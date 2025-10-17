Nya Apple TV- och HomePod mini-modeller kan lanseras inom kort – här är vad vi kan förvänta oss

En ny rapport säger att Apple har ont om Apple TV och HomePod mini

Det kan tyda på att nya versioner är på väg

Tidigare rykten har sagt att uppdaterade modeller väntas snart

Är du på jakt efter en ny Apple TV eller HomePod mini? Då kan det vara svårt att få tag på en, eftersom flera Apple Store-butiker nu rapporteras ha ont om båda produkterna. Men långt ifrån att vara ett tillfälligt problem, kan dessa lagerbrister vara ett tecken på att nya modeller snart landar.

Rykten om uppdaterade versioner av båda enheterna har cirkulerat ett tag, men detta är första gången vi ser konkreta tecken på att Apples nuvarande lager börjar sina.

När Apple börjar få slut på lager – både i butik och online – brukar det ofta vara ett tecken på att företaget är på väg att fasas ut den nuvarande modellen, vilket i sin tur antyder att en ny version snart släpps.

Det är troligtvis precis vad som händer med Apple TV och HomePod mini just nu. Den teorin stärks ytterligare av att flera källor hävdat att uppdaterade versioner är på väg, med en förväntad lansering innan årets slut.

Vad kan vi förvänta oss?

Enligt rykten kommer nästa Apple TV att utrustas med A17-chippet för snabbare prestanda och stöd för Apple Intelligence-drivna Siri, samt ett Apple-designat Wi-Fi-chip med stöd för Wi-Fi 6E eller Wi-Fi 7. Det har även spekulerats om att framtida modeller kan få inbyggd FaceTime-kamera, men det är oklart om den funktionen blir aktuell redan i nästa version.

När det gäller HomePod mini väntas den få ett S9-chip (eller ett nyare) som också stöder Apple Intelligence för Siri, samt samma typ av Wi-Fi-chip med Wi-Fi 6E eller Wi-Fi 7. Ljudkvaliteten sägs bli förbättrad, och enheten kan även få ett andra generationens Ultra Wideband-chip samt nya färgalternativ – till exempel röd.

Uppdateringarna till både Apple TV och HomePod mini sägs vara nära förestående. Bloombergs Mark Gurman uppgav i sitt Power On-nyhetsbrev att de “fortfarande är en del av Apples lanseringsplaner”.

Gurman har även antytt i ett inlägg på X att Apple kan släppa nya produkter "så tidigt som denna vecka", även om det är oklart om det inkluderar just dessa två. Oavsett vilket verkar det som att en lansering närmar sig snabbt.