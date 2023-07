Lords of the Fallen zeigt, dass es mehr ist als ein Elden Ring-Klon

Hexworks hat einen brandneuen Trailer für sein kommendes Dark-Fantasy-RPG Lords of the Fallen veröffentlicht. Der Titel, der am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint, sieht für mich aber nach mehr als einem bloßen Elden Ring-Aufguss aus. Immerhin fügt er ein paar sehr einzigartige Mechaniken hinzu.

Zunächst einmal findet das Spiel auf zwei Realitäten statt. Die Welt der Lebenden in Axiom und das Umbralreich der Toten existieren Seite an Seite und erlauben es dem Spieler, sich auf seiner Reise zwischen ihnen zu bewegen. Die beiden Welten bieten unterschiedliche Pfade, Feinde und Schätze.

Der Trailer zeigt auch den Ansatz für kooperatives Spielen, das "ununterbrochene" Team-Ups ermöglicht, allerdings nur für maximal zwei Spieler. Lords of the Fallen ermöglicht es dir auch, deine eigenen Ruhepunkte in der Welt zu erschaffen. Dies erfordert zwar eine "extrem seltene Ressource", ist aber eine potenzielle Neuerung für die Soulsborne-Formel und bietet eine neue Möglichkeit, mit der Umgebung zu interagieren und in ihr voranzukommen.

Den vollständigen Trailer kannst du dir unten ansehen:

"Das Team von Hexworks ist begeistert, endlich eine erweiterte Gameplay-Preview zu veröffentlichen und zahlreiche neue Details zu unserem Dark Fantasy Action RPG zu enthüllen", sagt Saul Gascon, Executive Producer von Lords of the Fallen. "Wir haben uns mit Leidenschaft unseren eigenen Weg in diesem immer beliebter werdenden Genre gebahnt und sind besonders gespannt darauf, wie die Spieler die einzigartige Zwei-Welten-Mechanik des Spiels angehen werden, wenn es diesen Oktober erscheint."

Während wir nur abwarten können, wie gut sich Lords of the Fallen im Soulsborne-Bereich behaupten wird, verheißt das Preview-Material Gutes für das Spiel und die Fans des Originals. Die Kämpfe sehen schneller und frenetischer aus und auch die Zauber und Fähigkeiten wirken lebendig und spaßig.

Die Zwei-Reiche-Mechanik ist besonders neu und schafft in mehr als nur einer Hinsicht eine zusätzliche Dimension. Auch wenn sich erst noch zeigen muss, wie reibungslos der Übergang in der Praxis sein wird, ist die Idee, mitten im Spiel zwischen den Welten zu wechseln, auf dem Papier sicherlich verlockend.

