklers Broadsword Online verlegt. Das geschieht laut IGN, um die Zeit und Energie des Studios auf Einzelspielerserien wie Dragon Age und Mass Effect zu konzentrieren.

EA bestätigte später, dass es sich in "Gesprächen mit Broadsword" über den weiteren Support für das Spiel befindet. Der bevorstehende Wechsel des verwaltenden Studios ändert nichts am Publisher, da EA weiterhin das Ruder in der Hand hält. Broadsword hat mit der Entwicklung von Spielen wie Dark Age of Camelot viel Erfahrung in diesem Bereich und wird von Rob Denton, dem ehemaligen Vizepräsidenten von Bioware, geleitet, der selbst wiederum Erfahrung mit The Old Republic hat. Das bedeutet, dass das Spiel und seine Community in sehr sicheren Händen sind.

Star Wars: The Old Republic ist zwar schon 12 Jahre alt (es wurde im Dezember 2011 veröffentlicht), erfreut sich aber seit der Umstellung von einem Abo-Modell auf Free-to-Play immer noch großer Beliebtheit. Es wird regelmäßig aktualisiert und mit neuen Inhalten und Erweiterungen versorgt, die für engagierte Spieler immer wieder für Abwechslung sorgen.

Auf der anderen Seite ist es eine gute Nachricht, dass EA Personal, Zeit und Ressourcen ausschließlich auf Dragon Age und Mass Effect konzentriert. In den letzten Monaten waren Updates zu beiden Reihen relativ rar gesät - wir wissen immer noch nicht viel über Dragon Age 4 (offiziell Dragon Age: Dreadwolf) oder Mass Effect 4, außer einer Handvoll Teaser.

Natürlich ist dieses Online-Spiel nicht zu verwechseln mit dem kommenden Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, das ebenfalls in Arbeit ist. Aber auch über dieses Projekt wissen wir noch nicht viel, außer einem Teaser vom PlayStation Showcase 2021. Hoffen wir, dass wir dazu bald mehr erfahren.