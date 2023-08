Grusel-Versprechen: Alan Wake 2 wird "klaustrophobischer" und bietet "physische, gefährliche" Feinde

Bald schon öffnen sich die düsteren Tore zum Horror-Hit Alan Wake 2. Und je näher der Release am 17. Oktober rückt, desto mehr Infos zur modernen Gruselgeschichte werden offenbart.

So auch die Tatsache, dass eine der wohl wichtigsten Inspirationsquellen die ikonische Resident Evil-Reihe von Capcom sein dürfte. Im Gespräch mit Edge (Ausgabe 388) hob Game Director Kyle Rowley hervor, wie bedeutsam eben dieses legendäre Franchise für die Entstehung von Alan Wake 2 war.

"Kameraperspektive und derlei Dinge, ja, da haben wir uns wirklich von den neueren Resident Evil-Spielen inspirieren lassen", gab Rowley zu Protokoll. "Aber nicht bloß, weil sie Erfolg damit hatten. Wir wollten vielmehr herausfinden, wie wir unser Spiel entsprechend umgestalten können. Mehr Klaustrophobie, ein verletzlicher Protagonist, bedrohlichere Gegner – das war unser Ziel."

Eben weil es also Resident Evil wie kaum eine andere Reihe schafft, dem Spieler zu suggerieren, dass er sich keine Sekunde lang zu sicher fühlen sollte, ist es ein ideales Vorbild, um eine ähnliche Erfahrung nun auch ins neueste Alan Wake-Abenteuer zu transportieren.

Wirklich überraschend? Nur bedingt. Bereits in unseren ersten Testrunden geizte der Titel nicht damit, seine fiesen Horrorelemente zu offenbaren. Bei der Vorschau, die entlang des Summer Game Fest 2023 präsentiert wurde, blitzte zudem einmal mehr die Taschenlampenmechanik auf, für die auch schon der Erstling berüchtigt war. In Kombination mit der immersiven Kameraperspektive – ähnlich zu einem Resident Evil 4 – dürfte also auch hier der ein oder andere Schocker garantiert sein.

Ich kann es jedenfalls kaum erwarten zu erforschen, wo sich die Entwickler sonst noch fiese Tricks abgeschaut haben oder ihre vollends eigenen Ideen umgesetzt haben. Was uns rund um die unvorhersehbaren Schreckensgestalten und eine beklemmende Spielwelt sonst noch erwartet, erfahren wir aber spätestens im Oktober, wenn Alan Wake 2 erscheint und wahlweise auf PS5, Xbox Series X oder dem PC "genossen" werden kann – Ich halte schon einmal die Taschenlampe bereit

Mehr Horror gefällig? Dann schau doch einmal durch unsere fünf Gaming-Tipps passend zum abendlichen Gruselvergnügen am kommenden Wochenende!