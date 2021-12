Horizon Forbidden West udgivelsesdato, trailer, nyheder og rygter

Horizon Forbidden West har cementeret sig selv som en af de mest ventede eksklusive spil til PS5, og udgivelsesdatoen i februar 2022 nærmer sig dag for dag.

Spillet bliver udgivet på både PS5 og PS4, og var oprindeligt planlagt til at blive lanceret i 2021, men det blev bekræftet under Gamescom 2021, at det bliver skubbet til den 18. februar 2022.

Efterfølgeren til 2017's anmelderroste Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West fortsætter historien om hovedpersonen Aloy. Denne gang tager hun til det vestlige USA på en mission for at stoppe en mystisk trussel, der kun er kendt som Red Blight.

I forlængelse af Zero Dawn vil spillet byde på en stor åben verden fyldt med maskiner, gadgets og våben, du kan opdage. Nye aktiviteter omfatter undervandsudforskning og en række nye værktøjer og våben, som Aloy vil erhverve sig på sit eventyr. Det er sikkert at sige, at det, vi har set indtil videre, visuelt er ret imponerende.

Hvis du vil have alle detaljerne om Horizon Forbidden West der findes indtil videre – og vi lærer en hel del, efterhånden som spillets udgivelse nærmer sig – så læs videre her. Vi har samlet de seneste nyheder og rygter nedenfor, inklusive udgivelsesdato, trailere, pris og mere.

[Opdatering: Er Horizon Forbidden Wests PS5-filstørrelse blevet afsløret? Læs videre for at finde ud af mere.]

Horizon Forbidden West: direkte til sagen

Hvad er det? Efterfølgeren til anmelderroste Horizon Zero Dawn

Efterfølgeren til anmelderroste Horizon Zero Dawn Hvornår udkommer det? 18. februar 2022

18. februar 2022 Hvilke platforme vil det være tilgængeligt på? PS5 og PS4

Horizon Forbidden West udgivelsesdato

Selvom det oprindeligt forventedes at blive udgivet i 2021, især efter at PlayStation-chef Jim Ryan fortalte GQ, at han følte sig "temmelig godt" med, at Horizon Forbidden West ville ramme det år, bekræftede Sony under Gamescom 2021, at spillet er blevet forsinket til den 18. februar 2022. Mens det er senere end oprindeligt forventet, er der i det mindste nu en solid dato.

Dette fulgte efter, at PlayStation Studios-chef Hermen Hulst udtrykte en forsigtig tilgang til udgivelsesdatoen i juni og en Bloomberg-rapport i juli, som hævdede, at Sony har skubbet udgivelsesdatoen for Horizon Forbidden West til første kvartal af 2022.

I et indlæg på den officielle PlayStation Blog citerede spildirektør Mathijs de Jonge den globale pandemi som en årsag til spillets forsinkelse og sagde "Det er ingen overraskelse, at vores hold var enormt påvirket af den globale pandemi; vi har tilpasset os nye arbejdsgange, protokoller og andre udfordringer, mens vi holder vores teams sikre og prioriterer en sund balance mellem arbejde og privatliv."

Han fortsatte med at sige, at "selvom beslutningen om at flytte spillets lancering til 2022 bestemt ikke var let, vil vi gerne bruge et øjeblik på at takke alle vores fans for deres urokkelige støtte; vi ved, hvor meget du har set frem til at genforenes med Aloy og hendes venner, fortsætte hendes historie og udforske en ny og farligere verden. Din passion, fankunst, cosplay, virtuelle fotografering og videoer har betydet alverden for os alle."

Horizon Forbidden West pris og versioner

Efter en meddelelse om forudbestilling fra Sony ved vi endelig, hvor meget Horizon Forbidden West vil koste ved lanceringen af de forskellige versioner.

Standardudgaven, som kun kommer med basisspillet, koster 549.- på PS5. Alternativt kan du kaste dig ud i en række dyrere muligheder som Special Edition (som inkluderer en kunstbog med basisspillet), en Digital Deluxe Edition (som inkluderer basisspillet og digitale bonusser i spillet som outfits) eller Collector's and Regalla udgaverne, som tilføjer flere gode ting.

