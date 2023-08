Wir kennen den Preis der neuen Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer – und sie werden kein Schnäppchen ...

Wenn es um hochwertige Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung geht, hat die QuietComfort-Reihe von Bose bereits einen beachtlichen Ruf erworben. Egal ob nun die QuietComfort Earbuds oder aber eine von zahlreichen Over-Ear-Varianten: Bose ist inzwischen beinahe schon ein Qualitätsgarant!

Eben deswegen brodelt indessen die Gerüchteküche besonders stark, denn anscheinend stehen zwei neue QuietComfort Over-Ear-Modelle und eine Kollektion von QuietComfort Ohrhörern in den Startlöchern. Das Highlight: Zwei hiervon sollen gar das Prädikat "Ultra" tragen!

Das erste neue Over-Ear-Modell wird voraussichtlich schlichtweg als "Bose QuietComfort Headphones" vorgestellt – eine kluge Wahl, um die zunehmend verwirrenden Nummerierungen allmählich zu umgehen. Und ja, das Leck hat sogar schon Farbvarianten und Preise für alle drei Modelle parat.

Die Non-Ultra-Varianten sollen in den Farben Schwarz, Wolkenweiß und Zypressengrün auf den Markt kommen – Einstiegspreis 399,95 Euro!

Wenn dir das aber noch nicht luxuriös genug ist, darfst du dich auch auf gleich zwei (vermeintliche) Ultra-Modelle gefasst machen: Die Bose QuietComfort Ultra Over-Ears werden in hierbei in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein und gemäß dem Leak 499,95 Euro kosten. Hiermit kratzen sie also gar schon am Preisniveau der unverschämt hochpreisigen AirPods Max, auch wenn es natürlich noch immer Alternativen wie die Bowers & Wilkins PX8 gibt, die das Ganze toppen können ...

Das dritte und letzte Modell, die Bose QuietComfort Ultra Earbuds, ist aber schließlich mein Highlight, wo sie doch das Erbe der QuietComfort Earbuds II antreten werden, die noch immer zu den beliebtesten und besten Ohrhöhern (mit ANC) im Jahr 2023 zählen! Einziger Wermutstropfen: Auch hier musst du tief in die Tasche greifen, denn die neuen Bose-Ohrhörer sind mit 349,95 Euro alles andere als erschwinglich!

In jedem Fall dürfte sich aber ein detaillierter Blick nach Release lohnen, um zu sehen, ob Bose einmal mehr seine Magie zur Gänze hat wirken können.

Qualität hat ihren Preis

Bose ist gewissermaßen berüchtigt für sein gehobenes Preissegment, besonders wenn es um die High-End-Kopfhörer und Ohrhörer des Unternehmens geht. Doch selbst für Bose-Fans könnten die angedeuteten Preise dieser kommenden Modelle als Wucht empfunden werden. An diesem Punkt würden wir normalerweise Upgrades erwarten, die den Preis rechtfertigen – so wie wählbare Abstufungen für die Geräuschunterdrückung, ganz wie bei den Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Multipoint-Konnektivität, Bluetooth 5.2 mit der Möglichkeit für Auracast und LE Audio, Unterstützung für hochauflösende Audioformate, möglicherweise auch eine räumliche Audiooption und eine IP-Klassifizierung für Staub- und Wasserschutz – das alles sind Features, die den Kostenrahmen der Luxus-Ohrhörer möglicherweise rechtfertigen könnten.

Doch was wir konkret über die Spezifikationen dieser angedeuteten "Ultra"-Angebote wissen, ist ... nicht viel.

Ein Leak im Februar von Twitter/X-Nutzerin Kamila Wojciechowska, die von vielen auch als "X" bezeichnet wird, präsentierte ein mutmaßliches Rendering des QuietComfort Ultra. Hier war ein USB-C-Eingang auf der rechten Hörmuschel zu sehen, begleitet von zwei Tasten auf der linken Seite. Zudem wurde das Bild "als Reaktion auf einen Bericht des Urheberrechtsinhabers" entfernt, was auf eine mögliche Echtheit hindeuten könnte.

Dennoch handelt es sich bei all den bisher besprochenen Infos natürlich noch immer nur um inoffizielle Quellen, die entsprechend mit dem nötigen Maß an Vorsicht zu genießen sind. Ich warte deswegen lieber noch etwas geduldiger, aber gleichermaßen hoffnungsvoll auf verlässlichere Details und halte dich natürlich auf dem Laufenden, sollte sich hier alsbald mehr tun. Bis dahin heißt es weiter: Abwarten und Tee trinken ... wie so häufig eben.

Du willst nicht länger auf die besten Earbuds in 2023 warten? Musst du auch nicht. Denn wie Kollege Michael bereits klarmachte, sind selbige in Form der Technics EAH-AZ80 längst erschienen! Jetz reinlesen und selbst ein Bild davon machen