Alt om Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus kan se ud som Galaxy S20 Plus (herover)

Ifølge det sydkoreanske selskab er lanceringsdatoen for Samsung Galaxy S21 den 14. januar, og det betyder, at udgivelsesdatoen sandsynligvis vil være slutningen af denne måned.

Samsungs flagskibsmodeller for 2021, er en måned tidligere på den end normalt, og det er gode nyheder for alle, der vil have en funklende ny mobil at prale af fra starten af året. Det betyder også, at der har været mange læk om S21-serien, så vi ved en masse.

Det er en stor nyhed, fordi de nuværende Samsung-flagskibe topper vores liste over de bedste mobiler. Og vi kan godt tillade os at gå ud fra, at S21'erne bliver endnu bedre.

De kommer angiveligt til at koste omtrent det samme som sidste års modeller.

Det er meget sigende for lækagerne, at vi allerede nu ved, hvilke farver de Galaxy S21 og de andre får.

Herunder går vi i dybden med alt det, der er værd at vide om Samsung Galaxy S21. I bunden af artiklen kan du få et overblik over, om det er værd at opgradere hvis du har S20.

Vigtige detaljer om Samsung S21

Skåret ind til benet

Hvad er det? Samsungs næste flagskibsmodel, der afløser Galaxy S20

Samsungs næste flagskibsmodel, der afløser Galaxy S20 Hvornår kommer den? Lanceringen er 14. januar 2020.Ifølge rygter er den at finde på markedet fra 22. eller 29. januar

Lanceringen er 14. januar 2020.Ifølge rygter er den at finde på markedet fra 22. eller 29. januar Hvad koster den? Prisen for billigste model er formentlig omkring 7.000 kr. (uden abonnement)

Samsung Galaxy S21 lancering og pris

Samsung Galaxy S21 lanceringsdato

Rygterne vil vide, at Samsung Galaxy S21 kommer på markedet den 22. eller 29. januar. Normalt får vi nye Samsung-mobiler præsenteret i februar, som så kan købes fra marts.

Vi ved med sikkerhed, at præsentationen finder sted torsdag den 14. januar. Det er datoen for den første af årets halvårlige pressekonferencer, og måske får vi også Bluetooth-trackeren Galaxy SmartTag at se.

En Samsung-butik i Indien har afsløret, at Galaxy S21 sælges fra 29. januar i Indien, men at de kommer på gaden i store dele af verden inden 22. januar. Andre uofficielle meldinger har lydt på præsentation 14. januar, forudbestillinger samme dag frem til 29. januar, hvor de kommer på gaden.

Telefonen er gået gennem certificeringsprocessen hos Bureau of Indian Standards (BIS) en måned tidligere end normalt. Det tyder på en lancering i januar. Hvis det passer, bliver det tidligste lancering for en Samsung Galaxy S flagskibsmobil nogensinde. Også i forbindelse med et system til at registrere interesse i modellerne har vi hørt om, at de sættes til salg 29. januar.

Det er som nævnt noget tidligere på året end sædvanligt.

Samsung Galaxy S20-serien er dyr (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 pris

Noget tyder på, at S21 koster ca. det samme som forgængeren for standardmodellen. En trofærdig kilder peger på, at S21 Plus og Ultra vil komme til at koste betydeligt mere.

Det koranske website Naver mener dog, at prisen bliver billigere end sidste års modeller. Om det passer finder vi ud af 14. januar.

Der har også været læk, hvor vi har set priserne i euro. Her starter priserne fra € 849 (ca. 6.300 kr.)

Det hører dog også med, at den danske moms og de danske afgifter gør det svært at forudse de danske priser.

Samsung S21 specifikationer: Hvilken er den rigtige for dig?

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra: Hvilken skal du vælge?

Vi har lagt alle de vigtigste informationer fra forskellige læk indtil nu (vi går dem igennem punkt for punkt senere i den her artikel) og samlet dem i et skema for at give dig et overblik.

Som det meste andet i denne artikel bygger det på rygter, så det skal selvfølgelig tages med et gran salt.