Oprindeligt tog Sony den kontroversielle beslutning om ikke at inkludere en gratis PS5-opgradering til Horizon Forbidden Wests PS4 version. Dette er siden blevet ændret på grund af tilbagemeldingen fra fans, hvor Jim Ryan annoncerede, at PS5-opgraderingen vil være gratis, og spillere behøver ikke længere at købe Deluxe-udgaven for at være berettiget til den.

Derudover vil alle fremtidige cross-gen titler have et mindre fast gebyr for at opgradere fra PS4 til PS5 versionen, som sandsynligvis vil omfatte God of War: Ragnarok og Gran Turismo 7.

Hvis du vil kende flere detaljer om de forskellige udgaver af Horizon Forbidden West, kan du tjekke hele meddelelsen på Sonys hjemmeside.

Horizon Forbidden West trailers

Tre nye trailers

I en trailer fra december 2021 har PlayStation sat fokus på nogle af de maskiner, der vil dukke op i Horizon Forbidden West. Der er nogle velkendte maskiner i traileren, men den afslører også tre nye: “the armored Rollerback, the graceful Sunwing, and the acid-spitting Slitherfang”. Se dem i det klippefyldte, sandede landskab i Forbidden West nedenfor.

En trailer til Horizon Forbidden West, der blev debuteret ved The Game Awards 2021, viser en blanding af miljøer og fjender, vi kan forvente i den længe ventede efterfølger. Tjek det ud nedenfor.

Under Gamescom 2021's Opening Night Live showcase afslørede Horizon Forbidden West spildirektør Mathijs de Jonge den officielle udgivelsesdato for spillet.

Vi fik endnu et kig på Horizon Forbidden West under en maj 2021 State of Play. 14 minutters gameplay blev vist frem, hvilket gav os en bedre idé om, hvad vi kan forvente af Aloys eventyr ude vestpå. Se det selv nedenfor:

Sony og Guerrilla Games afslørede den første Horizon Forbidden West trailer ved PS5 spillets begivenhed den 11. juni 2020. Traileren nedenfor giver et tre-minutters indblik i den slags varierede landskaber, du vil udforske i spillet, og hvilke maskiner du kan forvente at kæmpe (mammutter og alligatorer, ser det ud til).

Vi får også en fornemmelse af, at Horizon Forbidden West vil have en del undervands-gameplay, baseret på hvor meget af en big deal traileren gør af Aloy, der bruger sit dykkerudstyr ved 1:40-mærket ovenfor, og billederne af ødelagte byer under vandet.

Horizon Forbidden West sted og historie

Horizon Forbidden West er en direkte efterfølger til Horizon Zero Dawn, der finder sted 6 måneder efter slutningen af det første spil, og vil se Aloy rejse vestpå fra sit hjemland. Årsagen til Aloys rejse er at opsøge sine allierede og finde en løsning på Red Blight, en mystisk organisme, der ødelægger den naturlige verden, og hun vil møde nye stammer og nye maskiner undervejs. Horizon Forbidden West vil tage spillere med til steder som San Francisco, Yosemite og videre, med den narrative direktør Ben McCaw, der fortæller GamesRadar, at "det store, store flertal af spillet foregår i Forbidden West".

Spildirektør Mathijs de Jonge har fortalt IGN, at Horizon Forbidden West har en større, mere tæt spilverden end Zero Dawn. Ifølge de Jonge: "Kortet er en lille smule større, men generelt har vi virkelig kigget på at øge tætheden og tilføje mere indhold for at sikre, at der er meget mere at gøre for spilleren på tværs af kortet, og så at gøre det indhold engagerende også ved at fortælle små mikrohistorier."

Noget af den ekstra bredde og dybde i verden kommer fra ny undervandsudforskning. Narrativ director Benjamin McCaw forklarede, at "Udforskning er virkelig temaet. Og det er ikke nok for os kun at vise under vandet. Vi ville sikre os, at det er lige så smukt som det, du ser i den naturlige verden over det. Men det var ikke bare nok, at man kunne svømme rundt under vandet. Vi ønskede at gøre nogle ting, der er virkelig overraskende og interessante. Og jeg tror, det er her, nogle af historiens ting kommer ind, og vi kan bare absolut ikke vente på, at spillerne ser, hvad de kommer til at opleve."

