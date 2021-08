PS5 lagringsudvidelse: den bedste SSD til PS5 i 2021

Sony vil snart lade brugerne udvide deres PS5 lagringsplads, men hvad er den bedste SSD til PS5 - og endnu vigtigere - hvilke er kompatible?

Hvis du ikke kender forskellen mellem en harddisk og et solid-state drive, kan udvidelse af din PS5 lagring virke skræmmende. Heldigvis er vi klar til at hjælpe dig med at finde de bedste SSD'er, der opfylder Sonys nøjagtige krav, hvilket betyder, at de fungerer perfekt med din PS5 eller PS5 Digital Edition konsol.

PS5 leveres kun med 667GB brugbart internt lager, og hvis du er den slags gamer, der kan lide at beholde et anstændigt udvalg af spil installeret eller hente hver PS Plus udgivelse, kan det være smertefuldt at slette spil velvidende, at du muligvis skal geninstallere dem på et senere tidspunkt. Evnen til at tilføje mere intern lagringsplads til PS5 er dobbelt vigtig, fordi du heller ikke kan spille PS5 spil fra nogen eksterne drev.

Lige nu er muligheden for at udvide din PS5 lagring ved hjælp af SSD bay stadig i betatest, så det er vigtigt at bemærke, at vi ikke har været i stand til at håndtere alle SSD'er på denne liste. Hvad du vil finde, er et udvalg af drev, der opfylder de nøjagtige specifikationer, der er skitseret af Sony og en generel forklaring af PS5 lagring.

Vi opdaterer denne artikel i fremtiden med flere anbefalinger og praktiske anmeldelser, så du med sikkerhed kan købe den bedste SSD til din PS5.

PS5 SSD krav

(Image credit: Sony)

PS5 spil kan kun spilles fra PlayStation 5s interne lager eller fra en kompatibel M.2 SSD, der er installeret i konsolens SSD bay. Sony har sagt, at ethvert solid state drive, du køber, skal opfylde følgende krav:

PS5 SSD krav Format PCIe Gen 4.0 (x4) M.2 NVMe SSD Kapacitet 250GB, 500GB, 1Tb, 2TB eller 4TB Read Speed 5500MB/s eller hurtigere Total størrelse med kølelegeme 110 x 25 x 11.25 millimeter Formfaktor 2230, 2242, 2260, 2280 eller 22110 Køleplade Påkrævet

Alle de drev, der er anført nedenfor, opfylder enten eller overstiger disse krav, så du kan være rolig ved, at den SSD du vælger, vil være fuldt kompatibel med din PlayStation 5. Husk dog, at hvert drev kræver en køleplade, så hvis du vælger at købe en SSD uden en, skal du købe og installere en manuelt og sikre, at du ikke overskrider den maksimale størrelse.

Bedste SSD til PS5

(Image credit: Seagate)

Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD Den hurtigste SSD til PS5 Grunde til at købe + Superhurtige read speeds Grunde til at lade være - Dyrere end andre

Den hurtigste SSD på denne liste, Seagate FireCuda 530 Heatsink 1TB M.2 SSD kan ramme iøjnefaldende hastigheder på 7.300MB/s, hvilket betyder, at din PS5 vil have mere end nok overhead at lege med. Den har også en aluminiumsblok i høj kvalitet, der fungerer som en køleplade, hvilket betyder, at den holder sig kølig for optimal ydeevne, når den installeres i din PlayStation 5.

Seagate FireCuda Heatsink SSD kommer i 500 GB, 1 TB, 2 TB og 4 TB, selvom det er værd at bemærke, at 500 GB SSD ikke er helt så hurtig, når det kommer til read speeds, da den falder til 7.000 MB/s. Seagate FireCuda 530 SSD fås også uden køleplade, men du skal installere din egen manuelt.