Specifikationer: Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra Specifikationer Samsung S21 Samsung S21 Plus Samsung S21 Ultra Skærm 6,2" Fuld HD+ 6,7" Fuld HD+ 6,8" WQHD+ Opdateringshastighed 120 Hz 120 Hz 120 Hz adaptiv Størrelse 151.7 x 71.2 x 7.9 mm. 161.4 x 75.6 x 7.8 mm. 165.1 x 75.6 x 8.9 mm. Vægt 171 g. 202 g. 220 g. Farver Violet, Pink, Grå og Hvis Sølv, Sort og Violet Sort og Sølv Chipsæt (USA) Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Chipsæt (Danmark) Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100 RAM 8GB 8GB - Kameraer Ultra wide: 12MP Main: 12MP Telephoto: 64MP Ultra wide: 12MP Main: 12MP Telephoto: 64MP Ultra wide: 12MP Main: 108MP 3X Optical: 10MP 10X Optical: 10MP Software One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 S Pen? Usandsynligt Usandsynligt Ja, men det er uklart Batterikapacitet 4,000mAh 4,800mAh 5,000mAh Oplader? Usandsynligt Usandsynligt Usandsynligt

Nu kan vi fortælle dig om alle de enkelte elementer, som vi forventer at se Samsung Galaxy S21-serien have, når de nye håndsæt ankommer.

Samsung Galaxy S21 design og skærm

Samsung Galaxy S21 design og skærm

Samsung Galaxy S21-rygterne vælter ind, og vi har nu en video af Plus-modellen i aktion: du kan se hele telefonens design, fronten og bagsiden samt hastigheden på softwaregrænsefladen.

Telefonen er så hurtig og så responsiv, som du kunne forvente, selvom der ikke er noget tegn på en S Pen-stylus i dette klip. Stylus-support forventes at være en eksklusiv funktion til Ultra-modellen.

I et andet læk har vi også set, hvad der tilsyneladende er en pressegengivelse af Samsung Galaxy S21, som du kan se nedenfor med et design, der ligner S20.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

En af de største læk indtil videre endnu afslørede Samsungs eget teaserklip af de tre telefoner.

Du kan se klippet af Galaxy S21 Plus nedenfor, og det giver os et klart billede af, hvad vi kan forvente af kameraet. Det teaser også med et tofarvet farvedesign med et guldkamera og lilla krop. Videolækket af den almindelige Galaxy S21 ser identisk ud, så vi har ikke inkluderet det.

Det ser også ud til at vise en flad skærm på Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus, hvilket stemmer overens med et tidligere rygte fra IceUniverse.

Lækket teaser af Galaxy S21 Plus (Image credit: Android Police)

Klippet af Galaxy S21 Ultra - som du kan se nedenfor - viser telefonen i sort med en større kamerablok og en buet skærm.

Vi vil komme ind på, hvad vi forventer af kameraet i afsnitte nedenfor, men vi forventer, at S21 Ultra er et større og kraftigere håndsæt, der kan mere end S21 og S21 Plus.

Lækket af Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Android Police)

Du kan få et mere fuldstændigt kig på Galaxy S21 fra @OnLeaks. Disse gengivelser viser et frontdesign der er meget lig Galaxy S20, men et bagkamera der er blevet moderniseret for at skabe en omslagseffekt over telefonens hjørne.

Det er en ret dramatisk ændring, selvom tegnene var der i udviklingen af Galaxy S20 og derefter Note 20-håndsættene. Skærmstørrelsen på standardmodellen siges at være 6,2 tommer, og skærmen vil tilsyneladende være flad, hvilket andre læk har antydet. Dimensioner vil tilsyneladende være 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm.

Gengivelserne ser ud til at udelukke tidligere rygter om, at telefonen muligvis har et skærmkamera, selvom Samsung tilsyneladende undersøger gennemførligheden. Det lader til, at teknologien måske ikke er klar.

Billede 1 af 3 (Image credit: @OnLeaks) Billede 2 af 3 (Image credit: @OnLeaks) Billede 3 af 3 (Image credit: @OnLeaks)

Et billede af Galaxy S21-kamerabump taget inde fra en fabrik bakker disse gengivelser op, da det er nøjagtig den samme form som modulet, der er vist på billederne ovenfor. Dette får det til at virke meget sandsynligt, at gengivelserne er retvisende.

Den samme kilde, der leverede de tidligere Galaxy S21-billeder, lækkede også gengivelser af Samsung Galaxy S21 Ultra, hvoraf det ene kan ses nedenfor.

Dette vises med en buet skærm på tilsyneladende omkring 6,7 til 6,9 tommer og en meget større kamerablok end standard S21, der indeholder fire linser og en blitz. På baggrund af de seneste rygter vil skærmstørrelsen tilsyneladende være 6,8 tommer.

Dimensionerne er omkring 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, og der er et kamera til selfies på forsiden, men ingen plads til en S Pen, på trods af nogle andre læk, der antyder, at Samsungs stylus muligvis understøttes.

Sådan ser Samsung Galaxy S21 Ultra muligvis ud (Image credit: @OnLeaks / Voice)

Vi har også nu set, hvad der tilsyneladende er lækkede officielle marketingbilleder af Samsung Galaxy S21 Ultra i sorte og hvide nuancer, hvoraf den ene kan ses nedenfor.

