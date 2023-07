Overwatch 2 erscheint mit Achivements nun auch auf Steam

Overwatch 2 ist nicht nur der Nachfolger eines grandiosen Helden-Shooter-Erstlings und ein erstklassiger Free-to-Play-Titel mit einem verhältnismäßig fairem Bezahlmodell, sondern auch einer der wenigen Multiplayer-Vertreter, den man beinahe auf jeder gängigen Plattform (mal mit Ausnahme von Smartphone und Tablets) genießen kann.

Um die Zugänglichkeit für neue und bestehende Spieler jedoch weiter zu steigern, wird der Blizzard-Titel fortan nun auch die Bibliothek des riesigen Gaming-Online-Handels von Steam zieren.

Blizzard kündigte diese erfreuliche Neuerung kürzlich an und verspricht so, dass du ab dem 10. August auch bequem über deinen Steam-Client in den Helden-FPS abtauchen kannst. Spannend hierbei: Blizzard feiert mit Overwatch 2 somit tatsächlich sein Debüt in der Steam-Bibliothek. Und wenn wir uns so das Sortiment des Entwicklers anschauen, könnte da noch das ein oder andere, teuflische oder fantasievolle Abenteuer folgen.

Overwatch 2 wird im Übrigen auch auf Steam fortwährend kostenlos spielbar sein. Wie auch bei den anderen Spieloptionen, musst du aber auch hier zur Kreditkarte oder anderen Bezahlmethoden greifen, wenn du dir den Premium-Battle-Pass und die zahlreichen Zusatzinhalte (Skins, Icons oder Emotes) nicht entgehen lassen willst.

Diese Ankündigung passt zu Overwatch 2: Invasion. Mit neuen Arten von Spielerfahrungen, der allerersten Reihe von PvE-Story-Missionen, neuen Karten für das Haupt-PvP und schließlich einem neuen Helden gibt es für Blizzard keinen besseren Zeitpunkt, um Overwatch 2 für ein neues Publikum zu öffnen: "Es ist eine großartige Gelegenheit für neue Spieler, ihre ersten Erfahrungen im Overwatch-Universum zu machen."

Die Spieler haben Zugang zu allen Vorteilen des Spiels auf Steam. Du kannst auf deine Freundesliste zugreifen, sie zu Spielen einladen und Steam-Erfolge abschließen. Der einzige Nachteil ist, dass die Spieler wie bei PS5, Xbox Series X|S ein battle.net-Konto einrichten und sich damit anmelden müssen. Dies ist für alle Konten erforderlich und macht das plattformübergreifende Spielen erst möglich.

"Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Overwatch-Community – sowohl von erfahrenen als auch von neuen Spielern, die über Steam zu uns stoßen – und freuen uns auf ihr Feedback", heißt es im Blogpost.

Das ist ein aufregender Fortschritt für den Publisher. Wir hoffen, dass noch mehr Titel von Activision Blizzard ihren Weg auf Steam finden und damit diese hervorragenden Spiele für mehr Spieler/innen zugänglich gemacht werden.

In der Zwischenzeit kannst du dir die besten PC-Spiele ansehen, die derzeit erhältlich sind und von denen auch viele mit dem Steam Deck spielbar sind. Du suchst Multiplayer-Action? Unsere Liste der besten Koop-Spiele kann dir bestimmt weiterhelfen.