Som afsløret i et officielt PlayStation blog post, er der et helt hold, ledet af Espen Sogn, Lead Living World Designer, der er dedikeret til at få Horizon Forbidden Wests "verden til at føles autentisk og levende: stammerne, bosættelserne og menneskerne i dem."

Sogns team har arbejdet sammen med narrativ teamet, og Annie Kitain, Senior Writer hos Guerrilla, siger, at der er gået "en masse tanker" ind i hver stamme, som spillerne vil støde på i spillet. "Tag for eksempel Tenakth," forklarer Kitain, "Meget af deres tro er påvirket af de gamle ruiner i Forbidden West, og i modsætning til andre stammer består de af tre forskellige klaner. Deres fælles historie, overbevisning, stridigheder – alt det er vigtigt for at udvikle de karakterer, som Aloy vil møde på sin rejse.”

Den "konkurrencedygtige og kampfokuserede" Tenakth er både ens og forskellig fra andre stammer i spilverdenen, og dette kommunikeres til gengæld gennem selve spilverdenen, gennem "detaljerne, animationerne og adfærden. Inden for deres bosættelser vil du se Tenakth træne og gøre sig klar til kamp. De er ofte yngre, fordi de skal være dygtige krigere. Deres base er en ældgammel ruin, hvorfra de har hentet visse bevægelser fra den gamle verden, som de måske ikke helt forstår - som at bruge en militær hilsen til at sige hej."

"The Living World-teamet gør et fantastisk stykke arbejde, og det er så fantastisk at se det hele hænge sammen," siger Kitain. "Hver stamme starter som en flok ideer og omsættes derefter til disse fantastiske bosættelser. Som Utaru, der blev forestillet som et agrarsamfund, der er dybt forbundet med landet omkring dem. Når først stammen er i spillet, og Living World teamet har skabt deres magi, går du rundt på Utarus marker, interagerer med dem, og du tænker, 'wow, de gjorde det.' Nu føles denne stamme ægte."

For at øge følelsen af autenticitet afslører indlægget, at enhver non-combat NPC er en del af et "crowd system", inden for hvilket regler kan oprettes. Dette giver Guerilla mulighed for at "skabe unikke mennesker, der opfører sig som individer i verden." Aloy vil udforske stammebosættelser gennem spillet, og hun får brug for dem og de NPC'er, der befolker dem "for at støtte og udstyre hende."

Ifølge Steven Lumpkin, seniordesigner hos Guerrilla, "ønskede teamet, at byerne og landsbyerne på tværs af det forbudte vesten skulle føle sig levet i, levende og nyttige." Til det formål, "i hver enkelt bosættelse over hele verden finder du muligheder for eventyr. De er fyldt med købmænd og sælgere: Stitchers, der kan sælge Aloy kraftfulde (og smukke!) nye outfits i bytte for skår og maskindele; Jægere, der tilbyder en række nye taktiske våben; Urtelæger, der sælger eliksirer, som Aloy bestemt er stærk nok til at håndtere; og kokke, der tilbereder forfriskende måltider, som Aloy kan tage med sig for at få et boost."

Horizon Forbidden West gameplay

Guerilla bruger Horizon Forbidden Wests dybere og større omgivelser som en mulighed for at give spillerne mere bevægelsesfrihed, hvor David McMullen, Lead Systems Designer hos Guerrilla siger i et PlayStation Blog post, at "Aloy kan klatre frit på og på tværs af enorme dele af stenet terræn; endnu flere maskintyper kan bruges; gribepunkter kan findes i hele miljøet, hvilket tillader smidig lodret gennemkøring; svømning under vandet har åbnet et helt nyt aspekt af udforskning; og svæveflyvning med Shieldwing giver den ultimative udsigt over den smukke verden af Horizon Forbidden West – for ikke at nævne en hurtig vej ned fra store højder!”

Dette fokus på spillervalg strækker sig også til forbedringer i kamp. Ifølge Guerrillas Lead Combat Designer, Dennis Zopfi: "Et af de fokuspunkter, der påvirkede alle vores kampbeslutninger, var øget spillervalg, og vi anvendte til alt: nærkampe, våben, outfits, færdigheder og anden ny mekanik. Vi ønskede at give spillerne flere værktøjer, dybde og skiver at lege med.'