Disse ligner meget vores billede-læk ovenfor, så dette er næsten helt sikkert designet. Bemærk, at mens skærmen ser ud til at være buet, fremgår det tydeligt af disse billeder, at kurven er meget mindre end på nogle tidligere Samsung-håndsæt.

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020

Fra en anden kilde så vi også set Samsung Galaxy S21 Plus gengivelser, der passer til de billeder, vi har set af de andre enheder. Og vi har set billeder, der tilsyneladende viser enten Samsung Galaxy S21 eller S21 Plus i en boks, og hvor kameraets design er overraskende mindre kønt.

Et andet læk har i mellemtiden vist, hvordan S21 Plus- og S21 Ultra-enhederne ser ud i det virkelige liv, men desværre er dette begrænset til kun bagsiden af enhederne. Alligevel svarer det til det, vi ser andre steder.

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64December 7, 2020

Et andet læk af designet viser ikke den endelige version af enhederne, men det viser i stedet gengivelser, der er baseret på oplysninger direkte lækket fra kilder hos Samsung om, hvad man kan forvente af designet.

Du kan se disse nedenfor. De blev lagt på nettet af LetsGoDigital og er udarbjdet deres interne designer Giuseppe Spinelli.

Disse er beregnet til at vise elementer i designet, der er lækket gennem kilder, så forvent ikke, at dette er telefonens endelige udseende. Snarere viser vi dig disse som en smagsprøve på, hvad du kan forvente.

Billede 1 af 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli) Billede 2 af 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli)

Vi fik endelig endnu et rigtigt billede afen påstået S21 Plus-model viabilleder, der blev tweeteret af lækkeren Mauri QHD, som viste lækkede fotos af forsiden og bagsiden, hvilket gav os vores første glimt af skæmen i virkeligheden ... og den ser ikke ud til at have buede kanter. Formentlig vil standard S21 se ud på samme måde, hvilket betyder, at vi muligvis siger farvel til vandfaldskurver - eller de er så små, at vi næppe kan se dem:

S21+ ?i never leak images,but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlThDecember 29, 2020

Endelig med hensyn til skærmstørrelser har Android Police delt en lang række specifikationer om de tre telefoner, der kommer i serien. De hævder, at vi får en 6,2-tommer Galaxy S21, en 6,7-tommer Galaxy S21 Plus og en 6,8 -inch Galaxy S21 Ultra.

De siges også alle at have en 120Hz opdateringshastighed, hvor S21 Ultra har en adaptiv opdateringshastighed, der automatisk kan justeres efter behov. Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus har tilsyneladende en FHD + -opløsning, mens Galaxy S21 Ultra siges at være WQHD +.

Samsung Galaxy S21 farver

Samsung Galaxy S21 farver

Hvad angår farverne, har vi hørt, at telefonerne kunne komme i sorte, hvide, grå, sølv, violette og lyserøde nuancer. Kilden oplyse ikke, hvilke modeller der vil være tilgængelige i hvilke farver, men et yderligere læk - den Android Police-historie, vi har nævnt ovenfor - har foreslået de præcise farver, du kan forvente.

Samsung S21: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray og Phantom White

Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray og Phantom White Samsung S21 Plus: Phantom Silver, Phantom Black og Phantom Violet

Phantom Silver, Phantom Black og Phantom Violet Samsung S21 Ultra: Phantom Black og Phantom Silver

Det stemmer meget godt overens med to andre læk, der tilføjer, at du derudover kan få Galaxy S21 Plus i lyserød.

Vi har en god idé om, hvordan disse farver vil se ud takket være en række læk. Mange af dem kan ses ovenfor, men tweeten nedenfor inkluderer et klart kig på fire af nuancerne.

Samsung Galaxy S21 5G Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey & Phantom White Official High Quality Renders (Watermark-less)Beautiful IMO. Great way to use the camera bump and frame for a dual tone finish. #Samsung #GalaxyS21 #GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wG18Y9uJvvDecember 17, 2020

Du skal dog væreklar over, at alle farverne sandsynligvis ikke alle vil være tilgængelige i alle regioner, og du kan forvente, at Samsung vil komme med yderligere nuancer i de kommende måneder efter frigivelsen i forskellige territorier. Det betyder, at hvis du er villig til at vente, er det sandsynligt, at du får flere valgmuligheder i det lange løb.

