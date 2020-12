Læk: Sådan ser de tre nye Samsung Galaxy S21 ud

A leak clip of the Samsung Galaxy S21

Samsung har endnu ikke officielt afsløret sin kommende Galaxy S21-familie af smartphones i flagskibsklassen, men der har der været masser af lækager og rygter om de kommende telefoner. Nu har vi så fået, hvad der ser ud til at være officielle teasere for dem.

Android Police har fået fat i tre officielt udseende teaservideoer, hvilket giver os vores bedste smugkig på Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra til dato.

Selvom de lækkede teasere ikke viser nogen af telefonerne i fuldt omfang, giver de et meget klart kig på hvert bagside kamera og glimt på deres skærme, hvilket bekræfter designene i tidligere læk og billeder.

De korte Samsung Galaxy S21- og S21 Plus-teasere viser to tilsyneladende identiske mobiler (som næsten helt sikkert har forskellige størrelse og batterikapacitet, når de endelig frigives) samt en smuk ny tofarvet model, der efter sigende kaldes Phantom Violet.

Begge smartphones har en flad skærm, et centreret selfie-kamera og et bageste tredobbelt kamera med en næsten flad ramme.

Den tofarvede farve er den største nyhed fra denne lækage, og det er et dristigt designvalg fra virksomheden. Den ser eksklusiv ud i den korte Galaxy S21 Plus-teaser, du kan se nedenfor.

Designet af Galaxy S21 Ultra skiller sig ud. Hvis denne teaser er officiel, tyder det på, at den har en buet skærm med et centreret selfie-kamera og et firedobbelt kamera bagpå.

Denne teaser giver os ingen klar idé om de specifikationer, vi kan forvente, men andre rapporter antyder, at det bliver et 108 MP hovedkamera, en 10MP periskop-teleobjektiv, et ekstra 10MP teleobjektiv og et 12MP ultra vidvinkel

En anden formodet tilføjelse er en laser-autofokus-sensor, der siges at erstatte Galaxy S20 Ultras ToF-sensor. Ud fra de her klip ser det ud som om, det hele er på bagsiden.

Desværre viser teaseren ikke nok af Galaxy S21 Ultra til at bekræfte et rygte, der peger i retning af at den kommende smartphone får en S-pen. Det betyder, at vi må vente til Samsungs forventede afsløring 14. januar 2021.

Vi har set flere billeder af Galaxy S21 fra andre kilder i tidligere læk, så nu begynder vi at få et klart billede af, hvad vi kan forvente.

Du kan se et sammenklip af videoerne i tweetet fra IceUniverse.