Det betyder, at Aloy også vil få nye våben og evner - Narrative Director Ben McCaw forklarede, hvordan Aloy vil have et "stort udvalg af våben" til sin rådighed, hvor kamp har vægt på taktik og valg - men hun vil også være i stand til at opgradere og styrke dem. Dette vil blive gjort på det nye arbejdsbord, som "låser op for nye frynsegoder, mod slots, færdigheder og tilbyder en større grad af tilpasning, modstande og nye evner for spillere!"

Denne opgradering er en del af at øge spillets RPG og actionmekanik, hvor de Jonge fortæller GamesRadar, at det også "kommer fra blot ønsket om at gøre våbnene mere engagerende, at du har en lille smule mere af et bånd til disse våben. Ved at investere tid og ressourcer, og ved at opgradere dem, får du den følelse af, at du faktisk brugte tid på at gøre dette våben bedre, snarere end at få en opgradering fra en maskine og bare sætte den ind. Du er nødt til at kæmpe mod en slags maskiner eller få andre ressourcer i hele verden for at opgradere. Så hele loopet er mere integreret, i den forstand med resten af verden.«

Hvad angår nye værktøjer, kender vi en del: the Pullcaster; the Shieldwing; og hendes Diving Mask. Alle disse, siger Guerilla, gør Aloy "mere adræt under både udforskning og de uundgåelige kampe, hun vil kæmpe." Pullcasteren fungerer for eksempel som en griber til at fremskynde Aloys bevægelser samt til at manipulere, flytte og ødelægge genstande i miljøet. Shieldwing "giver hende i mellemtiden mulighed for sikkert at stige ned fra store højder (eller overraske fjender fra oven)".

Der er også et helt nyt skill tree, hvor det fra Zero Dawn er blevet "fuldstændig redesignet og genbefolket med nye færdigheder" for at give mere dybde. I et interview med Game Informer afslørede spildirektør Mathijs De Jonge, at spillere vil være i stand til at opgradere Aloys færdigheder, så de passer til deres spillestil.

Som en del af det nye skill tree er der også et nyt Valor Surge system. Der er 12 Valor Surges i alt, "hver af dem repræsenterer og styrker en specifik tilgang til spillet", og de låses op og opgraderes ved at bruge færdighedspoint i skill tree, hvor spillerne derefter kan vælge, hvilken Valor Surge er aktiv til enhver tid.

For at udløse et Valor Surge move, skal Valor Surge bjælken nederst til højre på skærmen udfyldes. Dette gøres ved at "spille teknisk", headshotte mennesker eller fjerne komponenter fra fjender, hvilket vil belønne spillere med specifikt teknisk combat XP, som er dets eget pointsystem, som kan bruges i skill tree.

One Valor Surge vist som en del af en State of Play gameplay trailer er kendt som 360 Blast. En anden, der vises på PlayStation Blog, er Radial Blast, der bruges til at slå større fjender ned.

Det lyder til, at du får brug for de fleste - hvis ikke alle - af de fordele, du kan få med Aloys nye evner, da hendes fjender nu kan jage på nye måder. Menneskelige fjender kan nu kæmpe sammen med maskiner såvel som mod dem, og vi har endda set dem gøre brug af combat ligesom Aloy kan.

Horizon Forbidden West PS5 forbedringer

Horizon Forbidden West forventes at udgives på både PS4 og PS5, men PS5 spillere vil nyde nogle fordele, der kommer fra hardwarens kraft.

I et interview med HardwareZone bekræftede Guerrilla Games, at PS5 versionen af Horizon Forbidden West vil have muligheden for at vælge mellem en 60 FPS Performance Mode eller en 4K Quality Mode, som vil køre ved 30 FPS. Det var Quality Mode, som spiloptagelserne fra maj 2021 brugte. Den nøjagtige opløsning for 60 FPS Performance Mode er ikke blevet bekræftet endnu, men det er muligt, at Horizon Forbidden West vil gå af samme rute som andre spil ved at anvende dynamisk opløsning.