Samsung Galaxy S21 kamera og batteri

Samsung Galaxy S21 kamera og batteri

Kilder, der taler med Android Police, siger, at vi får et 64MP + 12MP + 12MP bagkamera på S21 og S21 Plus, mens vi tilsyneladende får et 108MP + 12MP + 10MP + 10MP array på S21 Ultra. Vi har nu hørt omtale af denne kamerakonfiguration på S21 Ultra flere gange.

Et andet læk siger ligeledes, at Samsung Galaxy S21 Ultra vil have fire baglukkere med et 108MP som hovedkameraet, sammen med et 40MP frontkamera.

Et tidligere rygte antyder også, at Samsung Galaxy S21 Ultra vil have et 108MP kamera (ligesom S20 Ultra), men med en ny og sandsynligvis forbedret billedsensor.

Og endnu et Samsung Galaxy S21 Ultra kameralæk har sagt nogenlunde det samme. Enheden har tilsyneladende et 108MP hoved-, 12MP ultrabredt og 40MP selfie-kamera, ligesom S20 Ultra, men med to zoomlinser i stedet for en og ingen ToF-sensor. Disse zoomkameraer siges at muliggøre 3x og 5x optisk zoom - men andre steder har vi hørt tale om 10x optisk zoom.

108MP-rygten er gentaget et par gange, og nogle rygter siger, at det kunne være en forbedret sensor i forhold til tidligere.

Lyder som om S21 Ultra-kameraerne er helt på plads? Nå, det er måske ikke så enkelt endda. Vi har også hørt, at Samsung arbejder på et 150MP kamera til smartphones, der kan kombinere ni pixels til en, til 16MP skud, der kan tage meget lys.

Vi vil dog tage denne påstand med et gram salt, da kilden ikke har et track-record, og selvom Samsung arbejder på det kamera, garanterer det ikke, at vi ser det i Galaxy S21-serien .

Når det er sagt, er påstanden om et 150MP hovedkamera dukket op igen, med en anden kilde, der tilføjede, at den kunne komme sammen med et 64MP telefoto, 16MP ultrabredt og 12MP makrokamera plus en dybdesensor til i alt fem sensorer. Alligevel er 108MP-opsætningen lækket meget oftere, så det er vores bedste bud for nu.

Andetsteds har vi hørt, at Samsung Galaxy S21-serien dropper time-of-flight (ToF) -sensoren, som Galaxy S20 havde. Tilsyneladende skrinlægger Samsung teknologien, indtil den har en sensor, der kan konkurrere med den, Apple bruger.

På den anden side har vi nu set et Samsung-patent på en ToF-sensor - tidligere brugte virksomheden Sony-fremstillede sensorer, men dette antyder dog, at de bygger deres egen i stedet for at droppe dem helt. I så fald kan sensoren bruges til ansigtsgenkendelse, bokeh-effekter eller augmented reality-funktioner. Selvfølgelig betyder eksistensen af ​​et patent ikke, at sensoren vil være klar i tide til Galaxy S21-serien.

Der er også et Samsung-patent (nedenfor), der beskriver et smartphone-kameradesign med seks bagkamerasensorer. Dette vil omfatte fem vidvinkelformater og en telefoto, og hver linse kunne vippes individuelt, så de kunne pege i forskellige retninger.

Et eksempel på, hvordan ovenstående kan fungere (Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Det ville have en række potentielle anvendelsesmuligheder, lige fra tilføjelse af en bokeh-effekt til panoramaer, til potentielt forbedrede billeder og optagelser i svagt lys og HDR. Imidlertid har patentet ikke specifikt været knyttet til Galaxy S21, så det synes meget usandsynligt, at dette vil være en del af telefonerne, da det ikke er blevet rygtet.

På batterifronten hævder en kilde, at Galaxy S21 Ultra vil have et 5.000 mAh, hvilket sandsynligvis betyder, at de andre modeller vil have mindrer kapacitet end det. Faktisk har vi andre steder hørt, at Samsung Galaxy S21 kunne have et 4.000 mAh batteri, mens S21 Plus fik en 4.800 mAh.

Andetsteds antyder uofficielle rapporter, at S21-serien kan få en lille batterikapacitetsforøgelse sammenlignet med de tilsvarende S20-modeller - men vi bliver nødt til at vente og se, om dette generelt betyder bedre batterilevetid.

Et andet rygte, der er nået vores ører, er, at Samsung muligvis øger den hurtige opladningshastighed op til 65W - noget, som vi bestemt vil byde velkommen, selvom vi endnu ikke er sikre på, at vi vil se denne teknologi i Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 specs og funktioner

Samsung Galaxy S21 specifikationer og funktioner

Når det kommer til specifikationer, er det første, man bemærker, at forskellige dele af verden sandsynligvis vil få forskellige chipsæt. Baseret på erfaringer fra tidligere får de amerikanske købere sandsynligvis en model med Snapdragon 888 - det er et chipsæt, der blev afsløret i starten af ​​december, mens britiske og australske købere sandsynligvis får en Exynos-model.