(Image credit: Western Digital)

WD Black SN850 SSD Hurtig og cool Grunde til at købe + Anbefalet af PS5 lead systemarkitekt Grunde til at lade være - Sandsynligvis stor efterspørgsel

WD Black SN850, som er anbefalet af PlayStation 5s ledende systemarkitekt Mark Cerny, er SSD kompatibel med PS5 og en god mulighed takket være dens lynhurtige læsehastighed på 7.000 MB/s og indbygget køleplade. Drevet passer også til de størrelseskrav, der er bestemt af Sony.

Afhængigt af hvor meget lagringsplads du har brug for, kommer WD Black SN850 SSD i versioner på 500 GB, 1 TB eller 2 TB. Du kan også få WD Black SN850 uden køleplade til en billigere pris, men du skal installere din egen manuelt.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs :-)Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49xAugust 1, 2021 See more

(Image credit: Gigabyte)

Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000s Fantastisk pris for 1TB storage Grunde til at købe + Super price point Grunde til at lade være - Kun 1TB og 2TB kapacitet

En anden god SSD med en indbygget køleplade er Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000s, hvilket betyder, at dine hastigheder aldrig vil drosle, når SSD'en opvarmes. Med en læsehastighed på 7000MB/s overstiger den komfortabelt det krav på 5500MB/s, der er fastsat af Sony. Det er også en af de mere overkommelige 1 TB muligheder, vi har set, og kommer til under $ 200 hos de fleste forhandlere. Det har også fået greenlight af Gigabyte selv, der delte, at SSD'en er fuldt kompatibel på Twitter.

Aorus NVme Gen 4 7000s er lidt højere end den anbefalede maksimale højde, der anbefales af Sony, men det er blevet bekræftet, at det vil passe ind i PS5 med SSD dækslet tilsluttet.

We're PS5 ready 🎮 NVMe PCIe 4.0 ✅ Read speed 5500 ✅ Aluminum dual-sided thermal design ✅ pic.twitter.com/qUlN1oOhuRJuly 30, 2021 See more

(Image credit: Patriot)

Patriot Viper VP4300 Ikke så hurtig som andre, men stadig over anbefalede hastigheder Grunde til at købe + Read speeds af 5500MB/s Grunde til at lade være - Langsommere end andre drev

Patriot Viper VP4300 er lidt langsommere end nogle af de andre SSD'er på denne liste, men den slår stadig Sonys anbefaling på 5500MB/s rear speeds, da den er i stand til at ramme 5800MB/s. Det passer også godt ind i din PS5's SSD bay og leveres med en køleplade, der allerede er tilsluttet, så du kan få hurtigere spil.

(Image credit: Samsung )

Samsung 980 Pro - kræver ekstra køleplade Denne er det værd, hvis du ikke har noget imod at tilføje en køleplade Grunde til at købe + Konkurrencedygtig pris Grunde til at lade være - Kræver en køleplade til PS5

Samsung 980 Pro er et populært valg for dem, der leder efter en superhurtig SSD, men hvis du vil bruge den med din PS5, skal du købe og vedhæfte en kølelegeme. Det er vigtigt, at enhver køleplade, du køber, holder drevet i den anbefalede højde på 11,25 mm eller kortere, ellers passer det ikke.

Hvis tanken om at købe og tilslutte din egen køleplade er afskrækkende, anbefaler vi, at du tager fat i nogle af de ovenstående SSD'er, der leveres med en forudinstalleret køleplade.

Læs vores anmeldelse af Samsung 980 Pro

PS5 lagring forklaret

(Image credit: Future)

PS5's lagringsplads kan udvides på tre forskellige måder: ved at installere en Sony-anbefalet NVMe SSD (Sonys officielle PS5-nedrivningsvideo viser præcis, hvor et ekstra drev passer) eller ved at tilføje en ekstern HDD eller SSD, der er tilsluttet via USB.

Sony har nu bekræftet kravene til hvilke NVMe M.2 SSD drev der vil fungere. Vi ved, at PS5's interne drev understøtter PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD'er, der er i stand til 5500MB/s båndbredde med en kapacitet på 250GB, 500GB, 1TB, 2TB eller 4TB. Du skal bruge en køleplade, og dimensionerne må ikke overstige 110 x 25 x 11,25 millimeter.

