Overwatch 2: Kooperation mit One-Punch Man enthüllt seltsame Lore

Blizzard hat den dritten Overwatch 2 x One-Punch Man Kollaborationsskin angekündigt. Als Teil der von Season 3 bekommt das Spiel seine erste popkulturelle Zusammenarbeit mit der Manga- und Anime-Sensation One-Punch Man. Wir kennen bereits den Saitama-Skin von Doomfist und den Mumen-Rider-Skin von Soldier 76, aber jetzt wissen wir von einem dritten.

Xbox Wire (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet über den neuesten Skin, der den Fans im Rahmen der Zusammenarbeit zur Verfügung steht: Tatsumaki Kiriko. Dieser Skin wird vom 7. März bis zum 6. April in Overwatch 2 als Teil eines Bundles für 2.100 Münzen (~19,99€) erhältlich sein.

Kanonische Anime-Fans in Overwatch?

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Diese Skins sind nicht nur ein toller Fanservice für alle, die das Spiel spielen und den Anime mögen, sondern sie sind auch ein kleiner Einblick in das Privatleben der Helden von Overwatch 2 und ein seltsamer Teil der Geschichte, den man so nicht erwartet hätte.

"Unsere Helden kennen den Anime und sind auch Fans. Und sie verkleiden sich als die Helden. Wenn du Doomfist im Saitama-Outfit siehst, ist auch er ein Fan", sagt Dion Rogers ,Art Director von Overwatch 2, in einem Interview mit Xbox Wire. "

Das eröffnet eine neue Welt der Möglichkeiten, denn Soldier 76, Doomfist und Kiriko sind jetzt kanonische Fans von One-Punch Man. Was, wenn Reaper ein Fan von Sailor Moon ist? Oder vielleicht schaut Winston zwischen den Missionen Bridgerton? Unabhängig davon, was unsere Helden in ihrer Freizeit machen, bedeutet diese Zusammenarbeit, dass wir endlich mehr über sie außerhalb des Schlachtfelds erfahren.

Können wir mit noch mehr rechnen?

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Da Overwatch 2 einen saisonalen Rhythmus hat, sollten wir weitere Kollaborationen erwarten, die mit dem saisonalen Thema zusammenhängen oder eine weitere Ebene hinzufügen. "Wir wollen auf jeden Fall im Laufe der Zeit mehr Kooperationen eingehen, aber nur bei der richtigen Gelegenheit, denn es hat lange gedauert, bis wir so weit waren", sagt Rodgers.

Das bedeutet hoffentlich, dass Fans des Spiels eines Tages ihre Lieblingsreferenz aus der Popkultur in Overwatch 2 wiederfinden werden. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so lange auf weitere Kollaborationen warten, denn es gibt bereits einige Ideen in der Schublade. "Dragon Ball – das ist eine davon. Aber auch mit Street Fighter würden wir gerne zusammenarbeiten", sagt Rogers. Overwatch 2 wird uns auf alle Fälle noch einige Zeit erhalten bleiben. Also gibt es keinen Grund, warum wir nicht beides haben können, wenn wir so viel Zeit haben.

Vielleicht geht es mit der Season 3 und dem zukünftigen Content von Overwatch 2 endlich in eine positive Richtung. Sofern dich interessiert, warum wir oftmals nicht so wirklich von begeistert vom Online-Shooter sind, kannst du dir unser Feature zum Kampf um den Olymp in Overwatch 2 durchlesen.