Et benchmark - tilsyneladende for Samsung Galaxy S21 Plus - viser et Exynos 2100-chipsæt. Dets score er ikke særlig imponerende (men bestemt high-end), og det er opført sammen med kun 8 GB RAM.

Et andet Exynos 2100 resultat (denne gang for Samsung Galaxy S21 Ultra parret med 12 GB RAM) viser lignende scores som Exynos-resultatet ovenfor, så disse skuffende resultater kan godt være korrekte.

Når det er sagt, viser et nyere Exynos 2100-resultat fra december en meget, meget bedre score, så vi er usikre på, hvor stærkt det virkelig vil være.

Vi har også set et benchmark for Samsung Galaxy S21 Plus med et Snapdragon 888-chipsæt og 8 GB RAM. Dens score er bedre end nogle af Exynos-benchmarks ovenfor, men ikke bedre end den fra december.

Samsung Galaxy S20 Ultra fra 2020 (Image credit: Future)

For at gøre det hele lidt mere forvirrende har vi nu set et andet Galaxy S21-benchmark for en model, der bruger et Snapdragon 888-chipsæt. Det viste en ret dårlig score, så ingen version ser ud til at udmærke sig i benchmarks generelt.

Ud fra tidlige resultater så det ud til, at Snapdragon 888-modellen måske var den stærkeste af de to. Nyere resultater ser dog ud til at give Exynos overtaget, og leakeren @UniverseIce antyder også, at Exynos-versionen måske er den hurtigste af de to. Vi forventer dog, at begge chipsæt er meget kraftfulde.

Ældre læk inkluderede benchmarks, der antydede, at nogle versioner af Samsung Galaxy S21 ville bruge et nyt Exynos 1000-chipsæt med GPU-ydeevne, der er op til tre gange hurtigere end Snapdragon 865 - hvilket var det bedste Android-chipsæt, da dette lækkede.

Det forvirrer sagen, da de fleste læk taler om Exynos 2100, men det er sandsynligt, at de to chips er en og samme, bare med kilder, der har forskellige ideer om navnet. Exynos 2100 ser sandsynligvis ud til at være lanceringsnavnet under alle omstændigheder, da de fleste lækager peger på det, inklusive lækket fra en officiel Samsung-butik.

S20 kommer enten med Snapdragon 865 og Exynos 990. Det kommer an på, hvor du bor (Image credit: Future)

Med hensyn til lagerplads antyder en af ​​de seneste rygter, at det bliver 128 GB eller 256 GB til alle tre modeller, hvor Galaxy S21 Ultra også får en 512 GB, hvis du har råd.

Du kan godt tillade dig at forvente, at alle modellerne understøtter 5G. Hvad angår funktioner, har mange læk spekuleret i, at Samsung Galaxy S21 Ultra måske understøtter Samsungs S Pen-stylus (som Galaxy Note-serien), men det kan være, at du skal købe et ekstra case for at fastgøre den.

En kilde hævder, at han allerede nu har hørt fra en Samsung-ansat, at Galaxy S21 Ultra kommer til at understøtte S Pen-stylus.

I den endnu mere afslørende afdeling har chefen for Samsung Mobile, TM Roh, sagt "vi har også været opmærksomme på folks foretrukne aspekter af Galaxy Note-oplevelsen og er glade for at tilføje nogle af de mest elskede funktioner til andre enheder." Hverken S Pen eller S21 er nævnt, men det virker som de sandsynlige kandidater.

På en FCC-liste (Federal Communications Commission) for en telefon, der menes at være Samsung Galaxy S21 Ultra, optræder sågar en henvisning til S Pen sammen med understøttelse af en form for svævefunktion - hvor du kan interagere med skærmen uden at røre ved den. FCC er et officielt amerikansk regeringsorgan, så vi forventer, at dets oplysninger er korrekte.

Derudover har vi har hørt påstande om, at Samsung har bestilt skærmkomponenter til Galaxy S21 Ultra, der er nødvendige for, at S Pen fungerer. Så det er så godt som sikkert, at S Pen kommer til S21 Ultra - selvom den muligvis sælges separat.

En funktion, der ser ud til at blive droppet med i ​​Galaxy S21, er muligheden for at udvide lagerpladsen med et hukommelseskort. Så vi anbefaler at købe en model med nok plads indbygget.