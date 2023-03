WoW Patch 10.1 "Glut von Neltharion" wird offiziell enthüllt

Der Name vom ersten großen WoW Patch ist nun bekannt. Das neue Inhaltsupdate von World of Warcraft: Dragonflight wird den Namen "Glut von Neltharion" tragen und dich in den tiefen Untergrund der Dracheninseln führen. Innerhalb dieser Tiefen befindet sich die Zaralekhöhle – ein riesiges und weitläufiges Gebiet, dessen Ausmaß laut Blizzard sogar Zereth Mortis (Shadowlands) übertreffen soll. Neben des neuen Areals gibt es selbstverständlich wie in jedem anderen WoW Patch auch hier eine neue Season, neue Events und auch eine neue Ruhmfraktion. Das wichtigste haben wir für dich weiter unten zusammengefasst.

WoW Patch 10.1: Das steckt drin

Dreh- und Angelpunkt des neuen Inhaltsupdates ist das neue unterirdische Gebiet, das als die Zaralekhöhle bezeichnet wird. Über drei verschiedene Eingänge kann das neue Areal betreten werden. Innerhalb der riesigen Felsgrotte befindet sich der neue Raid "Aberrus, der Schattentiegel".



Hierbei handelt es sich um ein geheimes Labor in den Tiefen der Zaralekhöhle, in welchem Neltharion nicht nur die Drathyr erschuf, sondern auch dem Flüstern der Alten Götter erlag. In diesem Raid wird es insgesamt neun Boss-Encounter geben, darunter auch Schuppenkommandant Sarkareth, dessen Streitkräfte das Vermächtnis der Dracthyr für sich beanspruchen wollen. Wie auch schon beim Gewölbe der Inkarnationen, wird auch Aberrus am Veröffentlichungsdatum auf allen Schwierigkeitsstufen gleichzeitig freigegeben, während sich der LFR in den folgenden Wochen nach Release Flügel für Flügel öffnet.



Neben des neuen Raids gibt es außerdem eine neu gemischte Rotation der Mythic+ Dungeons. Die bisherigen acht werden also mit acht anderen ersetzt. Vier von diesen sind allerdings Instanzen aus vergangenen Addons, um die Rotation von M+ mit neuen Herausforderungen auf Trab zu halten:

Brackenfellhöhle

Hallen der Infusion

Uldaman: Vermächtnis von Tyr

Neltharus

Freihafen (Battle for Azeroth)

Der Tiefenpfuhl (Battle for Azeroth)

Neltharions Hort (Legion)

Der Vortexgipfel (Cataclysm)

Selbstverständlich darfst du deine Reitdrachen mit in die Zaralekhöhle nehmen und bekommst dort sogar im Laufe deines Abenteuers einen weiteren geschenkt. Darüber hinaus wird es neue Glyphen und Fähigkeiten für das Drachenreiten geben, die es freizuschalten gilt. Auch neue Drachenrennen werden dich im neuen Inhaltsupdate von WoW: Dragonflight erwarten.



Darüber hinaus gibt es jede Menge neue Kampagnen- und Nebenquests in der Zaralekhöhle zu erledigen. Neben der Geschichte von Neltharion und den Primalisten, gibt es nun auch eine Fortsetzung zur Lore des blauen Drachenschwarms und Tyrs Erneuerung. Die Bewohner der Zaralekhöhle stellen übrigens die neue Ruhmfraktion dar. Welche Belohnungen du bei diesen freischalten kannst, steht allerdings noch nicht fest.



Weitere Neuerungen sind außerdem fraktionsübergreifende Gilden, Updates für das Gruppen- und Schlachtzug-Interface sowie ein verbessertes Questtracking-System. Und wie immer, darf man selbstverständlich auch mit entsprechenden Klassenanpassungen rechnen.

WoW Patch 10.0.7 erscheint am 22. März

Noch bevor das große Inhaltsupdate "Glut von Neltharion" startet, gibt es bereits am 22. März einen kleinen Patch, der es Spielern ermöglicht, die Verbotene Insel erstmals zu bereisen. Unter anderem wird mit diesem Update die neue Fraktion "Winterpelzfurbolgs" eingeführt, mit denen du dich nur unterhalten kannst, wenn du ihre Sprache gelernt und ihr Vertrauen gewonnen hast. Außerdem können nun auch Worgen, Goblins und Lichtgeschmiedete Draenei den Weg des Mönchs gehen.



Weiterer Inhalt ist eine Questreihe, in welcher Baine Bluthuf im Mittelpunkt steht. Er ist in die Ebenen von Ohn’ahra gereist, um einen alten Freund aufzuspüren, der verschwunden ist. Baine bestand allerdings darauf, diese Reise komplett allein anzutreten. Mayla Hochberg sorgt sich um ihn, weswegen sie dich um Hilfe bittet.