I et interview med Game Informer sagde spildirektør Mathijs de Jonge, at på grund af sin kraft, "kan PlayStation 5 gå meget længere [end PlayStation 4]". De Jonge forklarede, "Visuelt kan vi tilføje mange flere detaljer. Grafisk er gengivelsesteknikken til undervandsscenerne speciel for PlayStation 5, den har ekstra detaljer og ekstra systemer, ligesom bølgeteknikken er bedre på det system."

Oven i dette har "Belysningen på Aloy på PlayStation 5 meget mere definition", da de "bruger en speciel cinematic lighting rig, som på PlayStation 4 kun bruges i mellemsekvenser, fordi spillet ikke kører, og vi har mere processorkraft i de scener. Men med PlayStation 5 har vi masser af processorkraft, så vi altid kan have lighting rig tilgængelig, så hun altid ser godt ud med den lysopsætning, der rejser med hende overalt."

PS5-ejere vil også være i stand til at drage fordel af DualSenses adaptive triggere og haptiske feedback, hvor Mathijs de Jonge bekræfter, at "DualSense trådløse controller adaptive triggere vil hjælpe os med at få våbnene til at føles endnu mere unikke og tilfredsstillende at bruge."

David McMullen, ledende systemdesigner hos Guerrilla, afslørede i et PlayStation Blog post, at DualSenses funktioner er "stærkt fremhævede i vores mekanik. Fra skrabning af murbrokker, når du skubber en kasse, til fornemmelsen af et spil, der løsner sig, mens du bruger Pullcaster - med den øgede adaptive trigger tension, når du trækker!"

Der er endda nogle mere subtile anvendelser med "ekstra tactile dimensioner", såsom "fornemmelsen af, at græs børster omkring dig for at indikere, at du går ind i stealth-græsset, eller pop fra den adaptive trigger, når du når maksimal draw med en bue. Vi bruger endda fraværet af adaptive tension til at hjælpe med at kommunikere, når du er løbet tør for ammunition."

Men PS4-ejere bør ikke være bekymrede for spillets ydeevne. Ifølge de Jonge: "Meget af udviklingen har fundet sted på PlayStation 4, og en masse playtest er blevet udført på PlayStation 4. Så vi sikrer, at ejerne af den konsol får en fantastisk oplevelse, og spillet vil se fantastisk ud på den konsol."

Horizon Forbidden West nyheder og rygter

Vi har samlet alle de seneste Horizon Forbidden West nyheder og rygter for dig nedenfor:

PS5 filstørrelse?

PlayStation Game Size Twitter konto har muligvis lige afsløret filstørrelsen og preload datoen for Horizon Forbidden West på PS5.

Kontoen, som søger i PlayStation databasen for uploads, før de går live, angiver, at filstørrelsen for Horizon Forbidden West ligger på 96 GB, og det er før enhver form for dag ét patches. Preload vil være den 11. februar siger kontoen, hvilket er en hel uge før lanceringen.

PlayStation Game Size bemærker, at nogle spil på databasen er større end på konsollen med et spillerum på 10 til 20 GB, men dette ville stadig gøre Horizon Forbidden West over 70 GB.

Horizon Forbidden West (PS5) Download Size : 96.350 GB* (Without Day One Patch)* Some Games on Database Have Bigger Size Than on Console (10-20 GB) , Anyway Still +70 GB ! Pre-Load : February 11 Launch : February 18

Brug af ideer der ikke var mulige i det første spil

I Horizon Forbidden West har Guerilla Games sagt, at de gør brug af ideer til spillets maskiner, som de ikke kunne bruge i det første spil. I et PlayStation Blog post i november sagde Principal Machine Designer Blake Politeski: "Vi er ved at udforske et nyt område inden for Horizons verden. Det var interessant at finde ud af, hvilken type maskiner der ville leve i forskellige økologiske zoner, og hvordan de ville interagere med hinanden, deres miljø og selvfølgelig mennesker. Maskiner er de såkaldte plejere af denne verden, så hvordan de udfører deres roller, og hvad spilleren kan gøre for at bruge denne adfærd til deres fordel, var altid interessant at overveje.

"Under Horizon Zero Dawns udvikling havde vi et væld af ideer - selvfølgelig kunne alt ikke komme med i det første spil, men nu med Horizon Forbidden West har vi været i stand til at matche nogle spændende ideer, som tidligere ikke var gennemførlige med nye og interessante koncepter!”

