Die Entwickler von WoW: Dragonflight sagen, "dass sie noch viel mehr hinzufügen"

World of Warcraft: Dragonflight erhält schon bald den ersten großen Inhaltspatch 10.1, der den Namen Glut von Neltharion tragen wird. Gleichzeitig hat Blizzard bekannt gegeben, dass das nächste kleinere Update, 10.0.7, Rückkehr auf die verbotene Insel, sehr bald am 21. März erscheinen wird.

Beide Ankündigungen setzen World of Warcrafts schockierend schnelle Inhaltskadenz in Dragonflight fort, eine willkommene Überraschung nach den monatelangen Content-Löchern der letzten Erweiterungen. Dragonflight ist das Beste, was World of Warcraft seit Jahren erlebt hat. Als ob ein überarbeitetes Endgame-Erlebnis, eine neue Methode, die Welt zu bereisen, und ein aktualisiertes Handwerkssystem nicht schon genug wären, hat Blizzard es auch noch geschafft, einen reichen neuen Kontinent bis zum Rand mit befriedigenden Inhalten zu füllen, die es zu bewältigen und in die Geschichte einzutauchen gilt.

Mit einer ganzen Reihe neuer Features in Glut von Neltharion – darunter der nächste Schlachtzug, eine neue Reihe von Mythic+-Dungeons, ein riesiges neues unterirdisches Gebiet voller Quests und Kreaturen, die es zu besiegen gilt, und eine Menge neuer Informationen über Azeroths Drachen und ihren Konflikt mit den abscheulichen Inkarnaten – wird Blizzard es schaffen, World of Warcrafts vielversprechende Wiederbelebung in 10.1 fortzusetzen?

In die Tiefen von Dragonflight hinabsteigen

Der beste Aspekt von Dragonflight war bisher wohl, wie nahtlos sich die Weltinhalte in das Gameplay von Season 1 eingefügt haben. Es ist so einfach, herumzufliegen und Weltquests zu erledigen, Schätze zu jagen oder an Gemeinschaftsfesten und großen Jagden teilzunehmen, während du darauf wartest, dass sich deine Mythic+-Gruppe bildet.

Die Vernetzung der Dracheninseln und die Schnelligkeit des Drachenreitens bedeuten, dass du immer rasch zu deinem nächsten Ziel fliegen kannst. Aber in Patch 10.1 tauchen wir tief unter die Inseln in die riesige Zaralekhöhle ein, eine ganz neue Landmasse mit drei verschiedenen Biomen. Ich war neugierig, ob diese neue erkundbare Region den Spielfluss stören würde, an dessen Perfektionierung die Entwickler scheinbar so hart gearbeitet haben.

"Wir haben schon früh bei Dragonflight viel darüber gesprochen, wie wir die offene Welt zu einer lebendigen, atmenden Welt mit vielen öffentlichen Ereignissen machen können. Als wir über Glut von Neltharion und die Zaralekhöhle sprachen, haben wir uns wirklich darauf konzentriert, wie dieses Erlebnis aussehen sollte und wie viel Zeit man dort verbringen kann.", sagt Morgan Day, Associate Game Director.

Das Ergebnis war, dass die neue Region voller neuer Aktivitäten sein wird – darunter eine neue Fraktion, mit der du dich anfreunden kannst, die maulwurfsähnlichen Niffen, Nebenaktivitäten wie Schneckenrennen mit dem zerklüfteten Drogbar und eine Story-Kampagne, die sich auf die Inkarnate und die dunkle Geschichte von Neltharion und dem Schwarzen Drachenschwarm konzentriert – und dass die bestehenden Gebiete im Rest der Dracheninseln auch etwas Liebe bekommen werden.

Basierend auf dem Feedback der Spieler wollten wir sicherstellen, dass du dich immer noch in den Gebieten aufhalten willst, mit denen Dragonflight gestartet ist. Morgan Day

"Basierend auf dem Feedback der Spieler wollten wir sicherstellen, dass du dich immer noch in den Gebieten aufhalten willst, mit denen Dragonflight gestartet ist. Sie sind episch, sie sind wunderschön und wir hatten das Gefühl, dass wir diesen Orten noch mehr Inhalt hinzufügen können", sagt Day.

Der feurige, inkarnierte Proto-Drache Fyrakk, der Hauptgegner des Patches, wird Angriffe auf die bestehenden Gebiete von Dragonflight starten, sobald er von den Lavatümpeln der Zaralekhöhle aus gestärkt wird, und viele der öffentlichen Events in der Welt erhalten ebenfalls ein Update, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Höhle. In einer separaten Story-Kampagne wird auch der Blaue Drachenschwarm auf der Oberfläche der Dracheninseln zu sehen sein.