Alle spil, der er installeret på enten den interne eller ekstra NVMe SSD, som du kan installere, vil drage fordel af PS5's fulde kraft, især når det kommer til belastningshastigheder. Problemet er, at NVMe SSD'er ikke er billige, så vær forberedt på at skille dig af med en stor del ændringer, hvis du vil udvide PS5's lagringskapacitet.

Den næste løsning til at frigøre plads fra PS5s hoveddrev (eller ekstra NVMe SSD, du installerer) er at tilslutte en almindelig ekstern HDD eller SSD. Da begge disse opbevaringsløsninger sidder uden for konsollen, kaldes de ofte "eksterne" drev.

Begge disse drev kan bruges til at gemme og spille PS4 spil, men de vil ikke drage fordel af fordelene ved at blive gemt direkte på PS5s NVMe drev. Efter en nylig PS5 systemopdatering kan du nu gemme PS5 spil på en ekstern harddisk eller SSD, men du skal overføre dem til det interne drev, hvis du gerne vil afspille dem.

PS5 storage: hvor meget får du?

(Image credit: Sony)

PS5 er udstyret med en 825 GB NVMe SSD, som giver superhurtige indlæsningstider og lover at have en transformativ indflydelse på, hvordan næste generations spil vil fungere i fremtiden. Da dette er drevet, der kommer installeret i PS5, omtales det ofte som det "interne" drev og kan ikke fjernes af brugeren.

PS5 har kun 667,2 GB brugbar hukommelse at spille med - en stor mængde lagringsplads er reserveret til systemfiler og PlayStation's operativsystem - og med de fleste nye PS5 -spil, der vejer 50 GB, vil pladsen være en præmie.

Hvad er en NVMe SSD?

(Image credit: PNY)

Det er vigtigt at fastslå, hvad en NVMe SSD er, da det er det, der findes inde i PS5. En NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express) er en overlegen lagringsløsning sammenlignet med standard harddiske og SSD'er (solid-state-drev). NVMe SSD'er bruger PCIe -sockets til dataoverførsel, hvilket betyder, at de kan sende op til 25x flere data end den langsommere SATA -ækvivalent (hvilket er, hvad harddiskene i PS4 og PS4 Pro bruger).

NVMe drev kommunikerer også direkte med et systems CPU, og slutresultatet er lynhurtig ydeevne, der i øjeblikket ikke kan matches med nogen anden lagringsløsning. PS5 er afhængig af dette nye lagerformat for at skabe et næste generations-spring i ydeevne, så det er afgørende, at du forstår forskellen mellem de tre typer drev.

Er NVMe SSD det samme som SSD?

(Image credit: Samsung)

Nej, og det er en let fejl at lave - især da Sony regelmæssigt omtaler sit lager som bare "SSD". Almindelige SSD'er er afhængige af SATA, som er en langt langsommere måde at overføre data inden for et system. En SSD er stadig meget hurtigere end en almindelig mekanisk harddisk (og mindre tilbøjelig til fejl på grund af mangel på bevægelige dele), men dens hastigheder blegner i forhold til en NVMe SSD.

PS5 lagring på et øjeblik

Leder du hurtigt efter alle de oplysninger, du har brug for? Se nedenstående tabel for en klar vejledning i, hvordan PS5 lagring fungerer.

PS5 storage guide Can you play PS5 games from it? Can you play PS4 games from it? Can you play PS5/PS4 games from it? Can you store PS5 games? PS5 internal NVMe Ja Ja (de vil drage fordel af hurtigere indlæsningstider) Ja Ja M.2 NVMe SSD Ja Ja (de vil drage fordel af hurtigere indlæsningstider) Ja Ja External HDD (USB 3.1) Nej Ja Nej, kun PS4 spil Ja External SSD (USB 3.1) Nej Ja (de vil drage fordel af hurtigere indlæsningstider) Nej, kun PS4 spil Ja