Det betyder nye maskiner og ny adfærd, som Aloy kan drage fordel af. Sunwings kan f.eks. høste solenergi, men det vil gøre dem midlertidigt mere sårbare.

"Aloy har mange forskellige typer våben og ammunition til rådighed, og hun får brug for dem alle for at slå de forskellige maskiner!" siger Asset Art Lead Maxim Fleury. "Uden at ødelægge noget, har hver maskine flere måder at blive besejret på. Vi forsøgte at gøre det klart for spillerne gennem maskindesignet og tilføjede teksturer for at vise de svage punkter eller interaktive komponenter. Du bliver nødt til at studere hver maskine nøje for at finde forskellige måder at gribe den an på."

"Maskinerne i Horizon Forbidden West er mere mobile på næsten alle måder, du kan forestille dig - at hoppe, svømme, klamre sig til overflader..." tilføjer Blake. "På grund af dette bliver Aloy nødt til at følge med dem, så der er ny bevægelsesmekanik til at hjælpe hende. Vi fokuserer også mere på Aloys evne til at undersøge og planlægge et møde, før hun engagerer sig, såvel som hendes evne til at flygte, hvis tingene ikke går som planlagt."

Resonator blast

En egenskab, vi især ser frem til at bruge, er Aloys nye resonator blast. Som beskrevet i blogindlægget, der er linket til nedenfor, fungerer resonator-eksplosionen som et ægteskab mellem nærkamp og afstandskamp.

Kort sagt vil Aloy opbygge en fokuseret energi, mens hun angriber med sit spyd. Dette betyder ikke kun, at nærkampe er opmuntret i Horizon Forbidden West, men det er også meget levedygtigt under mange omstændigheder.

Når energien er fyldt, kan Aloy sende et projektil ud, der klæber til hendes fjender. Hun kan derefter skyde denne energi, der fungerer som et mål, med en pil, hvilket får den til at eksplodere og gøre massiv skade i processen.

Stærkere Aloy, stærkere maskiner

Et officielt PlayStation Blog post fra Guerrilla den 6. december 2021 fortalte os om, hvilke kamp- og AI-forbedringer, der vil være med i Horizon Forbidden West.

"Vi ønskede, at fjender skulle føle sig mere autentiske ved at forbedre flydende og kontinuitet i bevægelse, som at gøre fjender (og ledsagere) mere i stand til at krydse barsk terræn," forklarer den førende AI-programmør Arjen Beij.

"AI'en i Horizon Zero Dawn understøttede allerede nogle dynamiske terrænændringer, men vi ønskede at tage dette videre ved at tilføje hop og klatring som en systemisk del af deres adfærd. Mens du spiller spillet, vil AI'en søge efter muligheder for at tage genveje, hvor det tidligere var en besværlig omvej."

Og det er ikke kun maskinerne, der er blevet forfinet, da Guerrilla også har været særlig opmærksom på de menneskelige fjender, der vil forsøge at blokere Aloys fremskridt.

"Vi er afhængige af læsbare silhuetter og adfærd, som spilleren kan genkende," forklarer gameplay-animationsdirektør Richard Oud, "så du kan forudse eller reagere på en fjendes bevægelse. Vi leger med timingen af disse bevægelser for ikke kun at skabe muligheder for, at spilleren kan slå, blokere eller løbe, men også for at vise nogle personlighedstræk i selve animationerne."

GAIA podcast

Forud for udgivelsen af Horizon Forbidden West har teamet på Guerilla Games lanceret en ny, spoilerfyldt podcast, der "dykker dybt ind i Horizon-universet." Det første afsnit fokuserer på Aloy, seriens hovedperson, med mere fokus på det første spil i serien, Horizon Zero Dawn.

Introducing GAIA Cast! From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe. Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy.

Peach fuzz bekræftet

I et indlæg den 27. september 2021 på den officielle PlayStation blog, med titlen Forbidden West: Evolving Aloy, skrev Guerrilla fællesskabets leder Bo De Vries om, hvor mange detaljer der går ind i Aloys kommende PS5-eventyr, inklusive de store grafiske forbedringer i forhold til det første spil i serien.