Aber eine ganz neue Zone wird die sorgfältig kartografierte zusammenhängende Landmasse stören, die sich so gut in den Spielablauf von Dragonflight einfügt? Laut Day hat das Team das schon im Griff: "Auch wenn es sich um eine unterirdische Höhle handelt, ist die neue Zone eigentlich ein zusammenhängender Raum, den du von verschiedenen Orten auf den Dracheninseln aus erreichen kannst. Du kannst mit deinem Drachen direkt in die Zaralekhöhle fliegen, ganz ohne Ladebalken. Wir wollten sicherstellen, dass es sich wie eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Dracheninseln anfühlt und nicht wie etwas, das sie ersetzt."

Wir werden auf unseren Drachen zwischen Stalaktiten und Kristallhöhlen gleiten, Drachenglyphen sammeln, um unsere Drachenreitfertigkeit mit neuen Fähigkeiten zu verstärken, und sogar einen brandneuen Schlangendrachen zum Reiten entdecken.

Die Geschichte der Drachen

Im Vergleich zur jüngeren Geschichte von WoW wurde die Geschichte in dieser Erweiterung in eine andere Richtung gelenkt. In Dragonflight gibt es zwar immer noch die übliche böse Gruppe von Feinden mit den traditionellen pantomimischen Gefahren, aber es gibt auch einen erfrischend neuen Fokus auf die Welt selbst. Es geht darum, die Welt zu erforschen, die Geschichten kleinerer Charaktere zu erzählen und die Legende der Dracheninseln weiterzuentwickeln, anstatt eilig zwischen riesigen, oft nervtötenden Handlungssträngen hin und her zu springen. Blizzard hat ausdrücklich erklärt, dass dies auch in Version 10.1 so bleiben wird.

Die Spieler haben sich in der Vergangenheit über die Zeitverschiebung in World of Warcraft beklagt, vor allem bei den Story-Inhalten. Die Wartezeit von einer Woche, um das nächste kleine Kapitel einer sich entwickelnden Geschichte freizuschalten, nahm ihnen oft die Lust an der Geschichte. Das aktualisierte Rufsystem – eine neue Herangehensweise an den Rufgrind in World of Warcraft – hat es Blizzard ermöglicht, einige Quests an den Ruf zu koppeln, so dass diese Story-Vignetten nicht nur gut über einen Patch-Zyklus verteilt sind, sondern die Spieler auch gezielt die Fraktion auswählen können, über die sie mehr erfahren möchten. Wird dies in 10.1 fortgesetzt?

"In Shadowlands hatten wir etwas Neues ausprobiert, indem wir durch Ruf verschiedene Questkapitel freigeschaltet haben, aber die verschiedenen Rufpfade in Dragonflight geben den Spielern viel mehr Entscheidungsfreiheit darüber, wie sie sich auf die verschiedenen Gruppen einlassen wollten und welche Belohnungen sie dafür erhalten", sagt Narrative Director Steve Danuser.

"Wir haben eine neue Ruhmstufe in der Zaralekhöhle mit den Niffin – niedliche Maulwurfsmenschen, die klein, aber mächtig sind. Außerdem lebt ein abenteuerlicher Geist in ihren kleinen Körpern und sie besitzen alle einen riesigen Schnauzer. Aber mit diesem Update werden wir einige Inhalte haben, die sich wöchentlich entfalten. Das liegt zum Teil daran, dass es sinnvoll ist, die Freischaltung eines Schlachtzugs zeitlich zu begrenzen, anstatt sie an etwas zu binden, das der Spieler tut. Wir versuchen, Entscheidungen zu treffen, die am besten zum Gefühl eines Updates passen, und die richtige Kadenz kann für einen Patch anders sein als für eine ganze Erweiterung."

Von den blauen und schwarzen Drachenschwärmen werden wir in 10.1 am meisten hören – mit der Geschichte rund um den neuen Schlachtzug Aberrus, dem Schattentiegel, der sich darauf konzentriert, wie Neltharion in Ungnade gefallen ist. Auch die Ausrüstung ist auf die Ästhetik des schwarzen Drachenschwarms ausgerichtet.

Dragonflight war bisher ein Hit bei den Spielern und mit der überraschenden Ankündigung, dass fraktionsübergreifende Gilden bereits am ersten Tag des neuen Patches freigeschaltet werden, scheint Blizzard in 10.1 noch mehr Gefallen daran zu finden. Zusammen mit weiteren neuen UI-Updates und der Zusage, die Auswirkungen von Affixen auf die Mythic+ Rotation in Saison 2 genau unter die Lupe zu nehmen, scheint das Team auf dem richtigen Weg zu sein, diese Erweiterung zu einer Art Renaissance für World of Warcraft zu machen. Hoffen wir, dass die neuen Features von 10.1 zu einer ohnehin schon erfrischenden Wiederbelebung von WoW beitragen.