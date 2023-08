Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist einer der großen Stars der Gamescom 2023 Eröffnungsnacht!

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat im Rahmen der Gamescom-Eröffnungszeremonie einen brandneuen Trailer spendiert bekommen, der die neuen Elemente zur Erweiterung von CD Projekt REDs dystopischer Zukunftsgeschichte im wohlverdienten Rampenlicht platziert.

Die bevorstehende Erweiterung soll ja, wie schon weithin bekannt, bereits 26. September dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PC veröffentlicht werden. Phantom Liberty ist hierbei Cyberpunk 2077s erste umfassende Erweiterung und dreht sich primär um den brandneuen Bezirk von Night City, "Dogtown". In der fröhlich benannten Szenerie ist es an einem jeden Spieler in einen frischen Sci-Fi-Spionage-Thriller einzutauchen und sich vom grandiosen Look, der packenden Story und den zahlreichen Gameplay-Optimierungen einmal mehr verzaubern zu lassen.

Im aktuellsten Trailer, der entlang der Gamescom ONL 2023 präsentiert wurde, erhalten wir nun tiefere Einblicke in die überarbeiteten Inhalte von Phantom Liberty. Hierzu zählen mitunter temporeiche Fahrzeugkämpfe sowie ein kompletter Overhaul des Fähigkeitenbaums, sodass Vs Fähigkeiten alsbald noch facettenreicher und mitunter auch wirkungsvoller daherkommen.

Gegen Ende des Trailers ist gar eine komplette Übersicht der Überarbeitungen einsehbar, hierunter auch Dinge wie eine optimierte Benutzeroberfläche oder ein überarbeitetes Polizeisystem – sodass die Cops von Night City nicht mehr plötzlich und recht ulkig hinter V auf einem Hochhaus spawnen ...

Die größte Überraschung: All diese Elemente werden auch komplett kostenfrei für alle Besitzer des Basisspiels von Cyberpunk 2077 zur Verfügung stehen. Da darf man den Entwicklern schon einmal ein großes und herzliches Dankeschön aussprechen!

Den vollständigen Trailer zur Cyberpunk-Erweiterung kannst du dir unterhalb einmal in seiner Gänze zu Gemüte führen:

Auch wenn Cyberpunk 2077 bei Veröffentlichung eher mit gemischten Reaktionen aufgenommen wurde, haben die zahlreichen Updates inzwischen doch vehement dazu beigetragen, dass das jüngste XXL-Abenteuer von CD Projekt RED zu einem beeindruckenden Titel herangewachsen ist, der mit eindrucksvollen Szenen wie auch unvergesslichen Charakteren begeistert.

Spätestens seit der Netflix-Adaption Cyberpunk 2077: Edgerunners sind auch bei mir wieder Night City und V hoch im Kurs und ich freue mich schon darauf in Vorbereitung auf Phantom Liberty noch einmal durch das mir inzwischen altbekannte Night City zu streunen.

Ich würde inzwischen übrigens gar so weit gehen, zu sagen, dass Cyberpunk 2077 sich still und heimlich zu einem der besten Rollenspiele gemausert hat. Spätestens mit der Erweiterung Phantom Liberty darf CD Projekt RED aber noch einmal untermauern, dass sie (mit der nötigen Zeit) zweifelsohne zu den besten ihres Handwerks zählen und die Abenteuer von V und Johnny Silverhand tatsächlich eine zweite Chance verdient haben!

Im Bestreben an die vergangenen Arbeiten gelungen anzuknüpfen, wird Phantom Liberty ganz ohne Zweifel noch einmal eine Schippe draufpacken und viele Aspekte des Basisspiels weiter verbessern ... kurzum: Mit Phantom Liberty erhalten wir womöglich nun genau das Cyberpunk, welches wir uns bereits im Jahr 2020 erhofft hatten!