For virkelig at sælge, hvor langt udvikleren er kommet siden 2017's Horizon Zero Dawn, udtalte hovedpersonkunstneren Bastien Ramisse: "Hver generation af konsoller bringer ekstra kraft, der lader os tilføje endnu tættere polygoner til vores karaktermodeller, så vi kan skabe finere detaljer som f.eks. peach fuzz, glatte konturer eller finere teksturdetaljer og præcist materialeudtryk, for at nævne nogle få."

Dette blev efterfulgt af et ret betagende skærmbillede af hovedpersonen Aloy, der viser grafiske forbedringer såsom synlige syninger på hendes tøj og afslappede fletninger i hendes hår.

Udvikling til PS4 har ikke holdt noget tilbage

Horizon Forbidden West kommer til PS4 og PS5, men ifølge spillets instruktør har det ikke holdt spillet tilbage eller tvunget holdet til at skalere tilbage for at gøre spillet klar til sidste generations konsoller.

Mathijs de Jonge talte med Hardware Zone (via VGC), "Jeg tror ikke, at udviklingen på tværs af generationer var begrænsende på nogen måde. Da vi startede med konceptet med dette spil, havde vi så mange gode ideer, der endte med at blive inkluderet – til det punkt, at vi ikke rigtig tænkte på hardware-begrænsninger eller noget, vi ville bare designe en rigtig flot, unik oplevelse for spilleren. Et fantastisk eventyr.

"Sådan brainstormede vi også alle de quests og begivenheder, som spilleren skal igennem."

Når det er sagt, er der forskelle mellem, hvad konsollerne kan, og de Jonge tilføjede, "Jeg tror, at det store delta mellem disse to konsoller, bortset fra 3D-lyden, hurtig indlæsning og DualSense selvfølgelig, er på den grafiske side af tingene. På PlayStation 5 kan vi tilføje så mange flere detaljer grafisk. Vi kan for eksempel se de små hår på Aloys ansigt. Du kan også se et væld af detaljer langvejs fra."

Dette stemmer overens med et tidligere interview med Game Informer, hvor de Jonge afslørede, at "Meget af udviklingen har fundet sted på PlayStation 4, og der er lavet en del playtesting på PlayStation 4. Så vi sikrer, at ejere af den konsol har en fantastisk oplevelse, og spillet vil se fantastisk ud på den konsol."

I de "sidste stadier af udvikling"

Horizon Forbidden West har endnu ikke en solid udgivelsesdato, men i et interview med Hardware Zone har spildirektør Mathijs de Jonge sagt, at det er i de "sidste stadier af udvikling".

"Vi har netop gennemført vores beta milepæl, som er ret langt henne," sagde De Jonge. "Vi er nu i de sidste stadier af udviklingen. Så vi polerer spillet og retter fejl. Vi er også ved at afslutte visse aspekter af spillet, som at nogle af maskinerne er bagud - fordi det tager enormt lang tid at bygge dem. Vi arbejder på den sidste film. Så vi er virkelig ved at afslutte. Der er stadig meget at gøre med et spil af denne størrelse, men vi er i slutfasen."

Dette kommer ikke længe efter, PlayStation Studios chef Hermen Hulst udtrykte en forsigtig tilgang til udgivelsesdatoen, idet han sagde i et PlayStation Blog Post: "Vi tror, vi er på vej til at udgive denne feriesæson. Men det er ikke helt sikkert endnu, og vi arbejder så hårdt, som vi kan, for at bekræfte det over for dig, så snart vi kan."

Så selvom alt kunne ske med spillets endelige udgivelsesdato i øjeblikket, er det i sin sidste fase af udviklingen.

Stort set ingen indlæsningsskærme

Under en dev diary video fra Guerrilla Games forklarede Horizon Forbidden West spildirektør Mathijs de Jonge, hvordan efterfølgeren vil bruge PS5's superhurtige SSD.

"Med PS5's SSD vil der praktisk talt ikke være nogen indlæsningsskærme," sagde Jonge i videoen. "I et open-world spil som Horizon Forbidden West, hvis du åbner kortet og hurtigt rejser fra den ene ende til den anden, eller genstarter fra et checkpoint, vil det være super hurtigt. Når du starter spillet op, er du lige midt i handlingen."

Tjek videoen herunder: