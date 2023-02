Warum dieses D&D-Modul sein eigenes Horror-Spiel verdient

Letztes Halloween gingen ein paar Freunde eine Wendeltreppe in einer verfallenen Burg hinauf. Überall hingen Spinnweben, und Schatten tanzten an den Wänden entlang, während sie hinaufstiegen. Eine Ratte huschte an der Decke statt am Boden vorbei, woraufhin einer der Freunde die Hände hochwarf und erklärte: "Nein, ich bin raus!".

Schließlich erreichten sie die Spitze, die zu den Zinnen der Burg führte. Blitze zuckten, und ihr Gastgeber - ein mächtiger Vampirfürst - erschien zwischen den Lichtblitzen. Während ihr Paladin tapfer versuchte, ihn aufzuhalten, flohen die anderen, um das heilige Symbol zu finden, das die einzige Chance im Kampf geben könnte.

Die Freunde saßen an einem Tisch und spielten eines der umfangreichsten und beliebtesten Module von Dungeons and Dragons: Curse of Strahd, eine Nacherzählung des klassischen D&D-Szenarios Ravenloft aus den 1980er Jahren. Die Spieler schlüpfen in die Rollen einer Gruppe von Abenteurern, die das osteuropäisch geprägte Barovia erkunden und dort scheinbar ohne Ausweg gefangen sind. Ihre einzige Hoffnung ist der Sieg über den dunklen Herrscher des Landes: Graf Strahd von Zarovich.

Ravenloft wurde bereits in der Vergangenheit als Videospiel adaptiert, vor allem als Erweiterung für das MMO Neverwinter. Aber nach dem Erfolg von Resident Evil 8: Village (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der bevorstehenden Überarbeitung und Erweiterung der Silent Hill-Franchise bekommt das Survival-Horror-Genre ein bisschen, verzeih das Wortspiel, frisches Blut verpasst. Curse of Strahd ist reif für eine Adaption, die den strategischen Baldur's Gate-Weg verlässt und eher eine Mischung aus The Evil Within und Castlevania darstellt.

Was macht ein gutes Survival-Horror-Spiel aus?

(Image credit: Wizards)

Die besten Horrorspiele haben ein paar Dinge gemeinsam, aber nichts ist wichtiger als das Gefühl des Grauens, das sie durchdringt. Du bist dir bewusst, dass dein Protagonist jeden Moment sterben könnte, und das Ressourcenmanagement ist das A und O des Spiels. Wie viele Kugeln kannst du entbehren, bevor du dich umdrehen und fliehen musst? Wie lange dauert es, bis deine Taschenlampe ausgeht?

Zurück auf dem Spielbrett ist Barovia ein ähnlicher Ort der nagenden Angst und begrenzter Ressourcen. Das Schloss des Vampirs zu erkunden ist wie der Tod durch tausend Schnitte: Jede Rüstung, an der du vorbeikommst, könnte eine federgelagerte Falle sein, die dir mit ihrem Streitkolben auf den Kopf schlägt, und jeder Korridor, den du entlanggehst, könnte ein Aufzug sein, der dich in einen anderen Teil des Schlosses bringt und dich vom Rest deiner Gruppe trennt. Du musst aufpassen, wann du deine Zauber und Heilmittel einsetzt, denn der Dungeon Master würfelt jedes Mal, wenn du einen neuen Raum betrittst, und es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Geist, ein Zombie oder Strahd selbst in den Schatten lauert. Allein die Suche nach einem sicheren Platz zum Ausruhen ist schon eine Tortur.

Immenser Wiederspielwert

Die Zufallsbegegnungen in der Burg sind nicht der einzige Grund, warum die Leute immer wieder zu Strahd zurückkehren, aber es bietet einen Wiederspielwert, von dem sich viele Konsolen- und PC-Survival-Horrorspiele etwas abschauen könnten. Wenn du ein Spiel einmal durchgespielt hast, ist es schwer, den gleichen Schock zu verspüren, wenn du alle Jump-Scares kennst, aber erfahrene TTRPG-Gamer wissen, dass man eine Partie Curse nie zweimal spielt.

Zu Beginn des Moduls wird eine Tarot-Lesung empfohlen. Jede gezogene Karte steht für einen wichtigen Handlungspunkt im Spiel. Das soll dir nicht nur das Gefühl geben, dass dein Schicksal wirklich vom Schicksal abhängt, sondern es bringt auch das Element des Zufalls ins Spiel, so dass Leute, die das Spiel schon einmal gespielt haben, nicht alle Antworten kennen. Barovia ist ein großes Land, und obwohl die letzte Konfrontation unweigerlich im Schloss des Vampirs stattfinden wird, hängt bis dahin ein Großteil des Spiels davon ab, welche Karten du ziehst. Eine solche Mechanik kann auch in der digitalen Welt großen Wiederspielwert bieten, denn sie zwingt die Spieler dazu, Teile der Spielwelt zu erkunden, die sie beim ersten Durchgang vielleicht nie erreicht hätten.

Keine Helden

(Image credit: Larian Studios)

Dieses Gefühl der Verwundbarkeit macht den Survival-Horror so spannend, und deshalb verdient Curse of Strahd mehr als nur ein Gothic-Skin, der über das Baldur's Gate-System gestülpt wird. Während du dich in den meisten D&D-Spielen wie ein unbesiegbarer Held fühlst, hast du in Curse of Strahd das Gefühl, überfordert zu sein, und eine Draufsicht und ein Menüsystem können das nicht so gut vermitteln wie eine enge Über-die-Schulter-Kamera und eine einzige sterbende Fackel. Stell dir das Schloss Dimitrescu in Resident Evil 8 vor, nur größer und mit etwas Magie anstelle deines modernen Aktenkoffers. Erst ganz am Ende, wenn du mit genügend Artefakten ausgestattet bist, um Strahd den Kampf zu erklären, solltest du dich wirklich wie ein unbesiegbarer Castlevania-Krieger fühlen.

Aber selbst dann ist der Tod noch nicht das Ende. Strahd gibt es schon seit den 80er Jahren und er wird immer wieder in irgendeiner Form auferweckt, selbst nachdem er von Generationen von Abenteurern besiegt wurde. Kein Survival-Horror ist vollständig ohne dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das das Unvermeidliche nur für eine gewisse Zeit aufhält - und den Entwicklern einen Vorwand gibt, einen weiteren Teil der Serie zu entwickeln. Von Anfang bis Ende ist Curse of Strahd ein gotisch angehauchter Survival-Horror, der alle Tricks aus Videospielen aufgreift und sie vor dir auf den Tisch legt. Vielleicht ist es an der Zeit, Strahd ein weiteres Mal im Polygonformat auferstehen zu lassen.

Ebenfalls basierend auf D&D und ebenso gnadenlos, wenn auch ungeheuer witzig, ist die Serie The Legend of Vox Machina (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab). Wenn du also Fan des Pen&Papers bist oder einfach nur Lust auf eine grandiose Fantasy-Animationsserie hast, solltest du dir sie unbedingt anschauen.